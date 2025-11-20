Shimen và Hàu Plus: Góc nhìn mới về sản phẩm hỗ trợ sinh lực nam giới tại Việt Nam

Khi người tiêu dùng cảnh giác hơn bao giờ hết

Theo Báo cáo Vietnam Consumer Health Survey 2024 của Decision Lab, có tới 63% người Việt cho biết họ nghi ngại các sản phẩm tăng cường sinh lý do "không rõ nguồn gốc và thiếu kiểm chứng". Trong khi đó, thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nam giới tại Việt Nam tăng trưởng trung bình 11,2% mỗi năm giai đoạn 2020–2024, nhưng cũng là nhóm sản phẩm có tỷ lệ quảng cáo sai sự thật cao nhất theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm

Bên cạnh đó, Tổ chức Thế giới (WHO) ước tính khoảng 17,3% nam giới khu vực Đông Nam Á bị thiếu kẽm, nguyên tố vi lượng quan trọng ảnh hưởng đến sinh lý, khả năng sinh sản và miễn dịch. Tại Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc gia ghi nhận hơn 50% nam giới trong độ tuổi 25–45 có dấu hiệu thiếu hụt kẽm sinh học nhẹ đến trung bình (Báo cáo Dinh dưỡng Toàn dân 2022).

Trong bối cảnh "vàng thau lẫn lộn" đó, người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn, đòi hỏi các sản phẩm sinh lý nam không chỉ có hiệu quả, mà còn phải minh bạch về nguồn gốc, tiêu chuẩn sản xuất và tính an toàn.

Shimen – Thương hiệu bảo chứng chất lượng cho Hàu Plus

Theo Shimen Việt Nam, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hàu Plus Kingphar là một trong những sản phẩm nằm trong mô hình chăm sóc sức khỏe nam giới toàn diện mà doanh nghiệp này đang thử nghiệm và phát triển. Mô hình hướng đến việc cung cấp giải pháp tư vấn, theo dõi và đồng hành cùng phái mạnh trong quá trình cải thiện sức khỏe sinh lý, đảm bảo tính kín đáo và phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

Hàu Plus được giới thiệu với thành phần gồm 400mg bột hàu thiên nhiên kết hợp Ba kích, Ngọc cẩu, Bạch thược… – nhóm dược liệu thường được đề cập trong các nghiên cứu về hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới.

Bên cạnh việc phân phối sản phẩm, Shimen còn áp dụng quy trình tư vấn và theo dõi định kỳ thông qua hệ thống Telehealth. Đơn vị kỳ vọng mô hình này không chỉ góp phần cải thiện thể lực mà còn giúp nam giới tự tin hơn khi chia sẻ những vấn đề khó nói liên quan đến sức khỏe sinh lý.

Shimen lưu ý sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Khi người dùng quan tâm hơn đến giá trị thật thay vì lời hứa hẹn

"Tôi từng thử qua vài sản phẩm khác nhưng không cảm nhận rõ rệt. Sau khi biết đến Hàu Plus và được đội ngũ của Shimen tư vấn kỹ, tôi quyết định dùng thử. Sau một thời gian, tôi thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, sinh lực cải thiện, tinh thần thoải mái và chuyện vợ chồng cũng ổn định hơn trước," — Anh Đặng Hữu N., 38 tuổi, nhân viên IT (Hà Nội) chia sẻ.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Hàu Plus được thiết kế dành cho nam giới trưởng thành có nhu cầu hỗ trợ chức năng sinh lý, giúp bổ thận, tráng dương và hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục nam. Đây cũng là lý do khiến anh N. cảm thấy an tâm hơn so với các sản phẩm chỉ tập trung vào hiệu quả nhanh.

"Cảm giác cơ thể khỏe đều, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng tự nhiên hơn chứ không phải kiểu hưng phấn nhất thời," — anh N. nói thêm.

Sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe sinh lý của phái mạnh

Trong thời đại mà người dùng dễ nghi ngờ hơn bao giờ hết, việc một sản phẩm giữ vững niềm tin bằng chất lượng thật sự là điều không dễ. Hàu Plus, dưới sự phân phối và kiểm soát chất lượng của Shimen Việt Nam, cho thấy một hướng đi mới cho ngành sức khỏe sinh lí nam giới: nơi phái mạnh được lắng nghe, được chăm sóc kín đáo và có thể đối diện với những vấn đề nhạy cảm một cách nhẹ nhàng, không e ngại.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Hàu Plus tại các phòng khám thuộc hệ thống Shimen trên toàn quốc hoặc qua kênh thông tin chính thức tại www.shimen.com.vn

