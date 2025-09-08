Slimcase: Hành trình xây dựng thương hiệu ốp lưng số 1* Việt Nam

Slimcase: Hành trình trở thành thương hiệu ốp lưng số 1 Việt Nam

Khi phụ kiện công nghệ ngày càng bị xem nhẹ như những món hàng tiện lợi, một thương hiệu ốp lưng từ Singapore âm thầm làm điều ngược lại: đầu tư sản phẩm như một phần mở rộng của thiết bị, lấy người dùng làm trung tâm.

Thị trường ốp lưng: Đẹp, rẻ nhưng thiếu chiều sâu

Phụ kiện công nghệ, đặc biệt là ốp lưng, từ lâu đã là một ngành dễ tiếp cận, nhưng khó tồn tại lâu dài. Thị trường tràn ngập các lựa chọn bắt mắt, giá rẻ, sản xuất hàng loạt, cập nhật theo xu hướng từng mùa máy mới. Nhưng đằng sau đó là một thực trạng: sản phẩm thiếu nhất quán, nhanh hỏng, và trải nghiệm sau mua gần như bị bỏ quên.

Người dùng yêu công nghệ đang dần trở nên khắt khe hơn. Họ không chọn ốp chỉ để bảo vệ máy, mà chọn một phần mở rộng của thiết bị: một chiếc ốp vừa có vẻ ngoài đẹp tinh tế, vừa đảm bảo sự chắc chắn mà vẫn gọn gàng, và quan trọng nhất, phải đủ bền bỉ để đồng hành cùng họ một cách đáng tin cậy

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Bắt đầu từ năm 2020 tại Singapore, Slimcase được thành lập với sự tập trung toàn diện vào các sản phẩm ốp lưng điện thoại. Nhìn thấy sự lặp lại trong thị trường ốp giá rẻ đại trà, thiếu nghiên cứu hành vi để hiểu sâu người tiêu dùng, đội ngũ sáng lập quyết định chọn một chiến lược dài hơi: xây dựng thương hiệu thông qua những sản phẩm chất lượng, đúng phân khúc nhu cầu đang còn ‘bỏ ngỏ’ của thị trường - ốp lưng siêu mỏng.

Thay vì đi theo lối mòn của thị trường ốp lưng đại trà, Slimcase đã chọn hướng đi khác biệt: tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Với triết lý "làm ít nhưng đúng", mỗi sản phẩm ra mắt đều là kết quả của một quá trình kỳ công: nghiên cứu thị trường đa quốc gia, thử nghiệm sản phẩm, thu thập phản hồi và cải tiến không ngừng.

Bắt đầu từ việc cải thiện độ trong suốt và độ bền của các mẫu ốp trong suốt – một "điểm đau" tồn tại lâu năm trong ngành, Slimcase dần mở rộng sang các sản phẩm chuyên biệt như ốp chống sốc cho người chơi thể thao, hay các mẫu siêu mỏng tối ưu cảm giác cầm cho dân văn phòng. Mỗi bước tiến đều được định hướng bởi phản hồi thực tế từ cộng đồng công nghệ và hàng nghìn đánh giá trên sàn TMĐT, đảm bảo sản phẩm ra đời để phục vụ đúng nhu cầu và thói quen sử dụng.

Slimcase gọi vốn thành công tại Shark Tank 2023

Chính chiến lược này đã giúp Slimcase giành được sự đồng ý đầu tư của 3/4 Shark tại chương trình Shark Tank vào 12/2023. Trong chỉ 3 năm từ 2022 tới nay, thương hiệu này đã nhanh chóng mở rộng sang các thị trường quốc tế quan trọng như Bắc Mỹ, EU, Indonesia, Malaysia, Thái Lan,... và hiện đã có khách hàng tại hơn 20 quốc gia. "Hành trình lớn" này được tạo nên từ hàng trăm chi tiết nhỏ, kiên trì qua từng năm, tích lũy thành một vị thế vững chắc trong lòng cộng đồng yêu công nghệ.

Dữ liệu không biết nói dối

Nhờ chiến lược nhất quán và tập trung vào cải tiến liên tục, Slimcase ghi nhận mức tăng trưởng ổn định từ 2021 đến nay. Từ 2023 đến cuối 2024, doanh thu đã tăng gấp khoảng 7 lần sau hai năm (theo số liệu nội bộ), trong khi tỷ lệ mua lại sản phẩm đạt trên 18% - một kết quả tích cực đối với ngành phụ kiện. Trên Shopee, thương hiệu duy trì điểm đánh giá trung bình 4.8/5, dựa trên hơn 12.000 phản hồi thực từ khách hàng, phản ánh rõ ràng mức độ hài lòng và gắn bó của người dùng.

Đặc biệt, theo thống kê từ nghiên cứu độc lập của Metric.vn, Slimcase là thương hiệu ốp lưng đạt Top 1* doanh thu trong ngành ốp lưng điện thoại tại cả bốn sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho một hành trình phát triển có định hướng, có cải tiến và có niềm tin từ người tiêu dùng thật.

Slimcase - Thương hiệu ốp lưng số 1 Việt Nam

Cộng đồng là điểm tựa để lan tỏa thương hiệu

Chỉ cần dạo một vòng TikTok, Instagram hay các group yêu công nghệ, có thể thấy Slimcase hiện diện một cách tự nhiên trong hàng loạt nội dung review, góc setup, hay ảnh check-in.

Đáng chú ý, rất nhiều người từng hoài nghi về mức giá của Slimcase, vốn không rẻ so với hàng phổ thông, nhưng lại tiết kiệm hơn so với các thương hiệu ngoại quốc đã có mặt trước. Sau khi sử dụng, họ tự đưa ra đánh giá so sánh và khẳng định rằng: đây là lựa chọn "đáng tiền", thậm chí vượt mong đợi về chất lượng.

Chính sự thay đổi trong cảm nhận người dùng này đã trở thành chất xúc tác giúp thương hiệu lan tỏa bền vững, không phải bằng tiếng nói của quảng cáo, mà bằng sự đồng thuận tự nhiên của cộng đồng yêu công nghệ.

Thương hiệu không cần nhanh, chỉ cần đúng và kiên định

Hành trình từ một thương hiệu nhỏ đến vị trí top 1 không xảy ra sau một đêm. Với Slimcase, Thương hiệu Slimcase không chỉ đơn thuần bán ốp lưng; họ đã xây dựng một hành trình đầy kiên định với cộng đồng công nghệ.

Thành công trở thành thương hiệu ốp lưng số 1* Việt Nam không phải điều đến từ may mắn hay sự nóng vội, mà là kết quả của 3 yếu tố cốt lõi: chiến lược sản phẩm nhất quán, cải tiến không ngừng nghỉ, gắn bó bền chặt với cộng đồng.

*Nghiên cứu thứ hạng bán chạy dựa trên doanh số đã bán của Metric, khảo sát trên các sản phẩm nhóm hàng ốp điện thoại của các shop chính hãng trên các sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử có đơn bán sản phẩm bao gồm Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và TikTok Shop Việt Nam trong thời gian từ 01/07/2024 tới hết ngày 30/6/2025