Shophouse Vlasta - Sầm Sơn: Linh hoạt công năng, sinh lời dài hạn

Nam Sầm Sơn - Thị trường tiềm năng của shophouse ven biển

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trải qua giai đoạn thanh lọc mạnh khi dòng tiền đầu tư dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị khai thác thực tiễn, pháp lý rõ ràng và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Trong dòng chảy ấy, Thanh Hóa, đặc biệt là "thủ phủ du lịch" Sầm Sơn, nổi lên như một tọa độ đầu tư giàu tiềm năng. So với các thị trường như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nơi giá bất động sản đã neo ở mức cao và cơ hội đầu tư dần thu hẹp, địa phương này đang ở "điểm rơi" trong chu kỳ phát triển với nhiều yếu tố thuận lợi hội tụ: tốc độ tăng trưởng du lịch trung bình 16,7%/năm, liên tục nằm trong nhóm tỉnh/ thành dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu… Riêng thành phố Sầm Sơn - trung tâm du lịch của tỉnh, chiếm gần 70% tổng lượng khách.

Hạ tầng giao thông cũng là đòn bẩy quan trọng, với cao tốc Bắc – Nam, đại lộ Nam Sông Mã, quốc lộ ven biển… giúp rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Sầm Sơn chỉ còn hơn 2 giờ - ngắn hơn so với nhiều điểm đến nghỉ dưỡng biển khác. Cùng với đó, sự góp mặt của các tập đoàn bất động sản với những hệ sinh thái nghỉ dưỡng - dịch vụ - giải trí cũng góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến "top of mind" của du khách.

Trong bức tranh sôi động này, Nam Sầm Sơn đang dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của du lịch xứ Thanh, mở ra dư địa phát triển rộng lớn cho bất động sản thương mại, đặc biệt là shophouse biển - dòng sản phẩm vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa thích hợp để tích sản trung và dài hạn.

Shophouse Vlasta – Sầm Sơn: Sổ đỏ sẵn sàng, sinh lời bền vững

Đón đầu định hướng mở rộng không gian phát triển về phía Nam thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa, Tổ hợp Nghỉ dưỡng mặt tiền biển Quốc tế Vlasta – Sầm Sơn là một trong những dự án trọng điểm, nổi bật với quy hoạch chỉn chu và hệ thống tiện ích 5 sao. Trong tổng thể dự án, sản phẩm shophouse chỉ giới hạn 168 căn, diện tích đa dạng, mặt tiền rộng 6 – 6,5m. Thiết kế đa công năng của sản phẩm cho phép gia chủ khai thác kinh doanh linh hoạt theo nhu cầu thị trường và chiến lược vận hành, từ dịch vụ lưu trú ngắn ngày, F&B đến dịch vụ du lịch, tiện ích…

Linh hoạt mô hình kinh doanh kết hợp thương mại dịch vụ & lưu trú với shophouse biển

Với lợi thế nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng đa tiện ích, cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa – giải trí – nghệ thuật quy mô lớn suốt bốn mùa trong năm, shophouse Vlasta - Sầm Sơn có điều kiện thuận lợi để duy trì lưu lượng khách đều đặn, bao gồm cộng đồng cư dân nội khu, khách du lịch và dân cư lân cận phường Nam Sầm Sơn. Kết hợp với khả năng tiếp cận nhanh đến TP. Thanh Hóa và các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Vinh Sơn, Hòn Trống Mái… sản phẩm được kỳ vọng sẽ hình thành một trục thương mại – dịch vụ sầm uất tại trung tâm du lịch mới.

Chuỗi sự kiện điểm đến 4 mùa thu hút hàng chục nghìn du khách tới Vlasta - Sầm Sơn

Nhờ việc vận hành đa mô hình dựa trên đa dòng khách, shophouse Vlasta - Sầm Sơn có lợi thế vượt trội trong việc giảm thiểu rủi ro mùa vụ, vốn là một điểm yếu của nhiều sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống. Chưa hết, sản phẩm còn sở hữu sổ đỏ lâu dài – yếu tố bảo chứng cho pháp lý và tính an toàn trong đầu tư. Đây vừa lợi thế cạnh tranh rõ rệt của sản phẩm so với các dự án cùng phân khúc, đồng thời cũng là đòn bẩy để tài sản có thể tăng giá trong tương lai.

Các shophouse đã được nhà đầu tư vận hành phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng tại dự án tạo dòng tiền ổn định

Đồng hành cùng nhà đầu tư, Văn Phú hiện triển khai loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn: chiết khấu lên đến 7% khi thanh toán sớm, tặng gói nội thất cao cấp trị giá 360 triệu đồng và miễn phí dịch vụ quản lý vận hành trong vòng 36 tháng đầu. Các ưu đãi này không chỉ giúp gia chủ tối ưu dòng tiền, tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn góp phần giảm áp lực vận hành ở thời điểm mới khai thác, qua đó tăng biên lợi nhuận ngay từ đầu.

Trong bối cảnh Nam Sầm Sơn đang bước vào giai đoạn bứt phá, sở hữu sớm một sản phẩm bất động sản thương mại tại tổ hợp nghỉ dưỡng Vlasta – Sầm Sơn đồng nghĩa với việc nắm lợi thế tiên phong trong khai thác thương mại - du lịch cũng như tích sản dài hạn. Và với sự hội tụ của ba yếu tố then chốt: vị trí chiến lược – pháp lý minh bạch – công năng linh hoạt, shophouse Vlasta – Sầm Sơn hứa hẹn là sản phẩm xứng tầm cho nhà đầu tư đang tìm kiếm những giá trị bền vững trước khi thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới.

