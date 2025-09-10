Shark Bình: Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý cho doanh nghiệp Việt bớt khổ

Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech vừa có bài chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, ông Bình cho rằng cần sớm có sự can thiệp từ phía Nhà nước để bảo vệ người bán nội địa trước sự chi phối ngày càng mạnh mẽ từ các nền tảng nước ngoài.

"Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục Nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ", ông nhấn mạnh.

Trước đó, tại tọa đàm “Đón làn sóng lớn” trong khuôn khổ Shark Tank Forum 7, ông Bình cũng cảnh báo về những rủi ro lớn mà các nhà bán hàng Việt đang phải đối mặt khi tham gia thương mại điện tử. Ông cho biết thương mại điện tử giờ không còn là mô hình “mua rẻ bán đắt” như trước, mà đã trở thành cuộc chơi “từ gốc đến ngọn”, nơi các nhà sản xuất - đặc biệt là từ Trung Quốc có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Việt thông qua sàn.

Thực tế ở Trung Quốc cho thấy, các sàn thương mại điện tử ngày càng siết chặt chính sách, đẩy người bán vào thế bị động. Những chính sách như đổi trả hàng không lý do, yêu cầu hoàn tiền mà không cần trả lại hàng, thời gian giao hàng bị giới hạn nghiêm ngặt... đã khiến chi phí vận hành tăng cao trong khi quyền chủ động gần như không còn nằm trong tay người bán.

“Những chính sách thực sự rất khắc nghiệt với người bán. Nó khiến cho tổng chi phí bán hàng trên thương mại điện tử có thể lên đến 40, thậm chí 45% doanh thu. Như vậy làm sao mà sống được!”, ông nói.

Trước thực tế này, ông Bình dự báo xu hướng “tách sàn” sẽ bùng nổ, tức người bán sẽ chủ động giảm phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử và xây dựng kênh bán hàng riêng - nơi họ có thể nắm được dữ liệu khách hàng và kiểm soát hoàn toàn quá trình bán. Tại Trung Quốc, mô hình này đang được thúc đẩy thông qua các WeChat Mini App. Tại Việt Nam, ông cho rằng Zalo là một nền tảng có tiềm năng tương tự.

“Ví dụ bán hàng trên Facebook hay các sàn thương mại điện tử, lúc còn bơm tiền quảng cáo thì còn có đơn, ngừng cái là mất đơn. Đến cái thông tin liên hệ, số điện thoại, tên và địa chỉ giao hàng của khách hàng chúng ta còn không có. Chúng ta sẽ thành nô lệ cả đời nếu không xây dựng được kênh bán hàng của mình”, ông cảnh báo.

Bên cạnh câu chuyện dữ liệu, ông Bình còn chỉ ra sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi hàng hóa từ Trung Quốc ngày càng đổ bộ trực tiếp tới người tiêu dùng, các nhà bán hàng truyền thống chuyên nhập hàng về bán lại sẽ “chết dần chết mòn” nếu không chuyển đổi kịp thời. Lời khuyên của ông là các doanh nghiệp Việt nên tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mang “hồn Việt”, sau đó gia công ở bất cứ đâu miễn là làm chủ được chất lượng và thương hiệu.

Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc cần thiết phải đầu tư vào năng lực giao hàng để cạnh tranh với hệ thống logistics xuyên biên giới. Theo ông, doanh nghiệp nên hợp tác với các đơn vị vận hành chuyên nghiệp thay vì tự xử lý manh mún, thiếu kiểm soát. thương mại điện tử là cuộc đua tốc độ và không ai chờ người đến sau.



