Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19 diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua, đại diện UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Keppel đối với dự án Saigon Centre giai đoạn 3. Động thái này mở đường cho nhà đầu tư từ Singapore hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của dự án phức hợp quy mô lớn đã kéo dài qua ba thập kỷ.

Keppel nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án. Ảnh: Keppel

Theo kế hoạch, giai đoạn 3 sẽ được phát triển trên khu đất diện tích khoảng 8.623m2, bao gồm hai tòa nhà Saigon Centre IV và V. Các hạng mục chính của giai đoạn này là không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú. Phía Keppel cho biết việc phát triển sẽ hướng tới các tiêu chuẩn về bền vững và thân thiện với môi trường.

Dự án Saigon Centre có tổng quy mô 19.668m2, tọa lạc tại khu đất giới hạn bởi bốn tuyến đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur. Giấy phép đầu tư lần đầu được cấp vào năm 1993.

Hai giai đoạn đầu của dự án đã được đưa vào vận hành, hiện là một tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng hạng A và khu căn hộ dịch vụ cao cấp, có tỷ lệ lấp đầy ổn định tại khu vực trung tâm quận 1.

Về cơ cấu sở hữu, đã có những thay đổi đáng chú ý trong thời gian gần đây. Theo các thông tin công bố, vào cuối năm 2024, Keppel đã thoái bớt 16% cổ phần tại dự án. Tiếp đó, báo cáo quý I/2025 của tập đoàn này ghi nhận việc bán thêm 22,6% cổ phần tại giai đoạn 3 của Saigon Centre, thu về 98 triệu đô la Singapore (khoảng 76,54 triệu USD).

Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Keppel tại dự án hiện còn 41,4%. Phần còn lại thuộc về các đối tác khác, trong đó có Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco).

Hiện tại, khu đất dành cho giai đoạn 3 đang trong quá trình giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho công tác thi công. Xung quanh khu vực dự án đã xuất hiện các thông tin quảng bá cho việc triển khai sắp tới.

Phát biểu về sự kiện, ông Joseph Low, Chủ tịch Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, ghi nhận sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của tập đoàn trong việc đồng hành cùng Việt Nam qua các dự án hạ tầng, bất động sản.

Keppel là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài có mặt sớm nhất tại Việt Nam, với hơn ba thập kỷ hoạt động. Ngoài Saigon Centre, danh mục dự án của doanh nghiệp này còn bao gồm các khu dân cư như Estella Heights, Celesta Rise và là một đối tác trong liên doanh phát triển dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.