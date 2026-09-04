Sở giao dịch hàng hóa phải cung cấp dữ liệu theo thời gian thực từ 15/9

Cụ thể, ngày 3/9, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BCT quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Thông tư quy định chi tiết về báo cáo mô tả hệ thống công nghệ thông tin và các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin trong hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa; nội dung Đề án giải trình về mô hình, tổ chức hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa và giải pháp, lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong thời gian 5 năm; chế độ báo cáo, kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Đối tượng áp dụng gồm Sở giao dịch hàng hóa được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Trung tâm thanh toán bù trừ; thành viên của Sở giao dịch hàng hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch, thanh toán bù trừ cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định về kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương. Theo đó, Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng quản lý thương mại và thị trường hoặc phương thức khác do Bộ Công Thương thông báo.

Dữ liệu được kết nối, cung cấp và chia sẻ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, liên tục; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời của dữ liệu cung cấp.

Theo quy định, nhóm dữ liệu về hoạt động giao dịch bao gồm thông tin về lệnh giao dịch, kết quả giao dịch, giá giao dịch và khối lượng giao dịch được cung cấp theo thời gian thực. Bên cạnh đó, dữ liệu về thành viên được cung cấp khi phát sinh mới hoặc có thay đổi; dữ liệu về hàng hóa giao dịch được cung cấp khi niêm yết hoặc có thay đổi.

Quy định việc cung cấp dữ liệu về giao nhận hàng hóa

Thông tư cũng quy định việc cung cấp dữ liệu về giao nhận hàng hóa, gồm thông tin về hợp đồng, khối lượng, địa điểm và thời gian giao nhận. Đối với hoạt động giám sát giao dịch và quản lý rủi ro, các cảnh báo giao dịch, dấu hiệu bất thường được cung cấp theo thời gian thực; dữ liệu tổng hợp về giám sát, vi phạm và biện pháp xử lý được cung cấp sau phiên giao dịch hoặc khi phát sinh.

Trường hợp việc kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân bất khả kháng, Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bộ Công Thương, thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục và bảo đảm việc kết nối được thực hiện trở lại sau khi hệ thống được khôi phục.

Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Sở giao dịch hàng hóa, Thông tư yêu cầu doanh nghiệp xây dựng Đề án giải trình về mô hình, tổ chức và phương án hoạt động. Trong đó, một nội dung quan trọng là lộ trình, giải pháp phát triển thị trường, phát triển thành viên và thúc đẩy niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Đề án cũng phải nêu phương án nhân sự, đào tạo và các điều kiện bảo đảm tổ chức, vận hành; cùng các nội dung nhằm chứng minh tính khả thi, hiệu quả và khả năng đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm thực hiện, Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu theo quy định; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời của dữ liệu và báo cáo cung cấp cho Bộ Công Thương; đồng thời duy trì các điều kiện cần thiết để thực hiện việc kết nối, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu và báo cáo theo quy định của pháp luật.

Đối với các Sở giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ đã hoạt động trước ngày Thông tư có hiệu lực, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và hoàn thành việc kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương thông báo Nền tảng quản lý thương mại và thị trường sẵn sàng kết nối.

Thông tư số 47/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026, thay thế Thông tư số 38/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.