Sẽ xây dựng sân bay trên mặt nước đầu tiên ở Việt Nam

Khi hoàn thành, sân bay Vân Phong sẽ nằm trên mặt nước. Ảnh minh họa

Đây là dự án Cảng hàng không Vân Phong (sân bay Vân Phong).

Mới đây, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là động thái nhằm định hình một mạng lưới hạ tầng hàng không đồng bộ, linh hoạt và tiệm cận xu thế phát triển của ngành hàng không quốc tế.

Đáng chú ý, trọng tâm của lần điều chỉnh là nghiên cứu bổ sung hai cảng hàng không mới gồm Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch tổng thể. Đồng thời, nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Trong số đó, dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (thuộc khu vực huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trước đây), cách TP Nha Trang cũ khoảng 65km.

Đặc biệt, sân bay Vân Phong được quy hoạch trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích khoảng 497,1 ha. Đây là một mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Sân bay Vân Phong có quy mô ra sao?

Sơ đồ quy hoạch của khu vực dự án Cảng hàng không Vân Phong, tại xã Vạn Thắng (thuộc Khu kinh tế Vân Phong, phía bắc của tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: TT Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa

Theo phương án đề xuất, dự án sân bay Vân Phong đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 9.214 tỷ đồng. Đáng chú ý, khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay đầu tiên của Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.

Mục tiêu dự án xây dựng sân bay Vân Phong là để hình thành cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, dự án còn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, dự án giúp tạo động lực chiến lược cho phát triển Khu kinh tế Vân Phong và khu vực lân cận.

Theo tỉnh Khánh Hòa, trên thực tế, dự án sân bay Vân Phong phù hợp quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh (tại quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023).

Bên cạnh đó, dự án phù hợp với quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Vạn Ninh khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 3/2024.

Trên thực tế, sân bay trên mặt nước đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như sân bay Kansai, Chek Lap Kok (Hong Kong, Trung Quốc, được khánh thành năm 1998), sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc, được khánh thành năm 2001),... Trong số đó, nổi tiếng nhất có thể kể đến sân bay Kansai, với quy mô vốn 20 tỷ USD, nổi lên giữa biển ở Nhật Bản.