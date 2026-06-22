Siêu dự án 1,5 tỷ USD tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam có chuyển động mới

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định giao đất, cho thuê đất tại xã Châu Ninh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (công ty con của Kinh Bắc). Đây là lần thứ hai doanh nghiệp được giao đất để làm khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (tên thương mại: Trump International Hưng Yên).

Trong lần này, UBND tỉnh Hưng Yên giao cho doanh nghiệp gần 81 ha đất, gồm đất xây cơ sở thể dục thể thao chiếm 86% với 70 ha, còn lại là đất thương mại dịch vụ (5,7 ha), bãi đỗ xe (2,1 ha), đường giao thông (1,3 ha) và hạ tầng kỹ thuật (1,4 ha).

Với đất thương mại dịch vụ, xây cơ sở thể dục thể thao và bãi đỗ xe, doanh nghiệp sẽ trả tiền thuê đất hàng năm. Còn đất hạ tầng, kỹ thuật, đường giao thông không thu tiền sử dụng đất, và nhà đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương sau khi hoàn thành. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/5/2075.

UBND xã Châu Ninh sẽ giám sát việc sử dụng đất và tiến độ xây dựng dự án. Thuế tỉnh Hưng Yên được giao xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư.

Dự án Trump International Hưng Yên có tổng diện tích quy hoạch hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người), còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Tại lễ khởi công cuối tháng 5/2025, con trai Tổng thống Mỹ - Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization cho biết dự án dự kiến hoàn thành trong hơn 2 năm, với mục tiêu trở thành sân golf quy mô tại khu vực, thế giới.

Theo các phân tích của báo chí quốc tế, dự án mang tên Trump International Hung Yen được đánh giá là một trong những dự án lớn nhất của Trump Organization ngoài nước Mỹ. Nếu hoàn thành, khu phức hợp này có diện tích tương đương Sân bay quốc tế Newark Liberty tại bang New Jersey (Mỹ), một trong những sân bay quốc tế lớn ở tiểu bang New Jersey phục vụ khu vực đô thị New York.

Theo một hãng tin quốc tế, trong buổi lễ khánh thành, con trai Tổng thống Mỹ - Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization đã khẳng định rằng các dự án tại Việt Nam sẽ là "niềm ghen tị của toàn châu Á và cả thế giới". Ông hứa sẽ thường xuyên đến thăm Việt Nam khi các dự án được triển khai.

Theo ông, tập đoàn rất tự hào khi mang thương hiệu Trump đến một quốc gia có tầm nhìn phát triển rõ ràng, sức sống mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng ấn tượng như Việt Nam.

Ông Eric Trump cũng khẳng định mục tiêu của tập đoàn là hoàn thành dự án trong vòng hơn 2 năm, đồng thời kỳ vọng đây sẽ trở thành một sân golf khiến cả khu vực và thế giới phải "ghen tị".