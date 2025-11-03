Siêu đô thị lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nộp hồ sơ bầu chọn “7 kỳ quan đô thị tương lai” thế giới

Ngày 3/11, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng.

Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Ngay sau khi chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính thức mở cổng (ngày 31/10/2025), kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại – Vinhomes đã nộp hồ sơ tham dự.

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới”. Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai”.

Xét ở các tiêu chí trên, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise hội tụ đủ các điều kiện để trở thành ứng viên lý tưởng với mô hình đô thị môi trường - xã hội - quản trị (ESG) hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TPHCM, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise là một đô thị hiện đại với quy mô gần 2.870 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khi hoàn thành toàn bộ, siêu dự án 10 tỷ USD sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Đặc biệt, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.

Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Không chỉ khoác lên diện mạo mới cho vùng ven biển phía Nam Việt Nam, dự án của Vinhomes còn đóng góp vào việc kiến tạo chuẩn mực mới cho một đô thị của tương lai. Tổ hợp tiện ích nổi bật của Vinhomes Green Paradise gồm biển hồ nước mặn 800 ha, nhà hát Blue Waves Theatre, sân golf 18 lỗ, chuỗi công viên giải trí và cảng du thuyền Landmark Harbour, dự kiến thu hút tới 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Vinhomes, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của New7Wonders trong việc tôn vinh những nỗ lực không ngừng của nhân loại trên hành trình kiến tạo các đô thị tương lai. Những giá trị đó hoàn toàn tương đồng với tầm nhìn và triết lý phát triển của Vinhomes. Đó là khát vọng tạo dựng những kỳ quan đô thị trường tồn cùng thời gian, nơi con người, công nghệ và thiên nhiên hòa quyện trong sự phát triển bền vững.

Với mô hình đô thị hướng đến tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới hiện nay, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ chính là minh chứng sống động cho tầm nhìn ấy, hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành biểu tượng của thời đại mới, định hình nên chuẩn mực sống của tương lai và lưu giữ những giá trị muôn đời cho các thế hệ mai sau”.