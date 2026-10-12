Sự trùng hợp trong phim - ngoài đời thú vị giữa Khả Ngân và Phương Oanh

Mới đây, thông tin Khả Ngân xác nhận mang thai con đầu lòng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Trong một sự kiện, Khả Ngân tiết lộ đang ở tháng cuối thai kỳ và sắp đón con gái đầu lòng.

Chi tiết này trùng hợp với vai diễn Trâm Anh của cô trong bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Trong phim, sau khi thời gian giận hờn, Trâm Anh và Danh đã vượt qua sóng gió, gương vỡ lại lành, đoàn tụ với nhau và có một cô con gái đáng yêu.

Trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình", Trâm Anh (Khả Ngân đóng) mang bầu và sinh con gái đầu lòng.

Cuối tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh thông báo đã cầu hôn Khả Ngân thành công. Cả hai sẽ cùng xây dựng tổ ấm ngọt ngào trong thời gian tới. Đến tháng 9, Khả Ngân xác nhận đang mang thai con đầu lòng cho Nhan Phúc Vinh.

Trong sự kiện gần đây, Khả Ngân tiết lộ sắp đón con gái chào đời.

Nam chính phim "Không ngại cưới, chỉ cần lý do" nhận được nhiều sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc Khả Ngân trong thời gian cô mang thai con đầu lòng.

Nam diễn viên thường gọi vợ bằng biệt danh ngọt ngào “em bé”, thể hiện sự quan tâm gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Anh cũng đồng hành cùng Khả Ngân trong một số hoạt động và sự kiện, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn trong thai kỳ.

Nhan Phúc Vinh không ngại chia sẻ chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc Khả Ngân trong thời gian cô mang thai con đầu lòng.

Đáng chú ý, dù quan tâm vợ bầu, Nhan Phúc Vinh vẫn giữ cách cư xử tinh tế, tôn trọng sở thích và không gian riêng của cả hai. Khi có kế hoạch đi leo núi, anh còn hài hước xin phép vợ trước khi lên đường.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân hồi cuối tháng 8.

Những hành động nhỏ nhưng đầy tâm lý này khiến khán giả thích thú. Trong thời gian chờ đón con gái đầu lòng, sự ngọt ngào và cách quan tâm giản dị của cặp đôi trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Phương Oanh cũng được dân mạng nhắc tên với những tình tiết "phim vận vào đời". Trong bộ phim "Hương vị tình thân", nhân vật Phương Nam do Phương Oanh thủ vai đã sinh đôi 1 trai 1 gái cho "Shark" Long. Trong khi đó, ngoài đời, Phương Oanh cũng sinh đôi 1 cặp rồng phượng cùng "Shark" Bình.

Phương Nam (Phương Oanh đóng) trong "Hương vị tình thân" kết hôn với "Shark" Long và mang song thai.

Cặp song sinh Jimmy và Jenny của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình hiện đã khoảng 2 tuổi, bước vào giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi về tính cách và kỹ năng. Hai bé ngày càng bụ bẫm, lanh lợi và hiếu động.

Phương Oanh từng hài hước gọi các con là những “ông cụ non” bởi sự tinh nghịch, những biểu cảm đáng yêu và cách tương tác khiến người lớn bật cười. Cả Jimmy và Jenny đều đã đi học mầm non tại trường quốc tế từ khi hơn 1 tuổi.

Phương Oanh sinh đôi 1 trai, 1 gái, các bé giờ đã hơn 2 tuổi.

Hai bé dần thích nghi với môi trường mới, làm quen với nếp sinh hoạt tập thể và rèn luyện tính tự lập. Bên cạnh việc học tập, cặp song sinh còn được mẹ chú trọng phát triển các kỹ năng vận động từ sớm, trong đó có bơi sinh tồn.

Người đẹp và các con trong lần đi du lịch gần đây.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai con, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dù bận rộn với công việc cá nhân, nữ diễn viên vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các bé.

Cô hướng đến cách nuôi dạy nhẹ nhàng, giúp con tự lập và phát triển tính cách riêng. Ở tuổi lên 2, Jimmy và Jenny đang dần bộc lộ những nét đáng yêu, tạo nên nhiều khoảnh khắc vui nhộn trong cuộc sống của mẹ.