Showbiz có duy nhất 1 mỹ nhân đóng liên tiếp 5 phim nổi tiếng toàn cầu, chỉ nặng 37kg vẫn khiến khối người mê mẩn

Từ “số 240” vô danh đến biểu tượng mới của màn ảnh Hàn

Cách đây ba năm, cái tên Lee Yoo Mi vẫn còn xa lạ với phần đông khán giả quốc tế. Nhưng chỉ một vai phụ trong Squid Game (2021) đã đủ để nữ diễn viên sinh năm 1994 bước ra ánh sáng. Trong bộ phim gây chấn động toàn cầu này, cô vào vai Ji Yeong - người chơi mang số 240, nhân vật chỉ xuất hiện trong vài tập ngắn ngủi nhưng để lại dư âm dài lâu.

Không có những màn thoại dài dòng, không có cảnh quay kỹ xảo hoành tráng, Lee Yoo Mi chỉ cần một ánh nhìn và giọng nói run rẩy khi hỏi “Nếu tôi thắng, liệu cuộc đời có khác đi không?” cũng khiến người xem lặng người. Khoảnh khắc Ji Yeong nhường quyền sống cho Sae Byeok (số 067) được xem là một trong những cảnh cảm động nhất của Squid Game. Hình ảnh cô gái trẻ chấp nhận cái chết trong yên bình, đôi mắt ánh lên sự giải thoát, khiến người xem khó có thể quên. Chính vai diễn nhỏ này đã giúp Lee Yoo Mi được gọi là “diễn viên phụ đáng nhớ nhất của Netflix năm đó”.

Sau Squid Game, Lee Yoo Mi tiếp tục xuất hiện trong siêu phẩm zombie All of Us Are Dead (2022) - một dự án bom tấn khác của Netflix Hàn. Nếu như ở tác phẩm trước, cô khiến khán giả rơi nước mắt, thì trong phim này, cô lại khiến người xem… nghiến răng vì tức giận.

Vào vai Lee Na Yeon, một nữ sinh ích kỷ, kiêu ngạo, luôn coi thường bạn bè nghèo hơn mình, Lee Yoo Mi trở thành “nữ phản diện bị ghét cay ghét đắng” trên mạng xã hội. Mỗi lần nhân vật này xuất hiện, cục diện câu chuyện đều thay đổi, bi kịch lại được đẩy lên cao trào. Chính sự ích kỷ và nỗi sợ chết của Na Yeon đã gián tiếp gây ra hàng loạt bi kịch cho nhóm bạn cùng lớp.

Dẫu chỉ là vai phụ, nhưng Lee Yoo Mi thể hiện một cách trọn vẹn bản chất mâu thuẫn của nhân vật - vừa đáng khinh, vừa đáng thương. Chính nhờ diễn xuất này, cô tiếp tục chứng minh khả năng hóa thân linh hoạt. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu, ghi nhận 124,79 triệu giờ xem chỉ trong 3 ngày đầu, gấp đôi Squid Game. Và một lần nữa, tên tuổi Lee Yoo Mi xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng tìm kiếm toàn cầu.

Không dừng lại ở những vai diễn u tối, năm 2023, Lee Yoo Mi khiến khán giả bất ngờ khi trở thành nữ chính Nam Soon trong bộ phim truyền hình Strong Girl Nam Soon do tvN sản xuất. Đây là phần phim độc lập của Strong Woman Do Bong Soon - tác phẩm từng giúp Park Bo Young trở thành hiện tượng.

Với Strong Girl Nam Soon, Lee Yoo Mi lột xác hoàn toàn. Cô hóa thân thành một cô gái mạnh mẽ, có sức mạnh phi thường nhưng lại bị thất lạc khỏi gia đình từ nhỏ. Nhân vật của cô không còn là những linh hồn đau khổ hay phản diện đầy sân hận, mà là một cô gái hoạt bát, tươi sáng và có phần “tăng động” - hình ảnh hiếm thấy trong sự nghiệp của Lee Yoo Mi.

Chỉ sau vài ngày phát hành, bộ phim đã lọt top 4 toàn cầu của Netflix, chứng minh sức hút bền bỉ của dòng phim “nữ cường”. Dù hiệu ứng không vượt qua phần đầu, nhưng diễn xuất tự nhiên, năng lượng tích cực cùng biểu cảm duyên dáng của Lee Yoo Mi giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả. Nhiều người nhận xét rằng, cô đã “trả lại nụ cười” cho người hâm mộ sau chuỗi vai diễn nặng nề trước đó.

Sau những dự án đậm chất hành động, Lee Yoo Mi tiếp tục thử sức với thể loại lãng mạn trong Mr. Plankton - bộ phim thứ tư trong chuỗi tác phẩm đình đám của cô. Trái ngược với những vai diễn trước đó, nhân vật lần này của cô mang đến cảm xúc dịu dàng, nhưng cũng đầy tổn thương.

Mr. Plankton không phải là bộ phim kịch tính hay ồn ào, mà là câu chuyện nhẹ nhàng về hai con người lạc lõng giữa dòng đời. Lee Yoo Mi khắc họa thành công hình ảnh một cô gái nhiều mâu thuẫn nội tâm - vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa có chút “điên” vừa đầy tình cảm. Cô khiến khán giả rung động khi thể hiện sự chuyển biến tâm lý tinh tế: từ yêu thương, giận hờn đến tuyệt vọng khi không thể cứu lấy người mình yêu.

Ánh mắt của cô trong Mr. Plankton vẫn là điểm nhấn khiến khán giả “nín thở”. Một ánh nhìn buồn nhưng sâu thẳm, đủ để kể trọn một câu chuyện tình không cần lời thoại. Chính sự dung hòa giữa nét quái lạ và vẻ thơ mộng khiến nhân vật của Lee Yoo Mi trở nên đặc biệt, giúp cô khẳng định vị thế “tắc kè hoa” của màn ảnh Hàn.

As You Stood By - đỉnh cao mới của một ngôi sao biết liều mình vì nghệ thuật

Năm 2025, Lee Yoo Mi trở lại cùng As You Stood By - bộ phim tâm lý tội phạm đang thống trị Netflix toàn cầu. Sau 4 ngày ra mắt, tác phẩm đã vươn lên top 2 toàn cầu, dẫn đầu bảng xếp hạng ở 14 quốc gia. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất, không ai khác ngoài Lee Yoo Mi.

Trong phim, cô hóa thân thành Jo Hui Su, một người phụ nữ sống giữa ranh giới của sự yếu đuối và tàn nhẫn. Nhân vật này vừa đáng thương, vừa đáng sợ - người bị quá khứ bóp nghẹt đến mức không còn nhận ra bản thân. Mỗi ánh mắt, hơi thở, từng khoảnh khắc im lặng của Lee Yoo Mi đều khiến người xem cảm thấy nặng trĩu.

Khán giả quốc tế gọi cô là “linh hồn của bộ phim”, người khiến người ta “nghẹn lại dù chỉ nhìn ánh mắt”. Các nhà phê bình khen ngợi màn trình diễn của cô là “một trong những vai diễn nữ xuất sắc nhất năm”. As You Stood By đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lee Yoo Mi - khi cô chính thức bước lên hàng ngũ diễn viên thực lực được công nhận trên toàn cầu.

Đáng chú ý, để hóa thân hoàn hảo vào nhân vật Jo Hui Su, Lee Yoo Mi đã giảm cân xuống còn 37kg, so với mức 41kg bình thường. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi muốn Hui Su trông yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi ăn, cô ấy chưa bao giờ thoải mái, chỉ ăn vì phải ăn cùng chồng. Tôi đã cố gắng ngủ nhiều hơn để không phải nghĩ đến việc ăn uống. Thực ra, tôi luôn gặp khó khăn trong việc ăn uống đúng cách khi quay phim. Có lẽ cơ thể tôi sinh ra là để đảm nhiệm vai diễn này”.

As You Stood By đang xếp thứ 2 Netflix toàn cầu

Sự hy sinh vì nghệ thuật của cô khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục. Dù thân hình gầy gò, đôi mắt trũng sâu, nhưng thần thái và sức biểu cảm của Lee Yoo Mi vẫn khiến người xem không thể rời mắt.

Từ vai phụ đến “con cưng Netflix"

Chỉ trong vòng 4 năm, Lee Yoo Mi đã góp mặt trong 5 tác phẩm lớn, đều đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu - điều hiếm có đối với một diễn viên trẻ. Mỗi dự án, cô đều chọn cách “xóa sạch bản thân cũ”, thử thách với những hình tượng khác nhau, từ bi kịch, phản diện, hài hước đến lãng mạn và tâm lý phức tạp.

Nếu Squid Game khiến khán giả thương cảm, All of Us Are Dead khiến người ta phẫn nộ, Strong Girl Nam Soon mang lại niềm vui, Mr. Plankton đem đến nỗi buồn man mác thì As You Stood By là bản tổng hòa của tất cả - nơi Lee Yoo Mi chứng minh đẳng cấp của một diễn viên dám sống trọn với từng nhân vật.

Không ồn ào, không scandal, không chiêu trò, Lee Yoo Mi chọn con đường chậm rãi nhưng bền bỉ. Ở mỗi vai diễn, cô để lại dấu ấn khác biệt - điều mà không phải diễn viên nào cũng làm được. Và giờ đây, khi nhắc đến những gương mặt đại diện cho làn sóng điện ảnh Hàn Quốc trên Netflix, cái tên Lee Yoo Mi xứng đáng được đặt ngang hàng cùng các đàn chị như Kim Go Eun.

Từ một “số 240” vô danh, Lee Yoo Mi đã chứng minh: chỉ cần một ánh mắt biết kể chuyện, một trái tim biết rung động, thì dù là vai nhỏ nhất cũng có thể làm nên kỳ tích.