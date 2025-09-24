Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Shark Bình: Nhiều startup phát hành coin thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', nhà đầu tư mất tiền còn trưởng dự án thì 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp

24-09-2025 - 10:49 AM | Doanh nghiệp

Với kinh nghiệm đầu tư vào một số dự án blockchain, tiền số, Shark Bình chân thành khuyên doanh nghiệp: "Đừng nên đắm đuối vào đó".

Shark Bình: Nhiều startup phát hành coin thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', nhà đầu tư mất tiền còn trưởng dự án thì 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Trong một video đăng tải trên trang cá nhân, tại Hội nghị Go Global 2025 do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech đã có những chia sẻ liên quan đến lĩnh vực fintech và blockchain, coin (tiền số).

Ông Bình thẳng thắn thừa nhận cũng có một số kinh nghiệm "đau thương" từ năm 2017 đến nay. Vì vậy, dưới tư cách là người thực chiến, ông Bình khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ vừa vừa SME: "Đừng nên đắm đuối vào đó".

Lý do, theo ông Bình, nhà nước đang chuẩn bị cho một số quy định pháp luật công nhận tài sản số, đây là tín hiệu tích cực. Vì trước đây nhiều sàn quốc tế mời chào người Việt tham gia "chơi" trên đó. "Chơi" – tức không tạo ra nhiều giá trị thật, trong khi chúng ta không thu được đồng thuế nào, còn các nền tảng của người nước ngoài xuyên biên giới thì hưởng lợi. Việc nhà nước đưa ra quy định công nhận là để yêu cầu lập sàn trong nước để quản lý và thu thuế là điều nên làm.

Theo Shark Bình, việc các startup phát hành coin để huy động vốn thực chất chỉ là "gọi vốn trước khi làm". "Họ phát hành coin, thu một đống tiền 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', rất nhiều startup không làm nữa hoặc thất bại. 99% dự án coin thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn các trưởng dự án thì "ôm tiền" hưởng lợi một cách hợp pháp".

Shark Bình: Nhiều startup phát hành coin thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', nhà đầu tư mất tiền còn trưởng dự án thì 'ôm tiền' hưởng lợi hợp pháp- Ảnh 2.

Năm 2021, Shark Nguyễn Hòa Bình từng rót 2,5 triệu USD vào dự án tiền số là AntEx (token ANTEX) thông qua quỹ Next100Blockchain. Đồng thời, ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược của dự án này.

AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo VND. Tuy nhiên, token ANTEX nhanh chóng mất 99% giá trị. Website, mạng xã hội biến mất, Shark Bình ngừng nhắc đến dự án từ cuối 2021. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỷ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB, nhưng RAB cũng giảm 95% so với đỉnh, khiến giá trị quy đổi gần như bằng 0.

Cũng trong năm 2021, Tập đoàn NextTech cùng Quỹ Next100 Blockchain quy mô 50 triệu USD đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần V2B Labs (V2B). Theo thỏa thuận hợp tác, với thế mạnh và kinh nghiệm trong việc triển khai công nghệ Blockchain, V2B sẽ là đơn vị ươm mầm cho các dự án startup công nghệ Blockchain. Trong khi đó, NextTech cùng quỹ Next100 Blockchain sẽ hỗ trợ đầu tư, đồng thời tư vấn xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cho các dự án Blockchain tiềm năng được phát triển bởi V2B.

Ngay sau đó, Tập đoàn NextTech và Quỹ đầu tư Next100 Blockchain rót vốn vào dự án Game NFT Dragon Land đang được V2B Labs hỗ trợ phát triển. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Shark Bình không còn nhắc tới dự án này.

Theo kết quả phân tích 3.279 dự án của ChainPlay vào cuối năm 2024, tuổi thọ trung bình của một dự án GameFi chỉ khoảng 4 tháng, có tới 93% đã được xếp vào diện "chết" – tức token mất hơn 90% giá trị so với đỉnh và lượng người dùng hoạt động hàng ngày rơi xuống dưới 100.


