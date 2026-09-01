Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đại gia” ngành thép cho Chủ tịch Phát Đạt vay hàng trăm tỷ, cùng tham gia siêu dự án tại Thủ Thiêm do Lotte làm chủ đầu tư

| | Thị trường chứng khoán

“Đại gia” ngành thép cho Chủ tịch Phát Đạt vay hàng trăm tỷ, cùng tham gia siêu dự án tại Thủ Thiêm do Lotte làm chủ đầu tư

BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 của Thép Nam Kim và Phát Đạt hé lộ nhiều giao dịch giữa các bên liên quan đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City do Lotte làm chủ đầu tư.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026, tại ngày 30/06/2026, CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) có gần 3.100 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Trong đó, đáng chú ý là các khoản cho vay bên thứ ba.

Cụ thể, tính đến cuối quý 2/2026, Thép Nam Kim cho ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vay 350 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản HBM vay 100 tỷ đồng. Theo thuyết minh, các khoản vay này được Phát Đạt bảo lãnh thanh toán.

Bất động sản HBM mới thành lập ngày 22/01/2026, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, trong đó ông Lâm Anh Dũng (sinh năm 1997) nắm 99,5% vốn điều lệ và đồng thời là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Thành viên còn lại là ông Nguyễn Hồng Giang, góp 150 triệu đồng, tương đương 0,5% vốn.

Bên cạnh đó, Thép Nam Kim còn ghi nhận 400 tỷ đồng tại khoản mục “Các khoản đầu tư khác”. Theo thuyết minh, đây là khoản tiền góp vốn đầu tư không có tài sản đảm bảo cho Phát Đạt, theo Thỏa thuận nguyên tắc ký ngày 02/04/2026 giữa hai bên. Thỏa thuận quy định khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Thép Nam Kim, kèm lãi suất 15%/năm, nếu Thép Nam Kim và Phát Đạt không ký được hợp đồng hợp tác đầu tư trước ngày 30/12/2026.

“Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản đầu tư này và các khoản được bảo lãnh bởi Phát Đạt (Thuyết minh 4(b)(iii.1, 2) có thể thu hồi được vì chưa quá hạn thanh toán và dựa trên đánh giá về khả năng tài chính của bên nhận đầu tư.”, BCTC của Thép Nam Kim nêu rõ.

Trong khi đó, BCTC soát xét giữa niên độ của Phát Đạt cho biết 400 tỷ đồng này là khoản tiền đặt cọc theo Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 2/4/2026 với Thép Nam Kim, nhằm mục đích tham gia dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City là siêu phức hợp đô thị thông minh trị giá tỷ USD tọa lạc tại phân khu chức năng 2A trong lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Tại dự án này, Phát Đạt tham gia với tỷ lệ vốn góp 35% và đóng vai trò là nhà đầu tư đồng hành cùng chủ đầu tư là Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc).

Trở lại với Thép Nam Kim, về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này ghi nhận hơn 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 130 tỷ đồng, tăng khoảng gấp đôi so với cùng kỳ.

Hà Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999

Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999 Nổi bật

Giá vàng lao dốc đầu tháng 9, chuyên gia phát cảnh báo quan trọng

Giá vàng lao dốc đầu tháng 9, chuyên gia phát cảnh báo quan trọng Nổi bật

Nhóm cổ đông CII nâng sở hữu tại PC1 lên 12,79%, nắm khối cổ phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

Nhóm cổ đông CII nâng sở hữu tại PC1 lên 12,79%, nắm khối cổ phiếu hơn 1.000 tỷ đồng

00:07 , 04/09/2026
Dư báo VN-Index hướng lên vùng 1.850-1.870 trong tháng 9, CTCK chỉ ra loạt cổ phiếu kỳ vọng "hút tiền"

Dư báo VN-Index hướng lên vùng 1.850-1.870 trong tháng 9, CTCK chỉ ra loạt cổ phiếu kỳ vọng "hút tiền"

00:05 , 04/09/2026
Phát hiện một ngôi làng "ngồi trên" 50 tấn vàng

Phát hiện một ngôi làng "ngồi trên" 50 tấn vàng

00:03 , 04/09/2026
Một sự kiện lớn sắp diễn ra, CTCK đưa ra 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán

Một sự kiện lớn sắp diễn ra, CTCK đưa ra 2 kịch bản cho thị trường chứng khoán

00:01 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên