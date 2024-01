Sếp giao việc, nhân viên kém cỏi nói "Tôi không biêt", người biết làm điều này sẽ được trọng dụng, tiền tài thăng tiến là điều sớm muộn

Không ai muốn mình là một người kém cỏi hoặc không có kỹ năng ở nơi làm việc. Thật không may, cách chúng ta ứng xử hàng ngày có thể khiến hình ảnh của chúng ta trở nên ngốc nghếch.

Có một cụm từ phổ biến mà các chuyên gia khuyên bạn nên tránh khi nói chuyện với sếp: "Tôi không biết".

Patrice Lindo, Giám đốc điều hành của Career Nomad , một công ty tư vấn nghề nghiệp, nói với CNBC Make It : "Câu trả lời gọn lỏn "tôi không biết" có thể khiến sếp của bạn không hứng thú với việc đi xa hơn để giải quyết vấn đề . Hơn nữa, cụm từ này thể hiện bạn là người thiếu sự chủ động và sẵn sàng học hỏi.

Mọi người thường nói "Tôi không biết" trong nhiều tình huống khác nhau, từ bày tỏ sự không đồng ý đến thể hiện rằng bạn không có thông tin mà sếp có thể yêu cầu. Nhưng ngay cả khi bạn thực sự có thể không biết, đó cũng không phải là câu trả lời nên nói.

Lindo nói: Dưới đây là một số lựa chọn thay thế khi ứng xử ở nơi công sở





"Tôi sẽ nghiên cứu thêm"

Khi sếp đặt ra 1 vấn đề mà bạn chưa có kiến thức, hãy khéo léo yêu cầu dành chút thời gian để nghiên cứ, tìm câu trả lời hoặc ví dụ từ các nguồn trực tuyến có uy tín như nghiên cứu, báo cáo và bài báo có thể cho thấy rằng bạn là người dựa trên giải pháp.

"Nhờ sếp giải thích rõ hơn"

Nếu yêu cầu của sếp nằm ngoài khả năng của bạn, hãy nhờ họ hoặc một đồng nghiệp hiểu biết giải thích thêm. Điều này thể hiện mong muốn trau dồi kiến thức và nâng cao hiệu suất làm việc của bạn.

Đề xuất phương pháp hợp tác để tìm ra câu trả lời

Việc tập hợp một nhóm chuyên gia với những kỹ năng độc đáo có thể giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc làm một mình.

Lãnh đạo doanh nghiệp đồng tình với lời khuyên của Lindo. Theo một cuộc khảo sát năm 2012 với hơn 170 nhà tuyển dụng, 60% các công ty nói rằng những phẩm chất hàng đầu mà họ tìm kiếm ở nhân viên là kiến thức chuyên môn hiện tại và sự mong muốn liên tục tìm kiếm những cải tiến về năng suất, hiệu quả và lợi nhuận.

Ngay cả nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban cũng cho rằng những nhân viên nỗ lực hoàn thành công việc, ngay cả khi họ không biết chính xác bằng cách nào, sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.

"Điều duy nhất trong cuộc sống mà bạn có thể kiểm soát là nỗ lực của mình. Và việc sẵn sàng làm như vậy là một lợi thế cạnh tranh rất lớn, bởi vì hầu hết mọi người đều không như vậy", tỷ phú Mark Cuban, 64 tuổi, cho biết".

Nỗ lực có nghĩa là sẵn sàng làm việc vượt xa những gì cần thiết để giải quyết vấn đề, ngay cả khi bạn không được yêu cầu - bên cạnh những trách nhiệm thông thường trong công việc của bạn, Cuban nói. Bạn chủ động và sử dụng hết mọi lựa chọn có thể cho đến khi tìm được câu trả lời.

"Có một số người hoặc nhân viên nếu bạn bảo họ làm A, B và C, họ sẽ làm A, B và C mà không biết rằng D, E và F tồn tại. Có những người không giỏi chi tiết lắm: Nếu bạn bảo họ làm A, B và C, tất cả những gì họ muốn làm là nói về D, E và F." Lời khuyên của tỷ phú Mark Cuban dành cho những ai có thái độ "Tôi không biết" nơi làm việc là: Hãy dừng lại và nộp đơn xin việc!