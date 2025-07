Shinhan Việt Nam lên tiếng về các nội dung trong kết luận thanh tra

Theo thông tin vừa được Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) chia sẻ, trong suốt hơn 30 năm thành lập và hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Shinhan luôn nỗ lực tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, từ hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, quản lý tỷ lệ nợ xấu đến các hoạt động kiểm soát quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định và bền vững.

Ngân hàng Shinhan cũng tăng cường công tác quản lý thu hồi nợ, thắt chặt quy trình đánh giá tín dụng để duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp hơn mức mục tiêu (<3%) của NHNN.

Trong nội dung kết luận thanh tra số 1511/TB-TTNH3 cũng đã nêu rõ: "Nợ xấu chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ và dư nợ tín dụng đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức kinh tế, dư nợ cấp tín dụng đến khách hàng liên quan đến các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như kinh doanh chứng khoán, bất động sản ở mức thấp…". Tính đến cuối tháng 6/2025, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Shinhan ở mức 0,62%, giảm 0,06% so với cuối năm 2024. Chỉ số an toàn vốn (CAR) cũng được duy trì ở mức 21,40%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN (tối thiểu 8%), giúp Ngân hàng duy trì hoạt động bền vững, quản trị rủi ro trước những biến động của thị trường.

Về các hoạt động mua bán ngoại tệ, cũng như công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, Ngân hàng Shinhan tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn trong hoạt động tài chính, đồng thời phòng ngừa các rủi ro về pháp lý và uy tín. Ngân hàng áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, thực hiện quy trình nhận diện và xác minh khách hàng (KYC), theo dõi giao dịch đáng ngờ và thường xuyên rà soát, cập nhật các danh sách trừng phạt quốc tế. Bên cạnh đó, các nhân viên liên quan cũng được đào tạo định kỳ để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững uy tín và sự ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng nói chung.

Bên cạnh những mặt tích cực trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, Ngân hàng Shinhan ghi nhận một vài điểm còn thiếu sót như nội dung kết luận của cơ quan thanh tra đã giúp chỉ rõ về việc cấp tín dụng đối với một số khách hàng lớn, hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ, cũng như thiếu thông tin về cặp đồng tiền giao dịch, tỷ giá giao dịch và chưa thực hiện đúng định dạng báo cáo chuyển tiền điện tử trong nước theo quy định của NHNN.

"Ngân hàng Shinhan cam kết chủ động khắc phục tất cả các điểm còn hạn chế, cũng như nghiêm túc thực hiện các kiến nghị biện pháp xử lý mà Thanh tra NHNN đã nêu rõ trong kết luận thanh tra, qua đó giúp cho Ngân hàng hoàn thiện hơn hoạt động của mình" - đại diện Shinhan chia sẻ.

Đối với hoạt động cấp tín dụng, Ngân hàng Shinhan đã ban hành các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật, tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất vay, triển khai các gói vay ưu đãi góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình, Ngân hàng Shinhan đã và đang triển khai các gõi lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm – 4%/năm dành cho các doanh nghiệp thuộc đa dạng ngành nghề. Song song đó, nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng cũng đang đưa ra mức lãi suất vay ưu đãi ngắn hạn từ 4,0%/năm. Đặc biệt, Ngân hàng Shinhan cũng tham gia tài trợ cho các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các dự án xanh, với mức lãi suất hỗ trợ thấp hơn từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất hiện hành, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững theo định hướng ESG của Chính phủ đề ra.

Đối với khách hàng cá nhân, Ngân hàng Shinhan cũng đang duy trì gói lãi suất cạnh tranh với các lựa chọn thời gian cố định lãi suất từ 6 - 36 tháng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Cụ thể, lãi suất cố định dao động từ 4,5%/năm trong 6 tháng đầu đến 6,9%/năm trong 36 tháng đầu. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi giảm lãi suất từ 0,3 - 0,6%/năm khi tham gia các chương trình đặc biệt của Ngân hàng như Dream Home dành cho người trẻ dưới 35 tuổi, chương trình mua nhà thuộc các dự án liên kết với Ngân hàng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích người dân mua nhà để ở, Shinhan dự kiến sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua nhà đến cuối năm 2025.