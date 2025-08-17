Siêu phẩm cổ trang lập kỷ lục rating 63%, nữ chính đẹp thách thức mọi khung hình

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, Thần Y Hur Jun vẫn là cái tên khiến người Hàn nhắc lại với sự tự hào và xúc động. Dù đã phát sóng từ năm 1999, bộ phim hiện bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trở lại bởi thông tin liên quan đến một trong những gương mặt quen thuộc trong dàn diễn viên - Jeong Ho Geun. Nam diễn viên năm nào gắn bó với tuyến vai phụ trong Thần Y Hur Jun nay lại gây sốc khi được biết đến rộng rãi với vai trò pháp sư nổi tiếng xứ Hàn. Câu chuyện đời đặc biệt của Jeong Ho Geun đã khiến khán giả một lần nữa nhắc về bộ phim, đồng thời tạo đà cho kế hoạch tái xuất Thần Y Hur Jun bằng phiên bản 4K trên nền tảng OTT trong thời gian tới.

Với những khán giả từng dõi theo bộ phim, Thần Y Hur Jun là một ký ức tuổi thơ khó quên. Tác phẩm của đạo diễn Lee Byung Hoon không chỉ thành công vang dội trong nước mà còn trở thành hiện tượng quốc tế. Rating của Thần Y Hur Jun từng chạm mốc hơn 63% - một con số không tưởng, biến bộ phim trở thành bom tấn cổ trang có tỷ suất người xem cao nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc. Con số này đến nay vẫn chưa có tác phẩm nào đủ sức vượt qua, chứng minh tầm vóc đặc biệt của bộ phim trong lịch sử truyền hình.

Thần Y Hur Jun dựa trên câu chuyện có thật về danh y Hur Jun - người được coi là huyền thoại trong lịch sử y học Hàn Quốc. Nhân vật này bước ra màn ảnh với hình ảnh vừa bình dị, gần gũi vừa toát lên sự vĩ đại, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả. Trong vai chính, nam diễn viên Jun Kwang Ryul đã có màn hóa thân xuất thần, biến Hur Jun thành một biểu tượng. Nhờ vai diễn này, Jun Kwang Ryul được khẳng định vị thế sao hạng A, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều tác phẩm đình đám thập niên 2000.

Bên cạnh nam chính, nhan sắc của nữ chính Hwang Soo Jung cũng từng là đề tài khiến dư luận tốn nhiều giấy mực. Vẻ đẹp thanh tú, đậm chất cổ điển của Hwang Soo Jung được xem như nữ thần cổ trang một thời, nhan sắc không ai có thể chê, trên cơ cả những đại mỹ nhân ngày ấy như Kim Hee Ae, Lee Young Ae, Kim Hee Sun,...

Dù vậy, sự nghiệp của Hwang Soo Jung lại không trọn vẹn. Sau ánh hào quang rực rỡ, nữ diễn viên vướng scandal sử dụng chất cấm được cho là bê bối lớn nhất lịch sử showbiz Hàn thời đó. Sau khi vướng bê bối, cô hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí. Cái tên một thời từng làm nên thành công cho Thần Y Hur Jun giờ chỉ còn lại trong ký ức, khiến nhiều người tiếc nuối.

Nữ chính đúng chất chuẩn mực sắc đẹp thời ấy

Ảnh hưởng của Thần Y Hur Jun không chỉ gói gọn trong biên giới Hàn Quốc. Phim được bán bản quyền phát sóng sang nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, góp phần mở đường cho làn sóng Hallyu lan rộng. Hình ảnh người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân, những triết lý về nhân cách và đạo đức nghề y đã chạm đến trái tim hàng triệu người xem. Bộ phim không đơn thuần là tác phẩm giải trí, mà còn được Hàn Quốc coi như một di sản truyền hình, một sản phẩm giúp quảng bá văn hóa đất nước đến thế giới.

Hiện thông tin về việc Thần Y Hur Jun được phục dựng với chất lượng 4K được kỳ vọng sẽ khơi lại làn sóng quan tâm từ thế hệ khán giả trẻ - những người chưa từng trải nghiệm tác phẩm vào năm 1999. Sức hút vượt thời gian của bộ phim hứa hẹn khiến Thần Y Hur Jun một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.