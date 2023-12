Sẽ xét xử vắng 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB đang bỏ trốn

Ngày 15/12, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can liên quan đến sai phạm tại Ngân Hàng SCB, một số đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, trong vụ án này, ngoài bà Lan cùng nhóm thuộc cấp còn 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước… Nhóm cựu quan chức này bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.

Theo cơ quan tố tụng, nhóm cựu quan chức đã bỏ qua nhiều sai phạm tại SCB trong quá trình thanh tra. Đặc biệt là bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD (tương đương gần 130 tỷ đồng).

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 5 bị can là cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB hiện đang bỏ trốn, gồm:

Đinh Văn Thành (SN 7/10/1971, nơi cứ trú: Số 1020 tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Người này bị cáo buộc đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 42.770 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác Thành đã là đồng phạm tham gia cùng với bị can Trương Mỹ Lan tham ô hơn 189.103 tỷ đồng.



Được biết, trước khi vụ án được khởi tố, Đinh Văn Thành cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Chiêm Minh Dũng (SN 5/10/1973, nơi cư trú: Chung cư Bàu Cát 2, Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Trước khi vụ án được khởi tố, Chiêm Minh Dũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và đang bị truy nã. Cơ quan điều tra xác định, Dũng đã ký 305 khoản vay cho khách hàng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 140.713 tỷ đồng.

Trầm Thích Tồn (SN 15/6/1961, nơi cư trú: Số 8 đường số 5C, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2010 - 17/3/2014, Tồn làm việc tại Ngân hàng SCB, đã ký 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 7.176 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thu Sương (SN 20/7/1974, nơi cư trú: Số 77 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Hành vi của bị can được xác định, khoảng thời gian từ 25/7/2012 - 30/7/2013, đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 6.989 tỷ đồng.

Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 17/9/1969, nơi cư trú: Chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai II, 769-783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Thời còn công tác tại SCB, ông Vũ đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.762 tỷ đồng.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Ở giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong quá trình làm việc tại SCB, hai bị can: Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George (đều quốc tịch Trung Quốc) thành viên HĐQT SCB đồng ý cho 356 khách hàng là các cá nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 481.089 tỷ đồng. Trước khi khởi tố vụ án, 2 người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ tung tích, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã song vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra tách vụ án hình sự, đình tạm đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với 2 người này.