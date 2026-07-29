Siêu kênh đào 10,7 tỷ USD của Trung Quốc sắp hoàn thành: Vì sao Việt Nam và cả ASEAN đều rất kỳ vọng?

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 27/7 đưa tin, các nhà ngoại giao ASEAN đã đến thăm Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây từ ngày 22 đến 23/7, theo lời mời của chính quyền địa phương. Các nhà ngoại giao đã tham quan Kênh đào Bình Lục, dự kiến ​​sẽ mở cửa cho giao thông đường thủy vào tháng 9, cũng như Cảng Vịnh Bắc Bộ và các dự án khác hỗ trợ kết nối khu vực và hợp tác công nghiệp.

Kênh đào Bình Lục ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10,7 tỷ USD), Kênh đào Bình Lục dài 134,2 km là dự án kênh đào nối liền sông và biển quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc được quy hoạch và điều phối ở cấp quốc gia kể từ năm 1949.

Kênh đào Bình Lục bắt đầu từ cửa sông Bình Đường ở thành phố Hoành Châu, đi qua thị trấn Lục Ốc thuộc huyện Linh Sơn và chạy dọc theo sông Khâm Giang ra Vịnh Bắc Bộ. Kênh đào này đã hoàn thành việc kết nối toàn bộ luồng vào tháng 6, bước vào giai đoạn cuối trước thời điểm ​​khánh thành dự kiến.

Có khả năng tiếp nhận tàu thuyền 5.000 tấn, Kênh đào Bình Lục dự kiến ​​sẽ rút ngắn hành trình đường thủy nội địa cho hàng hóa từ khu vực phía tây nam Trung Quốc khoảng 560 km so với tuyến đường qua Cảng Quảng Châu.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết dự án này thể hiện năng lực công nghệ của Trung Quốc và quyết tâm thúc đẩy kết nối khu vực.

Tổng Lãnh sự Singapore tại Quảng Châu Cindy Wee cho biết Kênh đào Bình Lục khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các vùng nội địa phía tây Trung Quốc đến các nước ASEAN, giảm chi phí hậu cần và nâng cao hiệu quả thương mại và đầu tư. Bà kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á.

Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune bày tỏ hy vọng rằng tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào và các cơ sở hạ tầng giao thông khác có thể được kết nối với kênh đào Bình Lục, điều này sẽ cho phép nhiều hành lang giao thông khu vực được kết nối với nhau.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc U Zaw Win Myint đánh giá cao hiệu quả xây dựng của dự án, cách tiếp cận bảo vệ sinh thái và tầm nhìn về kết nối khu vực.

Tân Hoa Xã đưa tin, ở cấp độ khu vực, kênh đào Bình Lục là dự án xương sống của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới, đã phát triển thành tuyến đường chiến lược kết nối các vùng nội địa của Trung Quốc với ASEAN và các thị trường toàn cầu khác.

Dịch vụ đường sắt của hành lang này đã xử lý kỷ lục 1,425 triệu đơn vị container 20 feet (TEU) trong năm 2025, tăng 47,6% so với một năm trước đó. Tính đến đầu tháng 7/2026, mạng lưới này đã vươn tới 593 cảng tại 128 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo số liệu chính thức, thương mại Trung Quốc - ASEAN đạt 1,05 nghìn tỷ USD trong năm 2025, lần đầu tiên vượt mốc một nghìn tỷ USD.

Vào ngày 30/12/2025, container 20 feet thứ 10 triệu trong năm đã được nâng lên tại Cảng Vịnh Bắc Bộ ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, tại khu vực Cảng Khâm Châu thuộc Cảng Vịnh Bắc Bộ, các nhà ngoại giao ASEAN đã quan sát hoạt động của cảng thông minh và tìm hiểu về sự phát triển của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới. Tại đây, cần cẩu tự động nâng container, trong khi các phương tiện vận chuyển không người lái di chuyển bên trong cảng.

Lưu lượng container hàng năm tại Cảng Vịnh Bắc Bộ đã vượt quá 10 triệu TEU vào năm 2025, trong khi số lượng tuyến vận chuyển container đạt 100 tuyến.

Các nhà ngoại giao ASEAN sau đó đã đến thăm một cơ sở hậu cần chuỗi lạnh tại Cảng Khâm Châu để tìm hiểu cách thức lưu trữ, chế biến và phân phối các đặc sản nông nghiệp từ các nước ASEAN. Là một đầu mối quan trọng của Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới, Cảng Khâm Châu vào năm 2025 có 44 tuyến vận chuyển phục vụ các nước ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, việc phát triển Kênh đào Bình Lục và Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới, cùng với sự hợp tác thực tiễn sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực, sẽ tăng cường kết nối giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, và tạo động lực mới cho sự tăng trưởng nhanh chóng và bền vững của hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc.

Duy Nguyễn

Theo Tân Hoa Xã