Shark Nguyễn Hòa Bình lên sóng The Investors 26/8: Sự thật đằng sau các thương vụ triệu đô trên sóng truyền hình

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn NextTech, là một trong những tên tuổi nổi bật của cộng đồng khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.

Sau hơn 25 năm khởi nghiệp, Next Tech của Shark Bình hiện đang sở hữu hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính (Fintech), hậu cần và giáo dục.

Tên tuổi của "Shark Bình" được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia chương trình "Shark Tank Việt Nam" mùa 3. Trên sóng truyền hình, Shark Bình gây ấn tượng với phong cách đầu tư quyết đoán và những nhận định thẳng thắn, không ngần ngại "mổ xẻ" các mô hình kinh doanh thiếu logic và chỉ ra những điểm "ngáo giá" của startup.

Trải qua 5 mùa Shark Tank liên tiếp, Shark Bình là một trong những "cá mập" có tỷ lệ chốt deal (thương vụ) cao nhất chương trình. Một trong những thương vụ thành công nhất của ông là Coolmate, mang lại cho Shark Bình khoản lợi nhuận gấp hàng chục lần.

Giai đoạn gần đây, Shark Bình dành nhiều sự quan tâm hơn cho thế hệ đi sau. Tập đoàn NextTech đã khởi động chương trình NextStart Incubator, một vườn ươm khởi nghiệp với mong muốn hỗ trợ các cá nhân và nhóm khởi nghiệp tiềm năng hiện thực hóa ý tưởng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài chính, NextStart Incubator mang đến một hệ sinh thái toàn diện, nơi Startup được cố vấn bởi các chuyên gia, kết nối với nhà đầu tư và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để phát triển bền vững.

Vào ngày 26/8 tới đây, Shark Bình sẽ xuất hiện trong talkshow “The Investors” mùa 2 – The Resilient, do CafeF phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức.

Tại chương trình, Shark Bình không chỉ tiết lộ sự thật đằng sau những cú bắt tay triệu đô trên truyền hình với tỷ lệ thất bại rất cao, mà còn chia sẻ về sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư, sứ mệnh "độ lại" cho người trẻ và cả nỗi lo về "bẫy con nhà giàu vượt sướng" với chính thế hệ kế cận của mình.