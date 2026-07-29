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J&J chi khoản bồi thường kỷ lục dàn xếp hơn 76.000 vụ kiện phấn rôm bị cáo buộc gây ung thư, khép lại cuộc chiến pháp lý 10 năm

| | Tài chính quốc tế

Johnson & Johnson vừa công bố thỏa thuận dàn xếp trị giá 5,5 tỷ USD nhằm giải quyết hơn 76.000 vụ kiện cáo buộc phấn rôm chứa talc gây ung thư buồng trứng, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 10 năm.

Tập đoàn dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson (J&J) ngày 27/7 thông báo đã đạt được thỏa thuận dàn xếp quy mô lớn trị giá 5,5 tỷ USD (khoảng 144 nghìn tỷ đồng) nhằm giải quyết hơn 76.000 vụ kiện cáo buộc các sản phẩm phấn rôm trẻ em và bột talc của hãng gây ung thư buồng trứng. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt một thập kỷ.

Theo Reuters, thỏa thuận bao gồm các vụ kiện được hợp nhất tại tòa án liên bang bang New Jersey cùng nhiều vụ việc đang được xét xử tại các tòa án cấp bang trên khắp nước Mỹ. Đây gần như là toàn bộ số vụ kiện liên quan đến sản phẩm chứa bột talc mà Johnson & Johnson đang phải đối mặt.

Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ chính thức có hiệu lực nếu nhận được sự đồng thuận của hơn 95% nguyên đơn trong các vụ kiện liên quan đến ung thư buồng trứng tại cả tòa án liên bang và tòa án bang.

Ảnh: Getty Images

Ông Erik Haas, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Johnson & Johnson, cho biết công ty vẫn cho rằng các vụ kiện "không có cơ sở pháp lý" và tin tưởng sẽ giành chiến thắng nếu tiếp tục theo đuổi các phiên tòa. Theo ông, việc chấp nhận dàn xếp nhằm giúp doanh nghiệp chấm dứt gánh nặng pháp lý để tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu các loại thuốc cứu người và phát triển thiết bị y tế.

Trong khi đó, luật sư Chris Seeger, đại diện cho khoảng 2.500 nguyên đơn, tiết lộ khoản tiền dàn xếp không được giới hạn ở mức 5,5 tỷ USD. Nếu có thêm nhiều nguyên đơn tham gia thỏa thuận, số tiền Johnson & Johnson phải chi trả có thể tăng lên khoảng 7 tỷ USD hoặc cao hơn.

Theo kế hoạch, Johnson & Johnson sẽ thanh toán trước 3 tỷ USD vào năm 2027, phần còn lại sẽ được chi trả trong năm 2028. Toàn bộ các yêu cầu bồi thường dự kiến được giải quyết trong vòng 18 tháng, nhanh hơn nhiều so với phương án trước đây của công ty là sử dụng thủ tục phá sản để phân bổ khoản bồi thường trong hơn 10 năm. Dù vậy, thỏa thuận hiện tại chỉ áp dụng đối với các vụ kiện đang tồn tại và không bao gồm những đơn kiện có thể được nộp trong tương lai.

Johnson & Johnson nhiều năm qua luôn bác bỏ cáo buộc cho rằng các sản phẩm chứa bột talc có liên quan đến ung thư, đồng thời khẳng định sản phẩm của hãng an toàn và không chứa amiăng (asbestos). Năm 2020, công ty đã ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa talc tại thị trường Mỹ và thay thế bằng công thức sử dụng tinh bột ngô.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, một thẩm phán liên bang đã đặt nghi vấn về khả năng các nguyên đơn có thể chứng minh bột talc là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư buồng trứng. Phán quyết này được xem là một thắng lợi pháp lý quan trọng đối với Johnson & Johnson trong quá trình giải quyết các vụ kiện.

Nguồn: Reuters

Được bồi thường hơn 400 tỷ đồng sau nhiều năm dùng phấn rôm Johnson & Johnson

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Johnson & Johnson

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