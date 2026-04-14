Siêu dự án chống ngập, cầu vượt, metro ồ ạt thi công...“làng biệt thự ngủ quên” bừng tỉnh

Hạ tầng “bùng nổ” thay đổi diện mạo khu vực

Điểm nhấn hạ tầng lớn nhất hiện nay là dự án nút giao khác mức Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long với tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 4/2025, sau gần một năm thi công rầm rộ (đến đầu tháng 4/2026), đại công trường tại xã An Khánh đã lộ rõ hình hài hiện đại bậc nhất phía Tây. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 kết nối toàn bộ khu Nam An Khánh – Bắc An khánh- Mỹ Đình.

Cùng với đó, Vành đai 4 đoạn cầu Hồng Hà - Đại lộ Thăng Long (dài 23km) sau hơn 2 năm thi công đã dần hoàn thiện, nhiều đoạn thảm nhựa và sẵn sàng lưu thông. Toàn tuyến Vành đai 3.5 cũng đang hoàn tất các đoạn còn lại, kết hợp với đường song hành Vành đai 4, tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại bậc nhất phía Tây.

Một trong những công trình hạ tầng được mong chờ bậc nhất đi qua khu vực An khánh phải kể đến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) cũng đang tăng tốc xây dựng sau khi được khởi công cuối năm 2025. Với 21 ga (trong đó có ga An Khánh 1 & An Khánh 2 ngay sát khu vực), depot chính tại Sơn Đồng (Hoài Đức) rộng 18ha, tuyến metro dài gần 39km. Khi vận hành, cư dân An Khánh chỉ mất 15-20 phút để di chuyển về trung tâm Hà Nội (Ba Đình, Cầu Giấy), Mỹ Đình hay Hòa Lạc – một bước ngoặt kết nối siêu tốc.

Không chỉ giao thông, hệ thống chống ngập úng đang được Hà Nội triển khai quyết liệt. Nổi bật là hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 & 2 (tổng đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng) đang khẩn trương xây dựng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa 2026. Các công trình bổ trợ như nâng cấp trạm bơm, đặt cống hộp dọc Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Lại Yên (Bắc An Khánh) và cải tạo hệ thống thoát nước khu vực đang đồng loạt thi công, giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt cho khu vực An Khánh.

Những công trình hạ tầng “khủng” này đang định hình lại toàn bộ hành lang đô thị Nam An Khánh – Bắc An Khánh dọc Đại lộ Thăng Long theo mô hình TOD. Theo đó, An Khánh không còn là “làng biệt thự ngủ quên” mà đã trở thành điểm kết nối chiến lược của Tây Hà Nội – nơi hội tụ hạ tầng giao thông đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong những năm tới.

Dự án nút giao khác mức Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long.

Từ “làng biệt thự ngủ quên” đến thời kỳ bùng nổ nguồn cung

Cách đây một thập kỷ, An Khánh (Hoài Đức) được biết đến như “làng biệt thự” của phía Tây Thủ đô với hàng loạt khu đô thị thấp tầng quy mô hàng chục nghìn căn như Mailand Hanoi City (tên cũ Splendora), An Lạc Green Symphony, các biệt thự Geleximco, Thiên Đường Bảo Sơn, Nam An Khánh, KDDT Dương Nội.... Sau một thời gian tương đối “im ắng”, thị trường bất động sản An Khánh bất ngờ bùng nổ trở lại khi nguồn cung mới ồ ạt đổ bộ, biến nơi đây thành điểm nóng của BĐS Tây Hà Nội năm 2026.

Ở phân khúc căn hộ, dự án Imperia Sky Park của MIK Group với quy mô 6 tòa tháp cao 31-40 tầng trên mặt tiền Đại lộ Thăng Long, cung cấp khoảng 3.000 căn đang được giới thiệu rầm rộ trên thị trường. Ngay kế đó, dự án Metropoli5 của Vietradico cũng đang chuẩn bị bung hàng. Xa hơn một chút, An Bình Homeland (Geleximco – Lê Trọng Tấn), The Flame Vine (Vietracimex – WTO) đang được xây dựng rầm rộ.

Ở phân khúc thấp tầng, Dự án liền kề – biệt thự An Khánh Ecomony quy mô nhỏ (khoảng 2ha, 105 căn) tại Lại Yên, giá cạnh tranh hơn 20-30% so với mặt bằng khu vực với không gian xanh và sống an lành cũng vừa được công bố ra thị trường từ cuối năm 2025. Estiva Charms (thuộc Mailand Hanoi City) cũng chuẩn bị ra hàng. Chưa hết Vista Nam An Khánh (SJ Group) đang bổ sung mạnh thấp tầng trên quy mô hơn 288ha, Hà Đô Charm Villa cũng đang được chủ đầu tư tung nốt phần hàng còn lại.

Đặc biệt, ông lớn SunGroup cũng đang góp tên vào nguồn cung mới khu vực An Khánh với Dự án Sơn Đồng quy mô gần 35ha. Dự kiến cung cấp các sản phẩm chung cư, liền kề, shophouse cao cấp hưởng lợi từ hạ tầng kết nối như Vành đai 4, Metro số 5 và Đại lộ Thăng

Với lượng sản phẩm lớn chuẩn bị tung ra thị trường, khu vực An Khánh đang được kỳ vọng trở thành “chấn tâm” nguồn cung mới của khu Tây, qua đó tái định vị khu vực này như một cực đô thị mới của Hà Nội. Bởi khi đặt trong tổng thể, An Khánh cùng các khu vực liền kề sẽ hợp thành một quần thể đô thị quy mô lớn, bao gồm Nam An Khánh - Bắc An Khánh - Vinhomes Smart City – KĐT Geleximco – KĐT Dương Nội.