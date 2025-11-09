Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam chốt ngày trọng đại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra

Siêu dự án này là Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Chiều 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp này được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, tính đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc.

Đáng chú ý, về dự án sân bay Long Thành, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) và dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) đang triển khai thi công bám sát kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ngoài ra, dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu), với tổng giá trị khối lượng khoảng 48.792/86.435 tỷ đồng, đạt 56,5% giá trị hợp đồng. Gói thầu nhà ga hành khách 5.10 đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép tại các cánh nhà ga và khu trung tâm; với giá trị khối lượng đạt khoảng 61,5%. Nhưng gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) vẫn còn chậm so với kế hoạch do mưa nhiều.

Dự án thành phần 4 (các công trình khác), 6/6 hạng mục ưu tiên đầu tư hiện đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên, vì các công trình này khởi công muộn nên khối lượng đạt được chưa cao. Các nhà đầu tư đã cam kết hoàn thành cơ bản trong tháng 12/2025 và hoàn thành đồng bộ cùng dự án tổng thể.

Thủ tướng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của dự án. Theo người đứng đầu Chính phủ, với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn, do đó các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tăng cao hơn khối lượng thi công tại hiện trường (phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%).

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ); báo cáo hằng tuần với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngay trong tuần sau trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các tuyến đường cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước ngày 19/12/2025. Đồng thời, hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - giai đoạn 1 cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả dự án.

Khoảng 14.000 nhân công, 3.000 máy móc đang thi công

Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra thực địa dự án Cảng HKQT Long Thành, ngày 2/11. Ảnh: VATM

Trước đó, vào ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi kiểm tra thực địa dự án Cảng HKQT Long Thành. Đây là công trình được kỳ vọng nằm trong nhóm 16 sân bay hiện đại hàng đầu thế giới khi hoàn thành.

Trên đại công trường rộng hơn 5.000 ha, có gần 14.000 kỹ sư, công nhân và chuyên gia, cùng với khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, đang được huy động thi công đồng loạt trên hàng trăm mũi, xuyên ngày đêm. Đến nay, có 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai với cường độ cao, đồng loạt về đích. Đáng chú ý, có nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 - 5 tháng. Điều này thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc kỹ thuật trước ngày 19/12.

Sân bay Long Thành đang được gấp rút thi công, nỗ lực ngày đêm để kịp về đích đúng tiến độ. Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kiểm tra các hạng mục trọng yếu như đường giao thông kết nối T1, T2, đường cất/hạ cánh số 2, sân đỗ tàu bay và khu vực trước nhà ga hành khách. Đây nơi sẽ diễn ra lễ khánh thành dự kiến vào ngày 19/12/2025.

Nhấn mạnh về yêu cầu "thi công đến đâu, sạch đẹp đến đó", Bộ trưởng chỉ đạo các nhà thầu không chỉ đảm bảo tiến độ và chất lượng mà còn phải chú trọng cảnh quan, mỹ quan và tính đồng bộ của toàn bộ công trình.

Bộ trưởng ghi nhận tiến độ tích cực, đồng thời yêu cầu duy trì cường độ thi công cao, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối và không để xảy ra sự cố kỹ thuật trong giai đoạn nước rút. Ngoài ra, Bộ trưởng chỉ đạo hoàn thiện toàn bộ đường băng số 2, sân đỗ và hạ tầng phụ trợ, nhằm bảo đảm kết nối liên hoàn giữa hai đường băng trước khi bước vào giai đoạn vận hành thử.

Cảng HKQT Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới. Ảnh: ACV

Theo ACV, đường cất/ hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ xây dựng sang vận hành.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), đến thời điểm hiện nay, tiến độ tổng thể các công trình phục vụ quản lý bay tại Cảng HKQT Long Thành được kiểm soát chặt chẽ và bám sát kế hoạch.

Nhà thầu cũng đang hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, cũng như bảo đảm khai thác đồng bộ với các dự án thành phần khác của Cảng HKQT Long Thành.

Theo báo cáo, có nhiều hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, hệ thống dẫn đường DVOR/DME và radar giám sát sơ cấp, thứ cấp (PSR/SSR) đã được lắp đặt và bay hiệu chuẩn thành công, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Các hạng mục trạm phát, trạm thu sóng vô tuyến và giám sát phụ thuộc ADS-B cũng đang đạt tiến độ cao, sẵn sàng đưa vào vận hành thử trong tháng 11.