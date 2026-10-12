Show thời trang Việt vướng tranh cãi: Mẫu diễn váy cưới đi dép Crocs, mặc váy bằng sành nhích mãi không tới nơi

Ngày 9/10 vừa qua, sàn diễn Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show diễn ra quy tụ 35 thiết kế đến từ 25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang trên cả nước. Với 3 chủ đề lớn: Haute Couture, Street Style và Dân gian đương đại, VNGF mang tham vọng kết nối môi trường đào tạo với thực tiễn, đưa những sáng tạo của thế hệ thiết kế mới lên sàn runway chuyên nghiệp.

Giữa một sân chơi vinh danh sự sáng tạo, dư âm lớn để lại trên mạng xã hội lại bất ngờ rẽ hướng sang vài khoảnh khắc dở khóc dở cười. Từ chiếc váy sành sứ khiến nữ người mẫu "chôn chân", cho đến cú twist mang tên dép Crocs dưới chân cô dâu, tất cả đã tạo nên những đoạn clip viral rần rần và thu hút tương tác "khủng" từ netizen.

Chiếc váy sành sứ làm người mẫu chật vật nhích từng chút một (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Theo chia sẻ từ ê-kíp sáng tạo, chiếc váy bằng sành đang gây bão thuộc bộ sưu tập có tập MAI CORE. Từ những tư liệu hiếm hoi còn sót lại về một dòng gốm Nam Kỳ vang bóng một thời nay đã thất truyền, nam nhà thiết kế trẻ đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của di sản trong tương lai. BST ra đời với khát vọng tái cấu trúc ký ức văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, trao cho di sản một hình hài mới.

Khách quan mà nói, đây không hề là một thiết kế đáng nhận dèm pha. Không phải trang phục nào cũng sinh ra với mục đích ứng dụng. Phần áo bè rộng màu xanh ngọc kết hợp cùng tùng váy xẻ tà đính kết thủ công vô số mảnh sành sứ chạm trổ, hình tượng chim công và phù điêu tiểu cảnh, hoàn hảo khi được trình làng thông qua những bộ ảnh editorial.

Tuy nhiên, việc bê nguyên khối sành thô cứng này lên một đường băng dài đã vô tình biến thành một thử thách thể lực, lấy đi khả năng sải bước tự nhiên của người mẫu. Trên sàn diễn, cô gái phải chật vật gồng mình, khó nhọc nhích từng centimet. Điệu bộ chật vật khiến khán giả có cảm giác model bước đi 2 phút đồng hồ vẫn không thể tới được điểm pose dáng. Khi tư duy nghệ thuật bay bổng vô tình "va chạm" với lăng kính thực tế của đại chúng, sự hoang mang là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thiết kế nặng trịch làm khó đôi chân người mẫu.

Khoảnh khắc này lập tức trở thành chủ đề tấu hài trên mạng xã hội. Hàng loạt netizen đã để lại những bình luận châm biếm về độ khả thi của trang phục:

- Thời trang xa rời thực tế

- Thiết kế không có tính ứng dụng

- Ai làm ra bộ này?

- Nhà thiết kế là ai vậy?

- Rồi bao giờ mới diễn xong

- X2 rồi mà vẫn hồi hộp cho bạn mẫu

- Trông khổ dễ sợ

Nếu thiết kế sành sứ viral vì bản chất thiết kế và tính thực tế, thì tâm điểm thứ hai lại đến từ một sơ suất khó đỡ. Thiết kế viral không kém chính là một mẫu ball gown trắng tinh khôi, lấp lánh đính kết cầu kỳ. Được biết, đây là dạ hội dành cho nữ thuộc bộ sưu tập tốt nghiệp của một nhà thiết kế trẻ, lấy cảm hứng từ nhà nguyện hoàng gia trong lâu đài Versailles, BST khai thác ngôn ngữ tạo hình mang đậm tinh thần cổ điển.

Sự cố lộ dép Crocs dở khóc dở cười dưới lớp tùng váy dạ hội.

Mọi thứ sẽ vô cùng tráng lệ cho đến khi người mẫu trình diễn thiết kế này sải bước và thực hiện động tác xoay váy. Phần tùng váy xoè rộng do ngắn hơn chiều cao của người mẫu, không đủ chạm sàn đã phơi bày đôi dép Crocs dưới chân người mẫu. Sự kết hợp ngang trái giữa haute couture và dép nhựa khiến khán giả xem qua video cảm thấy chưng hửng để lại nhiều bàn luận rôm rả.

- Thiếu chuyên nghiệp nha.

- Lúc lấy chồng tôi cũng mang dép Crocs mặc váy cưới.

- Quên thay dép trước khi diễn thôi.

- Mang đôi giày búp bê cũng được mà sao kỳ vậy?

- Theo kinh nghiệm của tôi là tùng váy bị lỏng nha.

Khép lại Vietnam NextGen Fashion Era 2, một vài "hạt sạn" rần rần cõi mạng kể trên rốt cuộc lại là bài học thực tiễn đắt giá nhất cho các nhà thiết kế trẻ. Dù sao đi nữa, sự kiện cũng đã thành công tạo ra luồng tương tác bùng nổ, đưa những sáng tạo của thế hệ NextGen đến với công chúng theo một cách đầy ngẫu hứng và khó quên.