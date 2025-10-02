SHS được VIS Rating xếp hạng tín nhiệm ở mức A, triển vọng “Ổn định”

Mức xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn A của SHS phản ánh năng lực độc lập của công ty ở mức trên trung bình và kỳ vọng về khả năng hỗ trợ ở mức thấp của công ty liên kết và Chính phủ dành cho công ty trong thời điểm cần thiết.

Đánh giá năng lực độc lập của công ty thể hiện đòn bẩy, nguồn vốn và nguồn thanh khoản ở mức mạnh, khả năng sinh lời và khẩu vị rủi ro ở mức trung bình so với các doanh nghiệp cùng nhóm.

Được thành lập vào năm 2007, SHS là một công ty chứng khoán tư nhân quy mô vừa với tổng tài sản đạt 17 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025. Khác với phần lớn các công ty chứng khoán tại Việt Nam vốn tập trung vào môi giới cổ phiếu và cho vay ký quỹ, SHS định hướng tập trung vào hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Kể từ năm 2024, công ty đã mở rộng hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ trong bối cảnh triển vọng và tâm lý thị trường được cải thiện. Tính đến nửa đầu năm 2025 (6T2025), danh mục tự doanh cổ phiếu và trái phiếu chiếm 53% tổng tài sản của SHS, theo sau là cho vay ký quỹ (36%) và chứng chỉ tiền gửi (4%). Cổ đông lớn nhất của SHS là Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T – một tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam - nắm giữ 5,6% cổ phần.

Điểm đòn bẩy ở mức 'Mạnh' của SHS là một điểm nổi bật trong năng lực tín nhiệm của công ty. Công ty duy trì tỷ lệ đòn bẩy trong nhóm thấp nhất ngành, trung bình 1,3 lần trong ba năm qua – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 2,4 lần - nhờ vào các đợt tăng vốn đáng kể và ít phụ thuộc vào nợ vay.

Trong 5 năm qua, SHS đã huy động gần 5,4 nghìn tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu mới. Nguồn vốn này chủ yếu được phân bổ cho hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu. Trong 12-18 tháng tới, SHS lên kế hoạch mở rộng hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ nhằm đa dạng hóa các mảng kinh doanh chính và giảm sự phụ thuộc vào hoạt động tự doanh.

Theo Ban lãnh đạo công ty, chiến lược mở rộng tập trung vào việc khai thác tệp khách hàng cá nhân thông qua mạng lưới toàn quốc của Ngân hàng SHB, cũng như việc tận dụng khả năng phân tích, tư vấn đầu tư để gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ quản lý tài sản. Trong năm 2025, SHB đã hợp tác chặt chẽ với SHS nhằm phát triển thêm danh mục sản phẩm và dịch vụ, gia tăng thu nhập từ phí, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực khách hàng để củng cố hệ sinh thái của ngân hàng. SHS đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 50% giai đoạn nửa cuối năm 2025 và năm 2026, trong đó hơn 40% sẽ được phân bổ cho hoạt động cho vay ký quỹ.

VIS Rating kỳ vọng tỷ lệ đòn bẩy của SHS sẽ duy trì ở mức thấp và ổn định trong 12-18 tháng tới, nhờ kế hoạch tăng huy động vốn mới và vay nợ.

Đơn vị này cũng đánh giá khả năng sinh lời của SHS ở mức 'Trung Bình', chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân (ROAA) đạt 7,7% trong giai đoạn 2021–2025, vượt đáng kể mức trung bình ngành là 5,1%. Kết quả này đến từ lợi nhuận đầu tư cổ phiếu blue-chip. Thu nhập từ đầu tư đóng góp hơn một nửa lợi nhuận hoạt động của SHS – cao hơn trung bình ngành ở mức gần 40%, tiếp theo là cho vay ký quỹ (39%) và môi giới (7%).

VIS Rating đồng thời đánh giá thu nhập từ mảng đầu tư vẫn sẽ là nguồn thu chính cho công ty trong ngắn hạn.

Nguồn vốn và thanh khoản của SHS được VIS Rating đánh giá ở mức “Mạnh”, nhờ ít phụ thuộc vào vay nợ và nắm giữ tài sản thanh khoản cao. Tính đến nửa đầu năm 2025, SHS nắm giữ lượng lớn tài sản thanh khoản cao, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp của các định chế tài chính (16% tổng tài sản) và cổ phiếu niêm yết (33%), cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 7%. Nợ vay ngắn hạn chỉ chiếm 28% tổng nguồn vốn, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 56%.

SHS có kế hoạch phát hành tối đa 6,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo trong giai đoạn 2025–2026 để tái cấp vốn cho các khoản nợ vay ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng, qua đó giúp tăng sự ổn định nguồn vốn và giảm rủi ro tái cấp vốn.

Triển vọng xếp hạng dài hạn của SHS là "Ổn định", phản ánh quan điểm của VIS Rating rằng hồ sơ đòn bẩy và thanh khoản của công ty sẽ duy trì ổn định trong 12-18 tháng tới.

VIS Rating cũng lưu ý, mức xếp hạng A của SHS có thể được nâng lên nếu: (1) công ty thể hiện sự đa dạng hóa trong các mảng kinh doanh và nguồn thu nhập đồng thời cải thiện thu nhập một cách bền vững, ví dụ như tăng tỷ trọng thu nhập từ cho vay ký quỹ và môi giới, đồng thời cải thiện sự ổn định lợi nhuận; hoặc (2) công ty tăng cường bộ đệm hấp thụ rủi ro thông qua huy động vốn quy mô lớn và duy trì tỷ lệ đòn bẩy ở mức 1,1 lần hoặc thấp hơn.

Tuy nhiên, các yếu tố có thể dẫn đến việc hạ bậc xếp hạng Mức xếp hạng A của SHS có thể bị hạ nếu (1) khẩu vị rủi ro gia tăng và khả năng thua lỗ trên bảng cân đối kế toán tăng lên; hoặc (2) các chỉ số đòn bẩy suy giảm đáng kế, hoặc (3) công ty trở nên dễ bị tổn thương hơn trước rủi ro thanh khoản, ví dụ do tăng mạnh vay ngẫn hạn hoặc giảm lượng tài sản thanh khoản.



