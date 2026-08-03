Sky Gemia chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu

Sáng ngày 28/07/2026, Lễ khai trương Văn phòng bán hàng và Căn hộ mẫu Sky Gemia đã diễn ra trong không khí sôi nổi tại Sales Gallery dự án trên đường Thanh Niên (phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Dự án Khu Khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sky Gemia), đồng thời mở ra không gian trải nghiệm thực tế cho khách hàng.

Ngay từ sáng sớm, khu vực Sales Gallery đã đón đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác. Bên cạnh nghi thức khai trương, khách mời còn có dịp tham quan sa bàn quy hoạch, tìm hiểu tổng thể dự án và trực tiếp khám phá căn hộ mẫu được hoàn thiện theo định hướng không gian sống hiện đại.

Cắt băng khánh thành khai trương Văn phòng Bán hàng và Căn hộ mẫu Sky Gemia.

Đông đảo khách hàng trải nghiệm không gian thực tế tại Sky Gemia

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là hành trình trải nghiệm toàn diện tại Văn phòng bán hàng. Thông qua hệ thống sa bàn, hình ảnh trực quan và sự tư vấn từ đội ngũ chuyên nghiệp, khách tham dự có thêm góc nhìn về quy hoạch tổng thể, vị trí dự án cũng như các giá trị mà Sky Gemia hướng tới.

Không gian căn hộ mẫu cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách mời. Thiết kế được chăm chút từ bố cục công năng, vật liệu hoàn thiện đến cách tổ chức không gian, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về phong cách sống mà dự án mang lại. Đây cũng là cơ hội để người mua đánh giá trực tiếp chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh hoạt động tham quan, đội ngũ tư vấn đã chia sẻ những thông tin chi tiết về quy hoạch, hệ tiện ích, định hướng phát triển cũng như lộ trình triển khai dự án, giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo khi tìm hiểu Sky Gemia.

Đại diện Vạn Xuân Group nhận định, Hải Dương đang bước vào giai đoạn phát triển với nhu cầu ngày càng cao về những không gian sống được đầu tư bài bản. Sky Gemia không chỉ đáp ứng nhu cầu về một không gian sống hiện đại mà còn hướng tới việc kiến tạo một điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị trung tâm Xứ Đông.

Giải mã mô hình "Integrated Sky City"

Tại sự kiện, đơn vị phát triển dự án Gosun đã chia sẻ về định hướng phát triển Sky Gemia theo mô hình "Integrated Sky City" – triết lý phát triển hướng đến việc kiến tạo một môi trường sống tích hợp, nơi không gian sống, tiện ích, thương mại và cảnh quan được quy hoạch trong tòa nhà pha lê.

"Chúng tôi không chỉ phát triển một dự án nhà ở, mà hướng đến kiến tạo một 'thành phố tích hợp trên tầng không', nơi các không gian sống, thương mại, tiện ích và cảnh quan được kết nối trong một tổng thể thống nhất. Từ không gian sống, hệ tiện ích đến cảnh quan và các giá trị cộng đồng đều được nghiên cứu để tạo nên một môi trường sống hiện đại, thuận tiện và giàu cảm hứng" - ông Đặng Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch HĐQT Gosun chia sẻ.

Vạn Xuân Group cùng Gosun phối hợp kiến tạo dự án căn hộ cao cấp mang tính biểu tượng tại Xứ Đông.

Mô hình "Integrated Sky City" được hiện thực hóa bằng cách tổ chức các không gian chức năng theo từng tầng cao. Khối đế là trung tâm thương mại và dịch vụ; tầng 5 được phát triển như một "ốc đảo" với hồ bơi và không gian thư giãn; tầng 13 là Sky Sanctuary – nơi dành cho các hoạt động cộng đồng, đọc sách, gặp gỡ và nghỉ ngơi; trong khi hệ thống hai tầng hầm được quy hoạch nhằm tối ưu vận hành và giao thông nội khu.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư hào hứng quan sát sa bàn dự án Sky Gemia.

Dấu mốc mới trên hành trình phát triển Sky Gemia

Việc đưa Văn phòng bán hàng và Căn hộ mẫu vào hoạt động không chỉ đánh dấu một cột mốc trong quá trình triển khai Sky Gemia, mà còn thể hiện sự sẵn sàng của dự án trước giai đoạn tiếp cận thị trường. Từ những hình ảnh trực quan về quy hoạch, thiết kế đến không gian căn hộ thực tế, khách hàng có thêm cơ sở để cảm nhận rõ hơn định hướng phát triển mà Vạn Xuân Group và Gosun theo đuổi.

Sau khi tham quan căn hộ mẫu, nhiều khách mời bày tỏ ấn tượng với thiết kế kính chạm sàn cùng không gian mở, giúp căn hộ đón tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vực trung tâm thành phố. Không ít khách hàng chia sẻ rằng, với vị trí đối diện Trung tâm Văn hóa Xứ Đông – nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn và các chương trình bắn pháo hoa vào những dịp đặc biệt, mỗi căn hộ có thể trở thành không gian lý tưởng để ngắm trọn những khoảnh khắc sôi động của thành phố ngay từ chính ngôi nhà của mình.

Chị Nguyễn Thu Hương, một khách mời tham dự sự kiện, chia sẻ: "Điều tôi thích nhất là hệ kính chạm sàn và tầm nhìn từ căn hộ. Khi biết dự án đối diện Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, tôi hình dung vào những dịp lễ hội hay bắn pháo hoa, cả gia đình có thể thưởng thức khung cảnh ngay từ căn hộ mà không cần chen chúc giữa đám đông. Bên cạnh đó, vị trí trung tâm cũng giúp mọi nhu cầu hằng ngày đều được đáp ứng trong bán kính gần, rất phù hợp với nhịp sống của các gia đình trẻ."

Khách tham quan trải nghiệm không gian tại căn hộ mẫu Sky Gemia.

Anh Trần Minh Đức, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết điều khiến anh dành nhiều thời gian tìm hiểu tại sự kiện không chỉ là thiết kế căn hộ mà còn là tư duy phát triển của dự án.

"Nhiều người vẫn cho rằng ở các tỉnh quỹ đất còn rộng nên nhà thấp tầng sẽ là lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, khi đô thị phát triển, quỹ đất tại khu vực trung tâm ngày càng hữu hạn, trong khi nhu cầu về một không gian sống thuận tiện, có thể tiếp cận nhanh các dịch vụ hằng ngày lại tăng lên. Tôi cho rằng căn hộ trung tâm sẽ là xu hướng của các đô thị đang phát triển như Hải Dương.

"Điều tôi ấn tượng là nhiều nhu cầu hằng ngày đều có thể giải quyết ngay trong dự án hoặc chỉ mất vài phút di chuyển. Đó là giá trị mà không phải cứ có nhiều đất là sẽ có được" - anh Đức nhận định.

Trong bối cảnh thị trường Hải Dương đang ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với các dự án được quy hoạch rõ ràng và chú trọng chất lượng sống, Sky Gemia được kỳ vọng sẽ góp thêm một lựa chọn đáng chú ý tại khu vực trung tâm. Không chỉ mang đến sản phẩm căn hộ, dự án hướng tới việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, góp phần bổ sung diện mạo kiến trúc mới và đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đô thị Xứ Đông.