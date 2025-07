Siêu Lợi Suất VIB: 10 suất Las Vegas có chủ, vẫn còn tiền tỷ đợi chia đều!

10 người dùng Siêu Lợi Suất đang chuẩn bị hành lý đến Las Vegas cùng các Anh Trai

Ngày 25.06 vừa qua, VIB đã tổ chức quay số đợt 2 chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng tài khoản Siêu Lợi Suất, công bố thêm 5 khách hàng trúng suất trải nghiệm Las Vegas 8 ngày 7 đêm cùng các Anh Trai. Phiên quay số tổ chức công khai, livestream trên fanpage VIB. Danh sách 10 khách hàng trúng giải đã được cập nhật tại website VIB. Vào ngày 21.07 tới đây, 10 chủ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB may mắn này sẽ lên đường, bắt đầu hành trình đến thành phố Las Vegas cùng các Anh trai – hành trình đặc quyền mà hàng trăm ngàn người dùng Siêu Lợi Suất đã cùng mong đợi.

Từ Việt Nam đến Las Vegas, suất du lịch đặc biệt 8 ngày 7 đêm đã sẵn sàng. Những tấm vé máy bay khứ hồi, khách sạn cao cấp giữa Las Vegas, lịch trình khám phá thành phố giải trí bậc nhất, tổng duyệt Soundcheck với Anh Trai, và đặc biệt là đêm concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra vào 26.7 là những gì mà VIB chu đáo chuẩn bị cho 10 khách hàng đã kích hoạt và duy trì dòng tiền nhàn rỗi cùng tài khoản Siêu Lợi Suất. Đặc biệt, với việc trực tiếp tham gia tổng duyệt cùng các nghệ sĩ, 10 chủ tài khoản Siêu Lợi Suất sẽ được cảm nhận không khí sôi động trước thềm concert theo cách chân thật nhất. Từng khoảnh khắc không còn là qua màn ảnh, mà được lưu lại trọn vẹn bằng chính trải nghiệm, cảm xúc và những bước chân của mình.

Chuyến đi tuy đã chốt danh sách, những suất trải nghiệm đã được lên kế hoạch, nhưng câu chuyện về tài khoản Siêu Lợi Suất thì chưa từng dừng lại. Bởi hơn cả một tấm vé đến Las Vegas, đây là sản phẩm được thiết kế để dòng tiền nhàn rỗi của bạn không ngủ quên một chỗ mà sinh lời mỗi ngày, mở ra những giá trị thực tế, những cơ hội bất ngờ theo cách tinh tế nhất, ví dụ như suất Las Vegas thật đáng nhớ giữa mùa hè này.

Hàng trăm ngàn người tham gia, quỹ thưởng gần 3 tỷ – Vẫn còn thời gian để bạn kịp đặt tên mình vào danh sách chia thưởng

Nếu Las Vegas là suất trải nghiệm độc quyền dành cho 10 người dùng may mắn, thì "Phi vụ tiền tỷ" là phần thưởng ai cũng có cơ hội, miễn là bạn sẵn sàng kích hoạt tài khoản sinh lời này của VIB ngay hôm nay. Chỉ sau vài tháng triển khai, "Phi vụ tiền tỷ" của VIB đã thu hút hàng trăm ngàn khách hàng Siêu Lợi Suất mới, quỹ thưởng không giới hạn hiện đã gần 3 tỷ đồng và vẫn tiếp tục tăng từng giờ khi có người dùng tiếp theo kích hoạt. Với số quỹ thưởng này, mỗi khách hàng đạt điều kiện đều được chia thật dễ dàng, không cần may rủi.

Bạn có thể không nằm trong danh sách 10 người đến Las Vegas, nhưng bạn chắc chắn không nên bỏ lỡ phần thưởng tiền tỷ chia đều này. Bên cạnh đó, ngoài quỹ thưởng, "Phi vụ tiền tỷ" còn mang đến cho người dùng Siêu Lợi Suất mới các ưu đãi sau:

Ngay khi hoàn tất kích hoạt tài khoản Siêu Lợi Suất, khách hàng được ngay 1 lượt lật thẻ nhận quà bí ẩn, cứ 1 phút là có 1 phần thưởng tiền mặt;

Duy trì số dư từ 1 triệu đồng trong tài khoản Siêu Lợi Suất mỗi ngày, khách hàng nhận được 1 lượt lật thẻ với cơ hội trúng tiền mặt hoặc iPhone 16 Pro Max trị giá 32 triệu đồng. Mỗi ngày đều có 1 khách hàng trúng iPhone, hiện đã có 70 khách hàng sở hữu iPhone, vẫn còn 20 chiếc (tổng 90 chiếc);

Với số dư bình quân từ 20 triệu đồng trong 10 ngày bất kỳ, khách hàng chính thức bước vào cuộc đua tỷ phú với giải thưởng 1 tỷ đồng cuối chương trình;

Đặc biệt, khi đủ điều kiện tham gia quay số giải 1 tỷ đồng, khách hàng cũng sẽ được chia thưởng với Quỹ thưởng không giới hạn. Quỹ thưởng này hiện gần 3 tỷ đồng, vẫn đang không ngừng tăng khi có người dùng mới kích hoạt (Với mỗi 5.000 tài khoản Siêu Lợi Suất được kích hoạt mới, VIB cộng thêm 50 triệu đồng vào Quỹ thưởng).

Anh Bạch Trọng Hoàng, khách hàng trúng thưởng iPhone 16 Pro Max tại VIB Cộng Hòa

Anh Bạch Trọng Hoàng, khách hàng tại VIB Cộng Hòa, không giấu được cảm xúc vui mừng khi nhận thông báo trúng iPhone từ "Phi vụ tiền tỷ". "Tôi không nghĩ mình may mắn đến vậy. Sau khi có xác minh từ VIB, tôi vỡ oà. Đây không chỉ là phần thưởng lớn, mà còn là kết quả từ một quyết định tài chính thông minh", anh Hoàng chia sẻ.

Vậy còn bạn, bạn sẽ để dòng tiền nhàn rỗi tiếp tục ngủ quên, hay chọn để tiền sinh lời và mang về giá trị ngay bây giờ? Tài khoản Siêu Lợi Suất chính là bước tiến mới cho dòng tiền nhàn rỗi của bạn. Không chỉ sinh lời mỗi ngày lên đến 4,3%/năm, tài khoản còn giúp bạn chủ động quản lý, linh hoạt chuyển khoản, thanh toán bất cứ lúc nào ngay trên ứng dụng MyVIB mà không cần chia nhỏ nguồn vốn.

Chính tài khoản Siêu Lợi Suất là tấm vé đưa 10 khách hàng may mắn đến Las Vegas cùng các Anh Trai, cũng tài khoản này đang mang đến hàng trăm ngàn khách hàng những phần thưởng thiết thực. Chỉ còn 3 tuần nữa là "Phi vụ tiền tỷ" sẽ dừng lại để chia thưởng và tìm ra tỷ phú của chương trình, cơ hội vẫn còn cho bạn đến hết ngày 20.07, đừng bỏ lỡ!