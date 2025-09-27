Shark Bình nói thẳng Nhà đầu tư coin: Nếu bán sớm có lãi thì hiếm ai cảm ơn, nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech

Ngày 26/6, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech có buổi livestream trên fanpage cá nhân với chủ đề “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro”.

Chia sẻ trong buổi livestream, ông Bình thừa nhận không có kiến thức sâu về công nghệ blockchain. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên quan điểm blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống. Đây cũng giống như một “cuộc chơi” do các nước lớn tạo ra, còn các nước nhỏ – trong đó có Việt Nam – lại bị cuốn vào.

Ông Bình cho biết theo các thống kê cho thấy tới hơn 17 triệu người Việt sở hữu tiền mã hóa với giao dịch hàng trăm tỷ USD. Nhưng quan sát của ông Bình cho thấy đa số nhà đầu tư lại là người thu nhập thấp, sinh viên, hoặc những người muốn “làm giàu nhanh”, nên càng dễ rơi vào rủi ro.

Với dự án AntEx mà công ty ông từng rót vốn, ông Bình một lần nữa khẳng định bản thân cũng là nạn nhân.

“Cá nhân tôi, khi đầu tư vào startup công nghệ, luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu. Thành công hay thất bại là chuyện thường, nhưng không bao giờ được phép “ăn chặn” tiền của người khác. Điều tôi sợ nhất là gặp startup vô đạo đức: rút ruột, gian lận, lập công ty sân sau. Bản thân tôi cũng không bao giờ có tư tưởng đó, vì tin rằng mọi việc còn liên quan đến phúc đức, đến thế hệ sau”, ông Bình nói.

Shark Bình cho biết nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa “nhà đầu tư/cổ đông” với “người vận hành doanh nghiệp”. Thực tế, cổ đông chỉ góp vốn, còn vận hành là trách nhiệm của ban điều hành. Không thể quy hết trách nhiệm cho nhà đầu tư nếu công ty thất bại hoặc có sai phạm.

Ngoài ra, ông Bình chỉ ra một đặc điểm thiếu chuyên nghiệp của các nhà đầu tư hiện nay là luôn tìm đổ lỗi thay vì chấp nhận rủi ro thị trường.

“Khi giá tăng, nhà đầu tư bán sớm có lãi thì hiếm ai cảm ơn. Nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới. Tôi cho rằng tâm lý đó không chuyên nghiệp. Đầu tư thì phải chấp nhận: lãi thì hưởng, thua thì chịu – giống như khi mua vàng hay chứng khoán, lỗ thì cũng không thể trách người bán vàng hay sàn chứng khoán, trừ trường hợp có hành vi thao túng giá”, ông nói.

Trong crypto, theo ông Bình, có nhiều lớp nhà đầu tư. Nhóm thứ nhất là Nhà đầu tư doanh nghiệp là người góp vốn, nắm cổ phần nhưng không trực tiếp điều hành. Nhóm thứ 2 là Nhà đầu tư coin giai đoạn sớm sẽ tin vào sách trắng, mua coin từ đầu rồi chờ niêm yết.

Ông cho rằng rủi ro thường đến với nhóm thứ hai. Ví dụ, coin có thể bị thao túng, bị “xả” ồ ạt, hoặc dự án cài cửa sau (backdoor) để rút trộm coin. Thực chất, thị trường crypto là môi trường “thuần thao túng”, phụ thuộc vào nhóm điều hành dự án. Nếu giá bị “pump & dump” khiến nhà đầu tư cháy tài khoản thì cũng khó kêu cứu, bởi trước đây Nhà nước chưa công nhận hay quản lý loại tài sản này.

“Cá nhân tôi từng vướng vào một số dự án như vậy. Không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để xử lý, nên coi như “tự chơi tự chịu”. Điều này giống với trường hợp người nổi tiếng vô tình quảng bá sản phẩm có vấn đề: lúc ký hợp đồng, giấy tờ kiểm định đều hợp lệ, nhưng sau đó nhà sản xuất thay đổi, dẫn đến scandal. Người quảng bá không phạm luật nhưng vẫn bị mang tiếng. Tôi cũng từng bị hiểu lầm và chỉ mới đây mới lên tiếng để “giải nghiệp” cho bản thân, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư khác.

Vì thế, lời khuyên của tôi là: hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, ông nhấn mạnh.



