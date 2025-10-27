SH Elite – Hành trình thượng lưu ngay từ mặt đất

Với những người yêu sự tinh tế, việc chờ đợi tại sân bay không chỉ là quãng "thời gian đệm", mà là một phần của hành trình, nơi cơ thể và tâm trí được thư giãn, chuẩn bị cho chặng bay phía trước. Và SH Airport Lounge chính là nơi những khoảnh khắc ấy được tôn vinh – bằng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

SH Airport Lounge – Từ triết lý 3T đến chuẩn mực mới của đẳng cấp

Được thành lập từ năm 2017 với thương hiệu Sông Hồng Business Lounge và được tái định vị thương hiệu với thương hiệu mới SH Airport Lounge vào tháng 9/2025, hiện tại SH Airport Lounge đã phát triển thành hệ thống phòng chờ thương gia hàng đầu Việt Nam, với hơn 20 phòng chờ tại các sân bay trên toàn quốc.

Trong suốt hành trình ấy, thương hiệu luôn kiên định với triết lý 3T – Tận tâm, Tinh tế, Tự tin, lấy con người làm trung tâm và cảm xúc khách hàng làm thước đo.

Từ nền tảng đó, SH Elite Lounge ra đời – không chỉ là phiên bản cao cấp hơn, mà là bước tiến tự nhiên của triết lý 3T, nơi mỗi trải nghiệm được cá nhân hóa, sang trọng hơn, tinh tế hơn và riêng tư hơn.Nếu hệ thống SH Premium Lounge mang đến sự tiện nghi hiện đại và thân thiện, thì SH Elite Lounge là biểu tượng của dịch vụ 5 sao – nơi từng chi tiết đều hướng tới sự trọn vẹn của cảm xúc.

SH Elite Lounge – Dấu ấn của sự riêng tư và đẳng cấp

Bước qua cánh cửa của SH Elite Lounge, không gian như tách biệt khỏi nhịp vội vàng của nhà ga.Tiếng ồn ào phía ngoài nhường chỗ cho giai điệu nhẹ nhàng, ánh sáng ấm áp và mùi hương tinh tế lan tỏa khắp không gian.

Mỗi chi tiết trong phòng chờ đều toát lên sự chuẩn mực và sang trọng: ghế da cao cấp, gam màu trung tính, chất liệu tự nhiên, ánh sáng dịu và bố cục tối giản.Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian vừa tinh tế, vừa tĩnh tại, đúng tinh thần "sang trọng trong sự giản đơn".

SH Elite Lounge Noi Bai

Điểm khác biệt lớn nhất của SH Elite nằm ở trải nghiệm riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa.

Tại đây, mỗi hành khách được đón tiếp như một vị khách đặc biệt:không chờ đợi, không thủ tục rườm rà – chỉ có sự hiện diện đúng lúc của đội ngũ phục vụ tinh tế, đủ gần để quan tâm, đủ xa để giữ riêng tư.

"Sự sang trọng không nằm ở vật chất, mà ở cảm giác được thấu hiểu," một quản lý của SH Elite chia sẻ.

Nghệ thuật phục vụ cá nhân hóa – Khi tinh tế đạt đến đỉnh cao

Tại SH Elite Lounge, từng chi tiết – từ tách cà phê in hình, ly cocktail hay món ăn nhẹ – đều được chuẩn bị cẩn trọng, như một lời chào trân trọng. Thực đơn kết hợp giữa ẩm thực quốc tế và hương vị Việt Nam, mang lại trải nghiệm vị giác hài hòa, được trình bày tinh xảo như trong nhà hàng 5 sao.

Dù hành khách chỉ đọc sách, làm việc hay ngắm máy bay qua khung kính quầy bar, mọi khoảnh khắc đều mang cảm giác an yên và riêng biệt. Đó chính là giá trị mà SH Elite hướng tới – một trải nghiệm thượng lưu dành riêng cho từng người.

SH Elite Lounge – Nơi hành trình bắt đầu bằng sự an nhiên

Không chỉ dừng lại ở phòng chờ thương gia, SH Elite Lounge mang đến một chuẩn mực mới cho dịch vụ sân bay Việt Nam. Hành khách được đón từ cổng vào, hỗ trợ thủ tục, soi chiếu nhanh, và đưa tới tận cửa khởi hành trong một hành trình liền mạch – không gián đoạn, không ồn ào, chỉ còn lại sự thư thái và riêng tư.

Nhân viên SH Elite Lounge được đào tạo biết " lắng nghe cảm xúc" – nhận biết nhu cầu chưa được nói ra, từ ánh mắt, cử chỉ đến phong thái. Một tách trà nóng đúng lúc, chiếc gối lưng vừa vặn, hay lời chào đúng tông giọng – tất cả đều thể hiện nghệ thuật của sự tinh tế vừa đủ.

Từ triết lý 3T đến chuẩn 5 sao – Bước tiến tự tin của SH Airport Lounge

Ra đời từ triết lý Tận tâm – Tinh tế – Tự tin, SH Elite là minh chứng cho bản lĩnh của thương hiệu Việt Nam vươn tới chuẩn quốc tế. Sang trọng không còn là phô trương, mà là cảm giác được quan tâm đúng cách. Đẳng cấp không chỉ ở tiện nghi, mà ở sự an nhiên và cân bằng mà mỗi hành khách cảm nhận được trước chuyến bay.

"SH Elite Lounge là hành trình thượng lưu ngay từ mặt đất – nơi mỗi khoảnh khắc chờ đợi trở thành một trải nghiệm đáng giá," ông Phạm Quang Đồng, Tổng Giám đốc SH Airport Lounge, chia sẻ.

