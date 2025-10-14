Shark Bình nói gì trước khi bị khám xét nhà riêng và bắt tạm giam?

Các thông tin liên quan đến Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất lúc này. Ngay trước khi vướng vòng lao lý, ngày 6/10 vừa qua, doanh nhân này vẫn livestream giao lưu kiến thức kinh doanh và cuộc sống với chủ đề Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động.

Phiên livestream kéo dài khoảng 1,5 tiếng đồng hồ. Đây cũng được xem là những chia sẻ cuối cùng của doanh nhân này trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam.

Shark Bình trong livestream vào trưa 6/10

Lãnh đạo là gì?

Mở đầu livestream, Shark Bình đặt ra câu hỏi: Lãnh đạo là gì và liệu chúng ta có cần vai trò lãnh đạo hay không? Nói cách khác, trau dồi kỹ năng lãnh đạo là chuyện của riêng người làm chủ, hay là điều tất cả đều cần học hỏi, chiêm nghiệm?

Sau đó Shark Bình cho rằng “lãnh đạo” không chỉ dành cho những người ở vị trí cao mà là kỹ năng cần thiết với mọi người. Mỗi cá nhân đều là “lãnh đạo” theo cách riêng - trước hết là lãnh đạo chính bản thân, vì ai làm chủ được mình sẽ dễ thành công hơn. Khi trưởng thành, mỗi người cần lãnh đạo gia đình, con cái, công việc, có thể là đội nhóm hay cả một tổ chức. Nói cách khác, khả năng lãnh đạo hiện diện trong mọi giai đoạn và lĩnh vực của cuộc sống.

“Cá nhân tôi cho rằng hai chữ ‘lãnh đạo’ ấy, nó quan trọng với tất cả mọi người, kể cả đó là một người nhân viên, làm công ăn lương bình thường, cũng cần phải hiểu về vai trò lãnh đạo. Tất cả chúng ta, từng con người trong 8 tỷ dân trên toàn thế giới, chúng ta đều là lãnh đạo hết.

Đầu tiên là chúng ta lãnh đạo chính chúng ta, vì tôi tin những người thành công nhất là những người tự lãnh đạo được bản thân một cách tối ưu và tốt đẹp. Tôi vẫn gọi đây là lãnh đạo chính mình, là một kỹ năng rất quan trọng. Có câu ‘kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình’, thế nên nếu lãnh đạo được bản thân thì chúng ta sẽ có rất nhiều thành công trong cuộc sống.

Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu lập gia đình, sinh con, thì lúc đó chúng ta cần lãnh đạo những người xung quanh chúng ta: Lãnh đạo vợ, lãnh đạo con cái, lãnh đạo gia đình… Giả sử gia đình có lúc này lúc nọ, thì rất cần vai trò lãnh đạo của người cha, người mẹ.

Rồi đến khi đi vào xã hội, nếu ai giỏi và thành công thì chúng ta lên quản lý đội nhóm, thậm chí là chúng ta quản lý cả một công ty,... thì chúng ta lại là lãnh đạo các tổ chức trong xã hội” - nguyên văn chia sẻ của Shark Bình.

Theo quan sát của Shark Bình, các doanh nghiệp nhỏ hay lẫn lộn vai trò của người lãnh đạo. Lấy ví dụ ở chính công ty của mình, Shark Bình cho biết mình khởi nghiệp từ năm 2001, đến năm 2005 mới có văn phòng 15m2. Lúc đó là giai đoạn khởi nghiệp và chỉ có một mình nên lẫn lộn nhiều vai trò vừa là lãnh đạo, vừa là quản lý, vừa là nhân viên, xong dọn vệ sinh, giữ xe…

Shark Bình năm 2001 (Ảnh: FBNV)

Trong giai đoạn biến động kinh tế, doanh nghiệp giống như một con tàu đi giữa đại dương mịt mù, đối diện với cơn bão lớn. Vì vậy người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải là hoa tiêu tốt để đưa con tàu đi đúng hướng, vai trò chính là đưa ra các ý tưởng mới.

Người lãnh đạo lúc này cần có thời gian rảnh, để thư thái, thu thập thêm thông tin và trao đổi với các đồng nghiệp của mình để từ đó "xào nấu" các thông tin đưa ra kết quả cuối cùng là ý tưởng.

“Cần có hai thứ, một là con tàu tốt - tức đội ngũ, sản phẩm và thị trường tốt; hai là định hướng đúng. Con tàu dù tốt đến mấy mà không có định hướng thì cũng sẽ đi sai đường. Tôi từng trải qua giai đoạn cứ làm, cứ cày mà sai hướng, kết quả là phí công sức, hỏng hết, vô nghĩa” - Shark Bình nói.

"Mấp mé" phá sản 5 lần

Ở nội dung tiếp theo, Shark Bình cho biết mình đã kinh doanh 24 năm, khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, suýt phá sản 5 lần. Vì thế, vị “cá mập” mới muốn chia sẻ kinh nghiệm, cũng như chiêm nghiệm của mình về các vấn đề trong kinh doanh, cuộc sống với mọi người.

Một trong những nội dung khiến nhiều người chú ý là quan điểm về phúc đức. Shark Bình cho biết từ nhỏ luôn sống và làm việc theo châm ngôn "bồi tụ phúc đức". Theo Shark Bình, phúc đức là một loại năng lượng vô hình, được truyền từ đời này qua đời khác.

Đối với doanh nhân này, để bồi tụ phúc đức cần đi theo công thức Thí - Thiện - Hiếu - Di. Trong đó "thiện" là sống sạch, sống thiện, không hại người. "Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai, không muốn ai phải khổ đau" - Shark Bình chia sẻ.

Shark Bình nói về Thí - Thiện - Hiếu - Di trong một workshop tại NextTech (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Shark Bình trực tiếp trả lời comment để giao lưu với mọi người.

Khi có người hỏi “Shark Bình có tự thấy mình phúc đức không?”, doanh nhân trả lời rằng khi chia sẻ về công thức để có phúc đức thì bản thân đã tự thực hành. Song không có thước đo hay máy móc nào để đo độ phúc đức nên vị doanh nhân không thể khẳng định mình có phúc đức hay không.

Dẫu vậy, Shark Bình tiếp tục nhấn mạnh: “Không bao giờ tôi không có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình”.

Với câu hỏi về cách đối mặt với thất bại thì làm gì, Shark Bình cho biết từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và thất bại, thậm chí “mấp mé” phá sản đến 5 - 6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh. Và chính những thất bại đã đem đến rất nhiều bài học cho Shark Bình:

"Bài học thất bại giúp chúng ta né tránh được thất bại. Tôi đã trải qua rất nhiều sự cố, cạnh tranh và suýt phá sản. Lúc đó, tôi là chàng trai ngây ngô, suốt 20 năm qua 'mấp mé' phá sản 5 lần, nên cũng rèn được chút ít ý chí. Khi chúng ta tuyệt vọng, trên bờ vực thất bại, tố chất quan trọng nhất là tĩnh - nghỉ ngơi và tĩnh lặng.

Tiếp đó, chúng ta cần nhìn nhận doanh nghiệp của mình còn phù hợp thời thế hay không, và tư duy để tìm ra điểm mạnh nhất của mình".

Về thất bại đau đớn nhất, Shark Bình nhắc đến chodientu.vn. Đây là sàn thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam nhưng sau đó bị các “ông lớn” thương mại điện tử nước ngoài nhảy vào và cạnh tranh bằng số vốn gấp trăm lần.

Thời điểm ấy, các nhà đầu tư tuyên bố không tiếp tục đầu tư và đề nghị rút số vốn còn lại, Shark Bình phải tìm cách sắp xếp để cho họ rút vốn. Song chính nhờ thất bại này mà doanh nhân này mới xoay chuyển được cuộc sống. Bởi lẽ từ 2004 đến 2013, khi làm chodientu.vn, doanh nghiệp “luôn sống nhờ ‘bầu sữa mẹ’, sống nhờ lòng tốt của nhà đầu tư”.

“Chúng ta chỉ thực sự thất bại nếu không thu hoạch được gì từ đống tro tàn. Sau mỗi thất bại, phải cô đọng còn tài sản gì, giá trị gì để làm cái mới”, Shark Bình chia sẻ trên livestream.

Shark Bình chia sẻ về chodientu.vn vào năm 2006 (Nguồn: @ngocdiep.tv)

Với câu hỏi: “Đích đến của một doanh nhân là ở đâu? Và làm sao để phục vụ đất nước và dân tộc nhưng vẫn đảm bảo là một doanh nghiệp chân chính?”, Shark Bình cho biết:

“Tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn, chặng đường. Có những lúc chỉ nghĩ kiếm được nhiều tiền cho bản thân, cho gia đình, rồi mới đến người thân, anh em, bạn bè và cho cộng đồng, đất nước.

Tuy nhiên tôi xin cô đọng lại thì các cụ nói ‘có thực mới vực được đạo’.

Cảnh giới đầu tiên, chặng thấp nhất của một doanh nhân là phải kiếm được tiền cho bản thân và gia đình để đảm bảo những yêu cầu về vật chất. Tiếp theo là nghĩ cho anh em - những người xung quanh, người đồng cam cộng khổ, nhà đầu tư, cổ đông,... cũng giàu có. Không được bằng chúng ta thì cúng 1/2, 1/3, 1/5 , 1/10 tuỳ vào công sức.

Cảnh giới thứ 3 là nghĩ cho xã hội. Lúc đó chúng ta nghĩ đến việc làm những sản phẩm tốt đẹp, không gây hại, mang đến giá trị tích cực. Thứ 4 là nghĩ cho đất nước, cho dân tộc như khi có tiền thì chúng ta dùng để lấy cả niềm tự hào, nền công nghiệp cho dân tộc. Ví dụ hiện nay, có một công ty xe điện đang làm việc đó. Cuối cùng là cảnh giới cao nhất, vì nhân loại".

Ở cuối livestream ngày 6/10, Shark Bình khẳng định dù mình đã có được những kết quả nhất định nhưng vẫn chỉ là người đang học hỏi. Vậy nên những chia sẻ có gì sai sót hay ý kiến trái chiều thì mong mọi người comment hoan hỉ, cùng nhau tìm hiểu vấn đề.

Shark Bình cũng cho biết mình đã chuẩn bị khoảng 23 slide để nói trong livestream này nhưng bị lố giờ, đang dừng lại ở khoảng slide thứ 8. Thời điểm đó, doanh nhân này còn hẹn có thể sẽ có thêm các buổi live thứ 2 hoặc 3 về chủ đề này.