“Đại gia” ngành thép cho Chủ tịch Phát Đạt vay hàng trăm tỷ, cùng tham gia siêu dự án tại Thủ Thiêm do Lotte làm chủ đầu tư

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026, tại ngày 30/06/2026, CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) có gần 3.100 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Trong đó, đáng chú ý là các khoản cho vay bên thứ ba.

Cụ thể, tính đến cuối quý 2/2026, Thép Nam Kim cho ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vay 350 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản HBM vay 100 tỷ đồng. Theo thuyết minh, các khoản vay này được Phát Đạt bảo lãnh thanh toán.

Bất động sản HBM mới thành lập ngày 22/01/2026, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, trong đó ông Lâm Anh Dũng (sinh năm 1997) nắm 99,5% vốn điều lệ và đồng thời là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Thành viên còn lại là ông Nguyễn Hồng Giang, góp 150 triệu đồng, tương đương 0,5% vốn.



Bên cạnh đó, Thép Nam Kim còn ghi nhận 400 tỷ đồng tại khoản mục “Các khoản đầu tư khác”. Theo thuyết minh, đây là khoản tiền góp vốn đầu tư không có tài sản đảm bảo cho Phát Đạt, theo Thỏa thuận nguyên tắc ký ngày 02/04/2026 giữa hai bên. Thỏa thuận quy định khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Thép Nam Kim, kèm lãi suất 15%/năm, nếu Thép Nam Kim và Phát Đạt không ký được hợp đồng hợp tác đầu tư trước ngày 30/12/2026.

“Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản đầu tư này và các khoản được bảo lãnh bởi Phát Đạt (Thuyết minh 4(b)(iii.1, 2) có thể thu hồi được vì chưa quá hạn thanh toán và dựa trên đánh giá về khả năng tài chính của bên nhận đầu tư.”, BCTC của Thép Nam Kim nêu rõ.

Trong khi đó, BCTC soát xét giữa niên độ của Phát Đạt cho biết 400 tỷ đồng này là khoản tiền đặt cọc theo Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 2/4/2026 với Thép Nam Kim, nhằm mục đích tham gia dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City là siêu phức hợp đô thị thông minh trị giá tỷ USD tọa lạc tại phân khu chức năng 2A trong lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Tại dự án này, Phát Đạt tham gia với tỷ lệ vốn góp 35% và đóng vai trò là nhà đầu tư đồng hành cùng chủ đầu tư là Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc).

Trở lại với Thép Nam Kim, về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này ghi nhận hơn 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 130 tỷ đồng, tăng khoảng gấp đôi so với cùng kỳ.