SMEG mang trải nghiệm bếp Ý đến Estella Place

Không gian bếp chuẩn Ý giữa lòng TP.HCM

Ngày 23/01/2026, cửa hàng SMEG Signature Store chính thức khai trương tại Trung tâm Thương mại Estella Place, phường Bình Trưng, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp đến từ Ý trong hành trình mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu một không gian trải nghiệm bếp mang tính biểu tượng, hướng đến cộng đồng yêu cái đẹp và theo đuổi chuẩn mực sống đương đại.

Buổi lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng, với sự hiện diện của các đại diện ngoại giao và doanh nghiệp Ý tại Việt Nam. Nghi thức cắt băng được thực hiện bởi bà Ilaria Piccinni, Tham tán Thương mại Ý kiêm Giám đốc Văn phòng ITA TP.HCM; ông Michele d’Ercole, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM); và ông Dominik Fruth, Giám đốc Điều hành Công ty EPICURE Vina, nhà phân phối chính thức SMEG tại Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà còn thể hiện mối liên kết bền chặt giữa thương hiệu SMEG, nền công nghiệp nội thất Ý và thị trường Việt Nam đang ngày một phát triển.

Căn bếp ngày nay không còn đơn thuần là nơi nấu nướng những bữa ăn thường nhật, mà trở thành một phần của phong cách sống. Với thế hệ, căn bếp là nơi chia sẻ cảm xúc, đồng thời là tuyên ngôn cho thị hiếu và cá tính riêng. Bắt nhịp với tinh thần ấy, showroom SMEG hiện diện tại Estella Place, một trong những trung tâm mua sắm đẳng cấp bậc nhất khu Đông TP.HCM, như một không gian truyền cảm hứng dành cho những người yêu cái đẹp.

Di sản thiết kế Ý ngay giữa lòng TP.HCM

Tại SMEG Signature Store Estella Place, trải nghiệm dành cho khách hàng được dẫn dắt bằng một câu chuyện thiết kế mang đậm tinh thần Made in Italy. Từ những mẫu tủ lạnh FAB biểu tượng đến lò nướng, bếp từ, máy hút mùi và các thiết bị gia dụng nhỏ, sản phẩm SMEG hiện diện trong không gian trưng bày như những dấu ấn văn hóa Ý, phản ánh rõ cách người Ý đưa nghệ thuật vào những vật dụng đời sống thường nhật.

Một góc nhỏ tại showroom SMEG Signature Estella Place

Tại SMEG Estella Place, dấu ấn của một cửa hàng Signature không chỉ nằm ở thiết kế trưng bày, mà còn ở cách trải nghiệm được "đo ni đóng giày" cho từng khách hàng. Với nền tảng nhiều năm trong thiết bị gia dụng châu Âu cao cấp, EPICURE và Wundertute là hai đơn vị đồng vận hành cửa hàng SMEG Estella sẽ giúp khách hàng có được một sự lựa chọn phù hợp với phong cách sống và không gian riêng của mình.

Những dòng sản phẩm làm nên bản sắc SMEG

SMEG được xem là một trong những biểu tượng công nghiệp tiêu biểu của nước Ý. Ngay từ những thập niên đầu, SMEG đã tạo dấu ấn với lớp men enamel đặc trưng, đường cong mềm mại và bảng màu giàu cá tính, đặt nền móng cho một phong cách rất riêng trong thế giới thiết bị gia dụng.

Tại showroom Estella Place, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua các bộ sưu tập mang tính biểu tượng, trong đó Victoria và Cortina là hai điểm nhấn quan trọng. Dòng Victoria gợi nhắc đến những căn bếp truyền thống miền Nam nước Ý, nơi cảm giác thủ công và tính chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Các chi tiết như bảng điều khiển núm vặn, đường viền kim loại và tỷ lệ cổ điển mang lại cảm giác vững chãi, trang trọng. Victoria phù hợp với những không gian đề cao chiều sâu văn hóa, nơi căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là trung tâm sinh hoạt mang tính biểu tượng.

Bộ sưu tập Victoria tái hiện trọn vẹn tinh thần retro đặc trưng của SMEG, được định hình bởi những đường cong cổ điển, bảng màu giàu cảm hứng và dấu ấn nhận diện thương hiệu không thể nhầm lẫn. Victoria mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, trải dài từ lò nướng, bếp nấu, tủ lạnh, nhưng vẫn giữ sự đồng nhất về thẩm mỹ, tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu cá tính và dễ dàng trở thành điểm nhấn cho không gian bếp hiện đại.

Bộ sưu tập Victoria, sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hoài cổ và đương đại

Trong khi đó, bộ sưu tập Cortina gợi mở một tinh thần hoài cổ sang trọng theo đúng chất Ý, nơi vẻ đẹp không đến từ sự phô trương, mà từ những chi tiết được trau chuốt như một tác phẩm thủ công. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật rèn sắt truyền thống, Cortina tái hiện nét duyên của những căn bếp châu Âu cổ điển qua đường viền uốn lượn mềm mại, mặt máy chắc tay và hệ chi tiết kim loại tông đồng, đầy chiều sâu.

Với lớp hoàn thiện sáng bóng và giàu sắc độ, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Cortina đều mang dáng dấp "hoàng gia" rất riêng: ấm áp, quyền quý và có sức hút bền lâu. Nhờ đó, Cortina không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là một điểm nhấn thẩm mỹ, nâng tầm không gian bếp theo phong cách vượt thời gian.

Bộ sưu tập SMEG Cortina, tuyệt tác quyến rũ từ nghệ thuật rèn sắt thủ công

Bộ sưu tập SMEG × Dolce & Gabbana Sicily is my love lại mở ra một quan niệm khác trong thế giới thiết kế của SMEG, nơi thiết bị gia dụng được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật. BST được lấy cảm hứng từ văn hóa Sicily, vùng đất giao thoa giữa kiến trúc Hy Lạp, La Mã, Ả Rập và Địa Trung Hải. Mỗi sản phẩm mang trên mình những họa tiết thủ công rực rỡ, gợi nhắc đến truyền thống địa phương, lễ hội dân gian và nhịp sống miền biển phương Nam nước Ý. Màu sắc táo bạo, họa tiết vẽ tay và giá trị sưu tầm cao biến các thiết bị trong bộ sưu tập này thành điểm nhấn thị giác độc bản, dành cho những không gian sống đề cao cá tính và tinh thần nghệ thuật.

Bộ sưu tập Sicily is my love kết hợp cùng Dolce&Gabbana

Song song đó, nhóm đồ gia dụng nhỏ phong cách retro tiếp tục chinh phục người dùng trẻ bằng vẻ ngoài mang tính biểu tượng và bảng màu pastel thời thượng. Từ máy pha cà phê, máy nướng bánh đến ấm đun nước, các sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày mà còn góp phần tạo cảm xúc tích cực cho căn bếp.

Việc lựa chọn Estella Place làm địa điểm đặt SMEG Signature Store cho thấy tầm nhìn dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam. Không gian này không chỉ đóng vai trò điểm bán, mà còn được định vị như nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động giới thiệu bộ sưu tập mới và sự kiện trải nghiệm xoay quanh thiết kế, ẩm thực và phong cách sống Ý. Trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng cao cấp bước vào giai đoạn sàng lọc, mô hình showroom trải nghiệm như SMEG được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị thẩm mỹ và cảm xúc trong lựa chọn sản phẩm.

Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm tại SMEG Signature Store Estella Place tại số 88 Song Hành, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh hoặc theo dõi website SMEG Vietnam để cập nhật các bộ sưu tập và sản phẩm mới nhất.

Website: https://smeg.vn/