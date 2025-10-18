Shop Jim Tồ và hành trình xây dựng thương hiệu mẹ và bé uy tín hàng đầu Thanh Hóa

Rất nhiều ba mẹ Việt không còn xa lạ với Shop Jim Tồ, bởi đây là hệ thống mẹ bé hàng đầu tại Thanh Hóa và được sáng lập bởi bác sĩ Đoàn Hải Đăng (một bác sĩ có tầm ảnh hưởng trong các cộng đồng mẹ và bé).

Tuy nhiên, ít người biết được rằng, để có được danh tiếng và vị thể như ngày hôm nay, Shop Jim Tồ đã trải quả một hành trình 10 năm với không ít khó khăn và thách thức.

Một trong những cơ sở khang trang của Shop Jim Tồ

Shop Jim Tồ - Từ một cửa hàng nhỏ đến hệ thống 12 cơ sở khang trang

Shop Jim Tồ được thành lập từ năm 2015 tại Thanh Hóa. Khi đó, Shop Jim Tồ chỉ là một cửa hàng nhỏ và kinh doanh một số mặt hàng thiết yếu. Sau khi đi vào hoạt động, những người sáng lập Shop Jim Tồ không ngừng nỗ lực và cố gắng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, Shop Jim Tồ đã trở thành hệ thống mẹ và bé uy tín, danh tiếng tại Thanh Hóa với 12 cơ sở khang trang. Hàng hóa tại Shop Jim Tồ cũng vô cùng đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của mẹ và bé. Từ sữa, bỉm, vitamin, các loại thực phẩm ăn dặm, bổ sung… đến các loại đồ chơi, đồ gia dụng, quần áo, dược mỹ phẩm…. Đặc biệt, Shop Jim Tồ còn tạo sẵn các combo sơ sinh với nhiều mức giá và nhu cầu khác nhau, giúp các mẹ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí mà vẫn có đầy đủ các đồ dùng cần thiết để đón bé yêu chào đời.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ ở thị trường Thanh Hóa mà các kênh bán hàng online của Shop Jim Tồ như Facebook, Website hoặc các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiktok Shop và Shopee cũng đang thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng chia sẻ: "Để có được vị thế như ngày hôm nay, Shop Jim Tồ cũng trải qua không ít khó khăn và thử thách. Có nhiều giai đoạn Shop Jim Tồ rơi vào khủng hoảng, các cửa hàng mở ra kinh doanh không thuận lợi, thêm vào đó là sự thay đổi liên tục của thị trường, sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng, sự khó khăn về nguồn vốn cũng như nhân sự…. Tuy nhiên, với niềm tin, quyết tâm và sự cố gắng không ngừng nghỉ, chúng tôi đã lần lượt vượt qua các khó khăn để có được như ngày hôm nay".

Vợ chồng bác sĩ Đoàn Hải Đăng – Những người sáng lập Shop Jim Tồ

Shop Jim Tồ và hành trình gây dựng sự tin yêu nơi khách hàng

Trên hành trình phát triển, Shop Jim Tồ hiểu rằng, sự tin yêu của khách hàng mới là chìa khóa để mở cánh cửa thành công. Chính vì thế, ngoài việc phân phối hệ thống sản phẩm đa dạng và chất lượng, Shop Jim Tồ cũng luôn chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo chia sẻ của đại diện Shop Jim Tồ, đơn vị đang chú trọng vào việc cải thiện và nâng cấp hệ thống để mỗi cơ sở đều trở thành một không gian mua sắm lý tưởng. Các sản phẩm được sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học mà lại rất gần gũi, giúp cho các khách hàng dễ dàng tìm hiểu cũng như lựa chọn sản phẩm mong muốn. Đến nay, có một số cơ sở còn có khu tư vấn riêng biệt dành cho mẹ và bé.

Hàng hóa tại Shop Jim Tồ được bày trí gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho người tiêu dùng

Trong quá trình hoạt động, Shop Jim Tồ thường xuyên triển khai các chương trình tri ân khách hàng. Đồng thời shop cũng có quy trình hỗ trợ đổi trả hàng hóa, bảo hành sản phẩm rất rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho khách hàng có thể an tâm mua sắm.

Ngoài ra, đội ngũ nhân sự của Jim Tồ đều được đào tạo một cách bài bản, trình độ chuyên môn cao và tận tâm với khách hàng. Các nhân sự luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, giúp khách hàng chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách và mang lại hiệu quả cao.

Uy tín được xây dựng trên sự tử tế

Điều đáng quý hơn nữa ở Shop Jim Tồ là sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng. Trong quá trình hình thành và phát triển, Shop Jim Tồ còn chủ động lập các quỹ từ thiện, đồng thời thường xuyên triển khai các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi, động viên tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện. Đồng thời, shop cũng thường xuyên triển khai công tác từ thiện ở các vùng sâu vùng xa, triển khai quyên góp, tặng quà cho các trẻ em nghèo vượt khó, hỗ trợ các gia đình còn nhiều khó khăn hoặc thiệt hại do thiên tai, bão lũ… Những việc làm này giúp cho Shop Jim Tồ không chỉ là một đơn vị được tin tưởng mà còn là một đơn vị được yêu thương và trân trọng.

Shop Jim Tồ thường xuyên xây dựng các quỹ từ thiện để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Với sự phát triển nhanh chóng, quy mô lớn cùng uy tín được xây dựng trong nhiều năm, shop Jim Tồ hiện đang là địa chỉ mua hàng tin cậy của đông đảo người tiêu dùng tại Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Không những thế, Shop Jim Tồ đã và đang khẳng định được vị thế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường mẹ và bé nên cũng được các nhãn hàng đánh giá cao, đồng thời công nhận là đối tác chiến lược tại thị trường Thanh Hóa.

Shop Jim Tồ - Hệ thống mẹ và bé uy tín hàng đầu Thanh Hóa

Địa chỉ các cơ sở của Shop Jim Tồ:

1. 347 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

2. 306 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

3. 380 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

4. 378 Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

5. 41 Lê Hữu Lập, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

6. 22 Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

7. 114 Phú Thọ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

8. 353 An Dương Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

9. 04 Đường Thanh Niên, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

10. 242 Khu Phố 2, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

11. 634 Lê Thái Tổ, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

12. Khu 4, Quán Lào, Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Website: jimto.vn

Hotline: 1800 0046

