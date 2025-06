Smartphone giá 500 USD của ông Trump không còn tuyên bố "sản xuất tại Mỹ"

Khi Trump Mobile - mạng di động mới ra mắt do Tổ chức Trump điều hành - giới thiệu chiếc điện thoại T1 Phone 8002 (phiên bản vàng), một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tuyên bố máy được “sản xuất tại Mỹ”. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần sau, thông điệp “MADE IN THE USA” từng xuất hiện nổi bật trên trang chủ đã âm thầm bị gỡ bỏ.

Thay vào đó, website chính thức của Trump Mobile nay chỉ còn những khẩu hiệu mập mờ như “Hiệu năng cao cấp. Tự hào Mỹ”, hay “thiết kế mang giá trị Mỹ”. Mục “Tính năng chính” cũng liệt kê cụm “thiết kế đầy tự hào nước Mỹ”, nhưng hoàn toàn không xác nhận thiết bị có được sản xuất hoặc thiết kế tại Mỹ. Tất cả chỉ là những câu chữ nặng tính biểu tượng, không có giá trị xác thực cụ thể.

Không chỉ thông điệp về nguồn gốc thay đổi, thông số kỹ thuật của T1 Phone cũng có dấu hiệu bị điều chỉnh. Kích thước màn hình từng được công bố là 6,78 inch AMOLED nay bị rút xuống còn 6,25 inch. Bộ nhớ RAM từng được ghi nhận là 12GB thì hiện tại đã không còn được đề cập. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng Trump Mobile có thể đã thay đổi nhà cung cấp phần cứng cho thiết bị.

Hiện phía Trump Organization vẫn chưa có phản hồi chính thức về những thay đổi trên. Ngoài ra, thời điểm mở bán ban đầu của T1 Phone từng được hứa hẹn là tháng 9 năm nay, nay cũng bị thay bằng mốc thời gian mơ hồ: “trong năm nay”.