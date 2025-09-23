Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025 sắp đổ bộ đất liền: Người lao động khu vực ảnh hưởng có được nghỉ làm không?

Siêu bão Ragasa: Người lao động khu vực ảnh hưởng có được nghỉ làm không?

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa, trong đó:

- Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

- Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Vị trí và đường đi của siêu bão Ragasa. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

- Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cổ bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão.

- Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Như vậy, tùy theo tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của cơn bão tại địa phương mà Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có những thông báo hướng dẫn về việc kiểm soát việc đi lại, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn.

Do đó, việc người lao động khu vực ảnh hưởng bão có được nghỉ làm hay không sẽ do người sử dụng lao động quyết định dựa trên chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Người lao động nghỉ làm do siêu bão Ragasa có được trả lương không?

Căn cứ khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Điều 99. Tiền lương ngừng việc

…

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động ngừng việc do bão thì sẽ được trả lương ngừng việc theo thỏa thuận như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.