Site tour The Emerald 68: Coteccons khẳng định chất lượng vượt trội

Cư dân tương lai trực tiếp kiểm chứng chất lượng công trình The Emerald 68

Trên thị trường bất động sản, khách hàng thường chỉ được xem căn hộ tại thời điểm bàn giao, khi phần lớn các yếu tố kỹ thuật đã bị che khuất sau lớp hoàn thiện. Điều này khiến việc đánh giá chất lượng chỉ dừng ở "bề nổi". Với quan điểm minh bạch cho tài sản giá trị lớn, Lê Phong và Coteccons đã định kỳ tổ chức site tour để khách hàng trực tiếp quan sát toàn diện dự án: từ nhà mẫu, khu vực sảnh, tầng hầm đến các tầng đang thi công.

Tại công trường, khách hàng được chứng kiến kết cấu thép, bê tông, dầm sàn, nền tảng đảm bảo độ vững chắc lâu dài của tòa nhà. Họ cũng thấy rõ hệ thống kỹ thuật âm tường, âm trần như điện, nước, PCCC, chống thấm, đây là những yếu tố sau này sẽ bị che kín. Vật liệu gốc như xi măng, thép, gạch hay giải pháp cách âm cũng chỉ có thể kiểm chứng trong giai đoạn này. Không chỉ vậy, site tour còn giúp khách hàng cảm nhận tiến độ thi công, cách tổ chức nhân sự, máy móc, kiểm soát vệ sinh và an toàn lao động, những yếu tố phản ánh sự chuyên nghiệp và văn hóa xây dựng của tổng thầu. Nhờ đó, site tour trở thành bằng chứng sống động cho sự minh bạch và là cách duy nhất để khách hàng thấy rõ "chất lượng thật."

Đến đầu tháng 9, dự án đã xây đến tầng 26/39, vượt tiến độ hơn 60 ngày, trung bình 2 tuần hoàn thành một tầng. Đặc biệt, công trường thi công theo hình thức cuốn chiếu, cho phép khách hàng vừa xem được "gốc" công trình đang triển khai, vừa trải nghiệm căn hộ đã hoàn thiện.

Cô Hương - khách hàng tham gia site tour chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì tầng trên vẫn xây thô nhưng tầng dưới đã hoàn tất nội thất, có thể vào tham quan thực tế. Tôi hoàn toàn yên tâm vì thấy rõ dự án đảm bảo tiến độ và đúng "tiền nào của nấy."

Không chỉ tạo khác biệt bằng minh bạch chất lượng, bộ đôi chủ đầu tư còn đầu tư lớn từ thiết kế đến kỹ thuật. Dự án sở hữu 3 tầng hầm liên thông với diện tích 15.000 m² - gấp 1,6 lần chuẩn thông thường, đảm bảo mỗi căn hộ đều có chỗ đậu ô tô và xe máy riêng.

Với chuỗi thiết kế vượt chuẩn, The Emerald 68 kiến tạo nên chuẩn sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa khu Đông Bắc TP.HCM.

Về thiết kế, The Emerald 68 áp dụng tỷ lệ vàng 11:6 - tức 11 căn/tầng nhưng có đến 6 tháng máy, tương đương 2 căn/thang, tiệm cận khách sạn 5 sao. 100% căn hộ tại tháp Mega đều có ban công, nhiều căn sở hữu ban công lồi độc đáo, dài tới 5m giúp mở rộng tầm nhìn gấp 3 lần, hướng ra sông Sài Gòn, Landmark 81 và pháo hoa dịp Lễ, Tết. Sảnh đón cao 8m, đạt chuẩn khách sạn hạng sang, trong khi cầu kính trên không kết nối hai tháp trở thành điểm nhấn kiến trúc, đồng thời thuận tiện tiếp cận 25 tiện ích nội khu.

Về kết cấu, Coteccons áp dụng loạt công nghệ tiên tiến: Semi top-down, cọc CDM, cốp pha nhôm tích hợp MEP, Gangform, tường Acotec và mô hình BIM. Những giải pháp này giúp tối ưu nền móng, tăng độ chính xác sàn bê tông, hạn chế cong vênh, cách âm - cách nhiệt hiệu quả và thân thiện môi trường.

Vị trí đắc địa và giá trị đầu tư lâu dài

The Emerald 68 tọa lạc tại phường Bình Hòa trên trục Quốc lộ 13 huyết mạch, sở hữu 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông. Dự án chỉ cách trung tâm Sài Gòn 11,5 km - là dự án gần nhất đến trung tâm trong tất cả dự án đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 13. Trong bối cảnh quỹ đất cận lõi trung tâm ngày càng khan hiếm, The Emerald 68 nắm giữ lợi thế độc tôn cả về vị trí và chất lượng xây dựng tại khu vực.

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 đoạn giáp ranh trung tâm TP.HCM, The Emerald 68 được đông đảo khách hàng lựa chọn vì sự thuận tiện và dư địa tăng giá vượt trội.

Đây cũng là điểm nóng về hạ tầng bởi tuyến Quốc lộ 13 đoạn Hàng Xanh - Bình Triệu hoàn thiện vào 2028, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn một nửa, nâng vị thế của khu căn hộ lên tầm vóc mới, giá trị dự báo tăng mạnh sau cột mốc này.

Không dừng lại ở đó, ngay trước mặt khu căn hộ là tuyến Metro số 2 mở rộng với lộ trình 22km kết nối xuyên suốt từ khu Đông, đến trung tâm TP.HCM kéo dài tới phía Tây. Điểm đầu kết nối tuyến Metro 3B - đi qua Hàng Xanh, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Cộng Hòa. Điểm cuối nối với Metro số 1 mở rộng tại Thủ Dầu Một cũ. Đây tiếp tục là đòn bẩy cực lớn nâng giá trị căn hộ bằng lần và giúp The Emerald 68 là điểm hội tụ của mọi hướng di chuyển.

Dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp The Emerald 68 khi thanh toán chỉ từ 10 triệu/tháng.

Theo bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega kiêm Giám đốc Kinh doanh dự án: Trong khi giá một số dự án sắp ra mắt tại khu Đông Bắc TP.HCM có thể đạt 70 - 80 triệu đồng/m2, The Emerald 68 vẫn còn dư địa tăng giá lớn nhờ vị trí hiếm có, giá còn mềm cùng chính sách siêu giãn. "Cụ thể, sau nhiều đợt cháy hàng, hiện nguồn cung sơ cấp chỉ còn giới hạn với những căn sở hữu tầm nhìn đẹp nhất. Chủ đầu tư còn áp dụng chính sách có 1-0-2, mở ra cơ hội an cư cao cấp cho người trẻ: chỉ cần thanh toán 6,8% ký hợp đồng, 20% đến khi nhận sổ, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi đến 5 năm, cashback 22% khi thanh toán nhanh nhờ đó giúp tăng cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp The Emerald 68 chỉ từ 10 triệu/tháng", bà Khuê chia sẻ.