SJ Group ký kết hợp tác với Viettel Construction và Vinaconex1

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm đưa dự án vào nhịp triển khai mạnh nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Đại diện chủ đầu tư cho biết quá trình lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo các tiêu chí năng lực thi công, kinh nghiệm trong các dự án nhà ở - đô thị và khả năng đảm bảo tiến độ. Hai nhà thầu được lựa chọn đều là doanh nghiệp có hồ sơ năng lực rõ ràng, từng tham gia các dự án quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật và tiến độ nghiêm ngặt.

Từ cuối tháng 11, lực lượng thi công của Viettel Construction và Vinaconex1 đã bắt đầu huy động nhân sự, máy móc và vật tư đến công trường, triển khai các bước chuẩn bị và thi công những hạng mục đầu tiên tại các phân khu trọng điểm.

Viettel Construction là một trong những tổng thầu xây dựng - hạ tầng hàng đầu Việt Nam, được biết đến với năng lực tổ chức thi công ở quy mô rộng, từ đô thị trung tâm đến các vùng đòi hỏi điều kiện thi công phức tạp. Đơn vị sở hữu hệ thống quản trị tiến độ và chất lượng mang tính kỷ luật cao, là nền tảng giúp bảo đảm các hạng mục của Vista Nam An Khánh được triển khai đúng tiêu chuẩn và đúng thời gian.

Vinaconex1 là thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, từng tham gia nhiều dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ cùng khả năng kiểm soát chất lượng ở các công trình phức tạp, Vinaconex1 được đánh giá phù hợp với định hướng hoàn thiện đồng bộ của Vista Nam An Khánh trong giai đoạn tới.

SJ Group và Vinaconex1 ký kết hợp tác, đánh dấu sự tham gia của nhà thầu thứ hai trong giai đoạn tăng tốc thi công dự án

Tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty SJ Group khẳng định, việc ký kết với hai nhà thầu lớn là bước triển khai quan trọng trong giai đoạn dự án đang tăng tốc.

"Chúng tôi lựa chọn Viettel Construction và Vinaconex1 dựa trên các tiêu chí về năng lực thi công, kinh nghiệm tại những dự án quy mô lớn và đặc biệt là bề dày triển khai các công trình thấp tầng chất lượng cao. Đây đều là những đơn vị uy tín trong ngành, sở hữu hệ thống quản trị tiến độ, chất lượng rõ ràng và khả năng huy động nguồn lực mạnh. Sự hợp tác này sẽ giúp Vista Nam An Khánh đảm bảo tiến độ, chuẩn hóa chất lượng và bám sát các chuẩn mực thiết kế cũng như quy hoạch của dự án", ông Dũng nhấn mạnh.

Gói hợp tác ký kết ngày 29/11 bao gồm việc triển khai thi công các căn thấp tầng tại các phân khu Vista Garden và Vista Serena.

Vista Nam An Khánh tăng tốc triển khai nhiều hạng mục trên toàn khu

Vista Nam An Khánh là khu đô thị quy mô hơn 234 ha tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, gồm các phân khu thấp tầng, cao tầng và hệ thống cảnh quan và tiện ích nội khu.

Tại Vista Serena, loạt căn thấp tầng ở các ô TT61, TT62, TT63 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao tháng 3/2026. Khi các hạng mục theo hợp đồng mới được triển khai, tổng số sản phẩm thấp tầng hoàn chỉnh tại phân khu sẽ tăng mạnh, tiến tới hoàn thiện toàn bộ khu vực.

Trước đó, Vista Palma đã hoàn tất chỉnh trang mặt ngoài, cảnh quan và các tuyến đường nội khu. Phân khu này hiện sẵn sàng tiếp nhận cư dân và các đơn vị dịch vụ - bán lẻ, hình thành nhịp sống thương mại dịch vụ của Vista Nam An Khánh.

Song song với nhóm thấp tầng, SJ Group đang chuẩn bị kế hoạch triển khai khối cao tầng gồm 8 tòa nhà: 6 tòa tại các ô đất CT3 và CT4 (khoảng 25 tầng), cùng hai tòa hỗn hợp tại HH5 (khoảng 40 tầng). Nhóm công trình này nằm gần trục đường LK8 rộng 50 m, giúp kết nối thuận lợi với Đại lộ Thăng Long và tuyến Metro số 5 trong tương lai, dự kiến sẽ hình thành dải trung tâm đô thị mới của Vista Nam An Khánh.

Đại diện chủ đầu tư SJ Group trình bày các thông tin cập nhật về dự án Vista Nam An Khánh

Hệ thống tiện ích nội khu cũng đang được chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện để đồng bộ với tiến độ nhà ở.

Sau lễ ký kết, chủ đầu tư công bố bộ chính sách bán hàng mới dành cho nhóm sản phẩm thấp tầng, áp dụng đến hết tháng 12/2025. Chính sách được thiết kế nhằm hỗ trợ dòng tiền, phù hợp xu hướng thị trường hồi phục và mục tiêu gia tăng cư dân về ở, thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ tại dự án.

Khách mời tham dự sự kiện được tư vấn chi tiết về sản phẩm và chính sách bán hàng mới của Vista Nam An Khánh

Với sự tham gia của hai tổng thầu và kế hoạch thi công đồng loạt, Vista Nam An Khánh đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Đại diện SJ Group cho biết các hạng mục trong hai hợp đồng vừa ký được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, tạo trục tiến độ thống nhất cho toàn dự án. Khi các phân khu hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng và sản phẩm, Vista Nam An Khánh sẽ hình thành rõ rệt diện mạo một khu đô thị sôi động, hiện đại tại phía Tây Hà Nội.