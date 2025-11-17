Shark Việt mua lại một trường đại học 19 năm tuổi, đổi tên thành Trường Đại học Intracom

Intracom Group của ông Nguyễn Thanh Việt chính thức trở thành nhà đầu tư duy nhất của Trường Đại học Chu Văn An sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark.

Mới đây, Trường đại học Chu Văn An đã đổi tên thành Trường Đại học Intracom theo Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Trên website chính thức của trường giới thiệu, Trường Đại học Chu Văn An là Trường Đại học Tư thục được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 19 năm thành lập, trường đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tháng 08 năm 2021, Tập đoàn Ecopark đã đầu tư vào Trường đại học Chu Văn An và mở thêm cơ sở tại Khu đô thị Ecopark với thương hiệu EcoUni.

Thông tin trên website của trường xác nhận tháng 07/2025, Intracom Group chính thức trở thành nhà đầu tư duy nhất của Trường Đại học Chu Văn An sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark.

Quyền Hiệu trưởng Trường là GS.TS. Ngô Xuân Bình – Nguyên Phó GĐ Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện trưởng viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á; Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom Group) thành lập ngày 21/12/2002 với 100% vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, năng lượng sạch, vật liệu xây dựng, thi công xây lắp và lĩnh vực y dược. Năm 2006, Công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trên website, Intracom Group giới thiệu có hơn 30 công ty thành viên, hàng ngàn nhân viên và hàng trăm dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực, mở rộng chi nhánh sang Singapore và Nhật Bản. Công ty đã thực hiện hơn 100 dự án đầu tư, phục vụ trên 1 triệu khách hàng.

Intracom Group hiện do ông Nguyễn Thanh Việt làm Chủ tịch. Ông Việt cũng được biết đến trong vai trò nhà đầu tư tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỉ Việt Nam), đã hỗ trợ vốn, kinh nghiệm kinh doanh cho nhiều startup trong và ngoài nước như CDTS, Tokai, Triip, DalatFOODIE, BluSaigon, Namaste…

Thương vụ mua lại Trường Đại học Chu Văn An đánh dấu việc Intracom Group chính thức mở rộng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.