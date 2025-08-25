Siêu Lợi Suất VIB giúp doanh nghiệp biến dòng vốn nhàn rỗi thành công cụ sinh lời

Với tài khoản Siêu Lợi Suất sinh lời theo ngày đến 4,5%/năm thuộc bộ công cụ quản trị tài chính số VIB Business của Ngân hàng Quốc tế (VIB), phần vốn đang chờ ấy sẽ tự làm việc để sinh lời từng ngày mà hộ kinh doanh, SME không cần thay đổi quy trình vận hành.

Tận dụng Siêu Lợi Suất cùng bộ công cụ VIB: khoảng hẫng dòng tiền biến thành lợi tức

Nhiều hộ kinh doanh, SME đã quen cảnh hôm nay nhập hàng, nhưng phải 1–2 tuần, thậm chí cả tháng sau mới thu được tiền bán hàng về. Trong khoảng chờ đó, họ luôn phải giữ sẵn một khoản đệm vốn để xoay sở - vận hành. Trước đây, với khoản này, hộ kinh doanh và SME thường sẽ gửi kỳ hạn rất ngắn (rút sớm mất lãi), hoặc chấp nhận để tiền nằm im trong tài khoản thanh toán và bỏ lỡ cơ hội sinh lời.

Giờ đây, chỉ cần kích hoạt Siêu Lợi Suất trên VIB Business, phần vốn ngắn này sẽ tự động sinh lời theo ngày. Doanh nghiệp vẫn có thể chi trả, chuyển khoản, nộp thuế… bất cứ lúc nào, và lợi nhuận đã tích lũy đến thời điểm sử dụng vẫn được bảo toàn. Nghĩa là, cùng một đồng vốn dự trù cho vận hành, nhưng trong lúc chưa dùng tới, nó vẫn tạo giá trị.

Ví dụ, một công ty chuyên cung cấp trái cây tươi tại TP.HCM thường nhập số lượng lớn hàng hóa vào đầu tuần, cuối tuần mới thu về lại tiền bán buôn. Do đó, họ luôn cần một khoản đệm vài trăm triệu đồng để xoay vòng. Thông thường khoản ấy không thể sinh lợi. Nhưng khi dùng Siêu Lợi Suất, phần vốn đó sẽ tự làm việc, biến thành lợi tức; tổng lợi tức thực tế mỗi tháng có thể vài trăm nghìn đến vài triệu đồng (tùy số dư duy trì trong tài khoản Siêu Lợi Suất), đủ bù một phần chi phí điện, nước, vận chuyển…

Bên cạnh đó, tận dụng thêm các tính năng trên VIB Business như QR Checkout và SoftPOS, công ty sẽ nhận tiền về ngay khi khách thanh toán, rút ngắn độ giãn vốn. Voice Alert thì hỗ trợ thông báo ngay tức thì. Nếu doanh thu về chậm hơn dự kiến, thẻ tín dụng VIB Business Card sẽ trở thành nguồn vốn nhanh – hạn mức lên tới 1 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, miễn lãi đến 58 ngày, phù hợp cho việc nhập hàng trước – thanh toán sau; còn nếu cần vốn lớn hơn, có thể dùng gói nguồn vốn 150 tỷ, giải ngân nhanh với lãi suất cạnh tranh chỉ khoảng 6,7%/năm.

Tiền chờ thanh toán hay đang dự phòng vẫn có thể "đẻ" ra tiền

Trong hoạt động B2B, doanh nghiệp thường để sẵn một khoản tiền để trả nợ, thanh toán khi đến hạn cho nhà cung cấp. Trước đây, khoản này hầu như nằm im vì gửi kỳ hạn sẽ thiếu linh hoạt. Còn với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB, khoản tiền chờ đó sẽ phát huy công dụng. Doanh nghiệp có thể duy trì số tiền để sẵn cho lịch chi, nhưng mọi đồng vốn chưa dùng đến thì sẽ sinh lời mỗi ngày với lợi suất tối đa 4,5%/năm. Quan trọng là đến ngày thanh toán có thể rút ra ngay, và phần lợi tức đến thời điểm rút vẫn được giữ. Kết quả là vừa giữ được tính thanh khoản, vừa tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Trên nền tảng VIB Business, vòng quay công nợ còn được đẩy nhanh thông qua hóa đơn điện tử (e-Invoice), cổng thanh toán trực tuyến và kết nối B2B qua VNPAY. Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng, SME giảm áp lực phải giữ dòng vốn ngắn quá lớn, đồng nghĩa với việc phần vốn nhàn rỗi sẽ có cơ hội sinh lời nhiều hơn.

Ngoài ra, hẳn bất kỳ SME nào cũng cần quỹ dự phòng cho rủi ro hoặc cơ hội nhập hàng nhanh. Nếu chỉ để quỹ trong tài khoản thanh toán, đó là lãng phí. Cách quản trị hiện đại là xếp lớp quỹ: Lớp 1 để chi tiêu cho các đột biến nhỏ trong ngày cũng như gia tăng giá trị mà vẫn giữ thanh khoản – lớp này đưa vào tài khoản Siêu Lợi Suất; Lớp 2 là đầu tư theo khẩu vị rủi ro.

Ví dụ, một xưởng gia công, sản xuất nếu duy trì quỹ dự phòng khoảng 300 triệu đồng, thì có thể cấu trúc: 150 triệu cho lớp 1 (linh hoạt + sinh lời theo ngày); 150 triệu cân nhắc kênh đầu tư phù hợp.

Ba trạng thái vốn ngắn hạn khoản đệm, chờ thanh toán, quỹ dự phòng từng được xem là điểm chết của dòng tiền. Tuy nhiên, với Siêu Lợi Suất và VIB Business, chúng lại trở thành điểm sinh lời chủ động: tiền chưa dùng tới không còn ngủ quên, mà tích lũy lợi nhuận từng ngày cho đến lúc cần sử dụng. Khi có công cụ đúng, hộ kinh doanh, SME không chỉ an toàn hơn trước rủi ro, mà còn chủ động tận dụng cơ hội. Quan trọng hơn, đó là sự chuyển đổi tư duy: Mỗi đồng vốn ngắn, ngay cả khi đang chờ, cũng có thể tạo ra giá trị.



