SHB cùng đất nước kiến tạo “Niềm tin số”

Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025) vừa diễn ra tại Hà Nội, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô quốc gia, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành, nhằm kết nối cộng đồng KOL với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng lan tỏa giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

KOL và sứ mệnh dẫn dắt niềm tin số

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐQT SHB ông Đỗ Quang Vinh trình bày tham luận với chủ đề "KOL cá nhân và tổ chức – sứ mệnh dẫn dắt niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc". Với vai trò vừa là nhà quản trị ngân hàng, vừa là KOL có sức ảnh hưởng trên không gian số, ông nhấn mạnh mục tiêu biến ảnh hưởng thành tác động tích cực, xây dựng môi trường số minh bạch, lành mạnh và hình thành liên minh niềm tin số, góp phần đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Từ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng thông điệp chỉ bền khi đi cùng với hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng. Là thế hệ trẻ, giữ vai trò quản trị doanh nghiệp và góc nhìn từ người lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thấy được tiềm năng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp", ông Đỗ Quang Vinh cho biết.

Xuyên suốt 32 năm phát triển, SHB kiên tâm đồng hành cùng đất nước, người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ phát triển để trở nên lớn mạnh hơn mỗi ngày, SHB nhận thức được trách nhiệm của một tổ chức tài chính trong việc kết nối và lan tỏa những giá trị cho cộng đồng, từ kinh tế, tài chính đến văn hóa và đời sống.

Với tinh thần "nói đi đôi với làm", mỗi hoạt động của SHB đều gắn liền với trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một nét văn hóa xuyên suốt và được tiếp nối qua nhiều thế hệ CBNV. Trên nền tảng đó, với vai trò lãnh đạo trẻ, Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh không chỉ kế thừa những giá trị bền vững của SHB mà còn cộng hưởng cùng ảnh hưởng cá nhân trên không gian số, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người theo dõi.

Doanh nghiệp cũng đóng vai trò như KOL

Trong tham luận tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh mối liên kết hai chiều giữa doanh nghiệp với CBNV, cổ đông, đối tác và cơ quan quản lý. Ông cho rằng không gian số không chỉ là kênh để doanh nghiệp lan tỏa sản phẩm tiện ích và giá trị nhân văn tới cộng đồng, góp phần thúc đẩy kinh tế, mà còn là kênh lắng nghe hiệu quả những tín hiệu từ khách hàng và cổ đông, từ đó nâng cao trải nghiệm, đổi mới sản phẩm. Theo ông, doanh nghiệp cũng có thể trở thành một KOL tập thể, đồng hành cùng người lao động, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà quản lý và cộng đồng để lan tỏa giá trị, củng cố niềm tin xã hội.

Ông Đỗ Quang Vinh trở thành thành viên của Liên minh "Niềm tin số", góp phần xây dựng những kết nối bền vững

Để xây dựng không gian số minh bạch, lành mạnh và phát triển vì cộng đồng, rất cần đến trách nhiệm của các bên doanh nghiệp, cá nhân KOLs và công chúng nói chung. Việc xây dựng và củng cố mối liên kết bền vững này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực của không gian số, loại bỏ những tác động tiêu cực, hướng tới phát triển đất nước theo hướng hiện đại, linh hoạt và có chiều sâu.

Tại sự kiện, Liên minh "Niềm tin số" chính thức ra mắt, quy tụ KOL, cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí với mục tiêu chung tay chống tin giả, lừa đảo trực tuyến, quảng cáo thiếu minh bạch, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn. Liên minh sẽ là cầu nối thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB cũng là một thành viên tích cực, góp phần xây dựng những kết nối bền vững, hướng tới sự phát triển lâu dài của SHB và đất nước. Sự tham gia này đồng thời thể hiện rõ cam kết trách nhiệm của SHB trong tiến trình số hóa và phát triển quốc gia, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

SHB không ngừng khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu với các sản phẩm, dịch vụ mang thông điệp về sự vững vàng, uy tín và trách nhiệm. Ngân hàng luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trở thành đối tác tài chính tin cậy của doanh nghiệp và người dân. Tiêu biểu là các gói tín dụng hỗ trợ SME, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong công nghệ, cũng như đầu tư vào kinh tế xanh, kinh tế số, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW.

SHB hiện là một trong những ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội theo triết lý "Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội". Thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương, SHB cùng doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm tại nhiều vùng miền núi, biên giới.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (cũ); phối hợp Bộ Công an triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên toàn quốc. Nhiều công trình đã được triển khai, như 700 căn nhà tại Bạc Liêu (cũ), 150 căn nhà và 1 điểm trường cho đồng bào miền núi ở các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ: Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái (cũ), Hà Giang (cũ), Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ), Thái Nguyên… - thể hiện cam kết lan tỏa giá trị nhân văn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.