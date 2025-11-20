Siêu dự án metro kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc được đề xuất tăng vốn lên hơn 52.000 tỷ đồng, sẽ khởi công vào đầu năm sau

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM (MAUR) vừa gửi báo cáo điều chỉnh dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành – Tham Lương, lên UBND TP và Sở Xây dựng. Theo đó, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh được đề xuất tăng lên mức 52.047 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

Trong, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 5.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 20.600 tỷ đồng; thiết bị dự án khoảng 9.200 tỷ đồng; phí tư vấn 3.600 tỷ đồng; cùng với đó là gần 7.500 tỷ đồng dành cho phí dự phòng và một số khoản chi phí phát sinh khác.

Theo MAUR, việc tăng vốn đầu tư xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Dự án Metro số 2 đã được mở rộng quy mô, bổ sung các công trình nhằm kết nối đồng bộ với các tuyến Metro số 1 và số 6, đồng thời cập nhật công nghệ vận hành mới thay cho thiết kế đã được duyệt cách đây hơn một thập kỷ.

Đáng chú ý, nguồn vốn dự án cũng được chuyển đổi toàn bộ từ vốn vay ODA sang sử dụng ngân sách thành phố, góp phần làm thay đổi cơ cấu vốn đầu tư.

Ngoài ra, những biến động về giá nguyên vật liệu, trượt giá và các yếu tố thị trường từ thời điểm duyệt điều chỉnh dự án năm 2019 đến nay cũng làm chi phí xây dựng tăng cao. Việc bổ sung vốn còn nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030 theo kế hoạch.

Đáng chú ý, Metro số 2 sẽ áp dụng công nghệ tiếp điện trên cao tương tự tuyến Metro số 1, thay vì dùng tiếp điện qua ray thứ ba như thiết kế ban đầu. Dự án còn bổ sung hệ thống lái tàu tự động và thu hồi năng lượng tái sinh.

Chiều dài dự án cũng được điều chỉnh tăng 200m so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, hướng tuyến dự án theo tiêu chuẩn đường đôi, tổng chiều dài tuyến tính từ đầu ga Bến Thành đến điểm đầu Depot Tham Lương là 11,269 km, trước đó kế hoạch ban đầu là 11 km.

Trong đó, đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,255 km; đoạn chuyển tiếp khoảng 0,265 km; đoạn đi cao dài khoảng 0,846 km; và đoạn tiếp cận vào depot là 0,903 km; Dọc tuyến bố trí 10 ga ngầm (bao gồm cả ga Bến Thành), 1 ga trên cao và 1 depot...

Lãnh đạo MAUR cho biết, dự kiến dự án Metro Bến Thành – Tham Lương sẽ được trình UBND TP phê duyệt vào ngày 15/12 năm nay và sẽ khởi công chính thức vào ngày 15/1/2026.

Trước đó, dự án được phê duyệt từ năm 2010, song nhiều lần chậm tiến độ, nay lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2030.

Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối Metro Số 1 tại ga Bến Thành (quận 1) và tương lai là các tuyến Metro Số 5, 3b, Số 4 và 6, thuận lợi để trung chuyển khách theo trục Đông - Tây vào trung tâm TP HCM.