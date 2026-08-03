Sức hút Sunshine Bay Retreat (Vũng Tàu): 100% giỏ hàng chốt deal trong livestream 31/07, nhận ngay ưu đãi 300 triệu/căn

Căn hộ biển Vũng Tàu thu hút 20.000 lượt xem trên sóng livestream

Tối 31/7, Sunshine Bay Retreat chính thức lên sóng livestream trên nền tảng NobleX App với giỏ hàng giới hạn gồm 5 căn hộ thuộc hai tòa The Runway và The Monochrome. Đây là hai toà tháp đầu tiên được ra mắt tại tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) 5 sao quy mô gần 20 ha đang được Sunshine Group phát triển tại mặt tiền biển Chí Linh (Vũng Tàu), với mật độ xây dựng khoảng 25%. Trong đó, hơn 65.000 mét vuông được dành cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo chuẩn sống All-in-One Living với không gian sống, làm việc, nghỉ dưỡng, giải trí, kết nối và đầu tư trong một điểm đến duy nhất.

Giỏ hàng giới thiệu trong phiên live gồm 2 căn Studio, 2 căn một phòng ngủ thuộc dòng Suite và Private Suite, cùng 1 căn Corner Residence hai phòng ngủ góc, diện tích thông thủy từ 34,5 m² đến 99,4 m², phân bổ trên nhiều tầng, sở hữu ban công hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc và đều có view biển khoáng đạt. Tất cả các căn được bàn giao với nội thất hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao và được áp dụng ưu đãi đặc biệt 300 triệu đồng/căn, trừ trực tiếp vào giá (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Phong cách nội thất tại một căn hộ toà Runway

Chỉ sau 12 phút phát sóng, khách hàng đầu tiên đã giành quyền mua thành công. Đến khi chương trình khép lại, toàn bộ giỏ hàng đều đã có chủ. Phiên livestream cũng ghi nhận hơn 20.000 lượt xem trên các nền tảng số, gần 11.000 người theo dõi đồng thời tại thời điểm cao nhất, đồng thời xướng tên hai khách hàng may mắn nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng/người từ chương trình quay số NobleX Lucky Watch.

Sunshine Bay Retreat - dự án "mặt tiền" biển đáng chú ý trên thị trường BĐS Vũng Tàu với giá từ 1,99 tỷ đồng/căn

Tọa lạc tại cửa ngõ tổ hợp Sunshine Bay Retreat, The Runway và The Monochrome là hai tòa tháp tiên phong thuộc bộ sưu tập "The Art of Living by The Ocean", sở hữu dải sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ đến căn hộ 2 tầng, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư cho thuê.

Hai tòa tháp mang hai phong cách sống được định hình khác biệt. The Runway mang tinh thần trẻ trung, năng động với hệ ban công kính tràn vươn ra biển như những "sàn diễn trên không". Mỗi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn panorama rộng mở, đón tối đa ánh sáng tự nhiên, nổi bật với bảng màu Earth Pink Signature (tông hồng đất đặc trưng), lấy cảm hứng từ các khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải.

Trong khi đó, The Monochrome theo đuổi triết lý Elegant Minimalism, đề cao sự riêng tư và vẻ đẹp tối giản thanh lịch với bảng màu trung tính trắng ngà, đen, nâu gỗ và ghi xám, kết hợp cùng vật liệu bàn giao cao cấp tạo nên không gian sống sang trọng, tinh tế và đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế của tòa tháp.

The Runway với sắc hồng ấm Earth Pink Signature (trái) và The Monochrome tối giản trong gam màu trung tính (phải).

Bên cạnh thiết kế khác biệt, bộ đôi còn được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích sôi động "trên bờ - dưới sóng - giữa tầng mây" của tổ hợp, quy tụ đại lộ mua sắm - ẩm thực 24/7 Eden Urban Boulevard, trung tâm lễ hội Eden Festival Hub, tổ hợp chăm sóc sức khỏe Aqua Retreat, khu giải trí biển Horizon Maldives Crystal Bay và tổ hợp giải trí Eden SkyGarden tiêu chuẩn 5 sao trên tầng mái…

Dự án sở hữu tiện ích "Vertical City of Hubs" mang đến 3 tầng trải nghiệm "trên bờ – dưới sóng – giữa tầng mây"

Được biết, dự án có giá từ 1,99 tỷ đồng/căn, đã bao gồm hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn 5 sao. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 70%, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo, tặng ngay 12 tháng phí quản lý chuyên nghiệp từ "Sunshine Care 12". Tổng ưu đãi chiết khấu lên đến 23% dành riêng cho chủ nhân tiên phong, áp dụng theo chính sách, sản phẩm và thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12,5% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị bất động sản. Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS. Đáng chú ý, khách hàng thân thiết của Sunshine Group đã mua các dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside trước ngày 30/07/2026 còn được tặng Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% hợp đồng gốc, áp dụng thanh toán tối đa 12% - 15% giá trị BĐS tại Sunshine Bay Retreat.