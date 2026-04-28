Sẽ tạm hoãn xuất cảnh người đại diện Công ty Dova Sài Gòn

Đại diện pháp luật của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, chưa nộp đủ thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày khi cơ quan quản lý thuế thông báo. Ảnh minh họa.

Thuế cơ sở 7 TP.HCM mới đây có thông báo Số 5220 TB-TCS7 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gửi tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dova Sài Gòn, mã số thuế: 0318366207, địa chỉ: B2 khu dân cư Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP. HCM.

Thông báo cho biết, tính đến hết ngày 8/04/2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dova Sài Gòn còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp gần 3,3 triệu đồng. Trong đó tiền thuế môn bài là 3 triệu đồng, tiền chậm nộp là gần 300 nghìn đồng.

Cơ quan thuế cho biết sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo dữ liệu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dova Sài Gòn được cấp giấy phép hoạt động ngày 22/3/2024. Người đại diện pháp luật là bà Đoàn Thanh Vân, sinh ngày 10/12/1994. Ngành nghề hoạt động chính theo đăng kí là bán buôn tổng hợp.

Tuy nhiên đến hiện tại, công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cũng theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoài doanh nghiệp trên, bà Đoàn Thanh Vân còn là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật xây dựng Thanh Vân, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Đoàn, Công ty TNHH sản xuất thương mại máy móc Thanh Design, Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Thanh Vân Holding, Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Vân Đoàn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đoàn Vân, Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Lộc 94.

Tuy vậy, một số doanh nghiệp trong nhóm trên cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.