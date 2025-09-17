Shinhan Finance – Tri ân khách hàng bằng loạt ưu đãi trong tháng 9

Đồng hành cùng niềm tự hào ấy, Công ty tài chính Shinhan Finance tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với khách hàng Việt Nam bằng những ưu đãi tài chính thiết thực và các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Vươn xa cùng Shinhan Finance với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9/2025



Nhằm mang đến thêm nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt cho khách hàng, từ đầu tháng 9/2025, Shinhan Finance triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi trên toàn quốc.

Hoàn lãi kỳ đầu lên đến 500.000 đồng dành cho khách hàng giải ngân mới tại Bình Phước, là lời chào mừng sự kiện ra mắt Điểm Giới thiệu dịch vụ mới tại đây. Chính sách ưu đãi này nhằm hỗ trợ khách hàng tại địa phương giảm bớt áp lực chi phí ở kỳ thanh toán đầu tiên sau khi giải ngân, khuyến khích khách hàng duy trì thanh toán đúng hạn cho các kỳ sau.

Ngoài ra, trong tháng 9 này, Shinhan Finance mang đến ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng lần đầu vay vốn với mức giảm 1% lãi suất. Đáng chú ý, khách hàng đăng ký vay tín chấp cá nhân qua nền tảng di động iShinhan sẽ được hưởng đồng thời hai quyền lợi: giảm 1% lãi suất trong suốt thời hạn vay và nhận thêm quà tặng trị giá 100.000 đồng. Đây là cơ hội để khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, vừa nhận quà hấp dẫn khi trải nghiệm dịch vụ tài chính tiện lợi và linh hoạt từ Shinhan Finance.

Lan tỏa giá trị tài chính nhân văn trong dịp lễ lớn

Song hành cùng các ưu đãi tài chính, Shinhan Finance còn tiếp tục hành trình sẻ chia qua các hoạt động cộng đồng. Ngày 05/9/2025, công ty đồng hành cùng chương trình hoạt động cộng đồng "Thắp sáng tinh hoa học đường" tại Trường tiểu học Đỗ Thừa Luông, tỉnh Cà Mau, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây trong ngày khai giảng năm học mới. Đây là một trong nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội mà Shinhan Finance kiên trì thực hiện nhiều năm qua, nhằm góp phần lan tỏa yêu thương và khuyến khích cộng đồng cùng nhau vun đắp một tương lai tươi sáng.

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh và gần nhất tại đại lễ 2/9 Hà Nội, những phần quà cổ vũ tinh thần yêu nước đã được trao tận tay người dân đã ghé qua quầy của Shinhan Finance tại khu vực của Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Tràng Thi Hà Nội từ chính đội ngũ của Shinhan Finance. Những hoạt động này khẳng định rõ cam kết phát triển bền vững bằng các giá trị tài chính nhân văn của công ty cùng người dân Việt Nam.

Cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng Việt

Với hành trình hơn 6 năm thương hiệu có mặt tại Việt Nam, Shinhan Finance đã và đang khẳng định vị thế là một trong những công ty tài chính tiêu dùng uy tín, phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước. Thông qua hệ thống các sản phẩm vay tín chấp, vay tiêu dùng phục vụ đời sống, vay mua hàng trả góp, vay mua ô tô, và thẻ tín dụng, Shinhan Finance luôn vững vàng là điểm tựa đáng tin cậy trên hành trình phát triển của người Việt.