SetiaBecamex khởi công Valley of Dreams II – Luxury tại EcoLakes Mỹ Phước

Kiến trúc Home-retreat chuẩn mực

Ngày 17/09/2025, tại EcoLakes Mỹ Phước (Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh), Chủ đầu tư Công ty Cổ phần SetiaBecamex và Tổng thầu Công ty Cổ phần AZB long trọng tổ chức Lễ Động thổ dự án Valley of Dreams II – Luxury (Khu Nhà ở Thương mại Tiểu khu R3), đây là dự án biệt thự cao cấp nhất tại EcoLakes Mỹ Phước tính đến thời điểm hiện tại. Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống chuẩn thượng lưu mà SetiaBecamex kiên định theo đuổi.

Trải rộng trên diện tích 16,47ha với 259 căn biệt thự đơn lập, song lập và dinh thự, Valley of Dreams II – Luxury được thiết kế theo triết lý Home–Retreat, mang đến một "ngôi nhà – khu nghỉ dưỡng" đúng nghĩa. Mỗi căn biệt thự cao 3–4 tầng, diện tích sử dụng lên đến 1.000m², sở hữu ban công rộng mở, sân vườn riêng, cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên cùng không gian sân thượng lý tưởng cho những buổi quây quần gia đình. Trong giai đoạn 1, 170 căn biệt thự sẽ được triển khai và hoàn thiện bởi Tổng thầu AZB.

Phối cảnh biệt thự tại Valley of Dreams II - Luxury

Bên cạnh thiết kế biệt thự, dự án còn ghi dấu ấn với hệ thống hai công viên chủ đề Dreams Park và Forest Park rộng gần 5ha, tái hiện thiên nhiên và rừng nguyên sinh ngay giữa lòng phố thị. Không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, hai công viên còn tích hợp chuỗi tiện ích cao cấp: hồ bơi vô cực, trung tâm thể thao, đường dạo bộ – đạp xe, khu BBQ, phòng gym – yoga, quảng trường và bến ngắm cảnh. Đặc biệt, công viên được thiết kế như một hệ sinh thái đa dạng, nơi nhiều loài chim, ong, bướm, sóc… cùng chung sống, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Phối cảnh tổng thể dự án Valley of Dreams II – Luxury được bao quanh bởi Dreams Park và Forest Park

Kết nối chiến lược – Kiến tạo không gian sống toàn diện

Valley of Dreams II – Luxury sở hữu lợi thế kết nối chiến lược khi nằm trên trục Quốc lộ 13 giao với Vành đai 4, cách Đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn chỉ 1km. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, hành chính và thương mại trong khu vực như Đại học Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một, Bệnh viện Mỹ Phước, Khu du lịch Đại Nam và nhiều khu công nghiệp – đô thị lớn, tất cả chỉ trong bán kính 15 phút di chuyển.

Ông Sherman Kam Hock Leong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex – chia sẻ: "Không chỉ dừng lại ở những công trình kiến trúc, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng những cộng đồng bền vững và một lối sống phong phú. Lấy cảm hứng từ triết lý phát triển cốt lõi LiveLearnWork Play, chúng tôi mong muốn tạo ra những môi trường nhằm xây dựng cuộc sống toàn diện và thúc đẩy những mối quan hệ kết nối giàu ý nghĩa."

Các đại biểu và khách mời cùng chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Với Valley of Dreams II – Luxury, SetiaBecamex khẳng định sứ mệnh không chỉ xây dựng nhà ở, mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đây sẽ là biểu tượng mới cho phong cách sống chuẩn mực, góp phần nâng tầm giá trị của EcoLakes Mỹ Phước trên bản đồ bất động sản cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần SetiaBecamex

Địa chỉ: Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, Khu phố 6, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Website: www.ecolakes.vn

Hotline: 0907 57 22 55