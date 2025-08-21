Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

"Mở khóa" chính sách tài chính tối ưu và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong

Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tự nhiên Baia Retreat Hội Vân vừa ra mắt đầu tháng 8, đã nhanh chóng tạo tiếng vang tại thị trường bất động sản Gia Lai (Bình Định cũ). Dự án thu hút sự quan tâm từ đa số các nhà đầu tư phía Bắc và bản địa, như một lựa chọn home-retreat khác biệt: pháp lý sổ đỏ lâu dài, tài nguyên suối khoáng nóng >80°C hiếm gặp, mô hình độc đáo, chú trọng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe – tái tạo năng lượng. Với vị trí rất gần Cảng Hàng Không Phù Cát, dễ dàng kết nối tới bãi biển trung tâm Quy Nhơn, dòng sản phẩm biệt thự khoáng nóng tại đây đang được chào bán với mức giá khá dễ tiếp cận, tính thanh khoản cao.

Sở hữu biệt thự khoáng nóng tự nhiên chỉ từ 4xx triệu đồng

Sức hút của dự án cũng không khó để giải mã, khi tổng giá trị một căn biệt thự, liền kề khoáng nóng sở hữu lâu dài chỉ hơn 4 tỷ đồng gồm cả nhà và đất. Số vốn ban đầu nhà đầu tư bỏ ra chỉ từ hơn 400 triệu, tương đương 10% giá trị là được ký Hợp đồng mua bán. Đây là mức khởi điểm rất cạnh tranh so với phần lớn các sản phẩm cùng phân khúc. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư Liên danh Công ty TNHH Onsen Hội Vân & CTCP Trường Thành Bình Định (trực thuộc TTVN Group) cũng đã liên kết với Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Vietinbank tung ra giải pháp hỗ trợ vay vốn tới 70%, thời hạn vay lên đến 35 năm, ân hạn nợ gốc và miễn lãi trong vòng 24 tháng. Khách hàng đồng thời được miễn phí 2 năm phí quản lý vận hành. Đối với khách hành thanh toán sớm, chính sách ưu đãi đợt đầu bao gồm chiết khấu thanh toán lên tới 9,5%.

Đặc biệt, tại đợt mở bán đầu tiên, chỉ với 50 triệu đồng đặt chỗ (booking), khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 3% lên đến 200 triệu đồng.

Dự án được tư vấn quản lý vận hành và hợp tác đầu tư bởi Naniwa Issui – thương hiệu hàng trăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghỉ dưỡng khoáng nóng đến từ Nhật Bản. Baia Retreat Hội Vân là mảnh ghép hoàn hảo trên bản đồ du lịch toàn tỉnh, góp phần gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến với Bình Định cũ (Gia Lai). Chương trình cam kết ủy thác cho thuê, chia sẻ doanh thu lên đến 52% cũng sẽ góp phần mang lại dòng tiền ổn định với tỷ suất lợi nhuận cao. Với tiến độ thi công hiện tại, dự án sẽ sớm đi vào hoạt động, dự kiến trong năm 2026 sẽ đưa những sản phẩm đầu tiên vào kinh doanh, vận hành.

Tiềm năng lớn từ xu hướng Bất động sản tái tạo

Theo nhận định của ông Đặng Hồng Lĩnh, Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Max Thăng Long, đại diện đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh dự án: "Những dự án gắn với liền với yếu tố khoáng nóng tại thị trường Việt Nam khi đi vào vận hành thường có tỷ lệ lấp đầy rất cao, như tại miền Bắc, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng có tỷ lệ lấp đầy lên đến 75-80%, luôn trong tình trạng cháy phòng trong mùa du lịch. Hơn nữa, do có tính chất chăm sóc sức khoẻ nên gần như các dự án có yếu tố khoáng nóng có thể khai thác được quanh năm, không phụ thuộc nhiều bởi yếu tố thời tiết, thậm chí rất đông khách cả vào những mua lạnh hoặc mùa mưa".

Hội Vân thuộc nhóm suối khoáng nóng hiếm có tại Việt Nam, nằm trong top đầu về nhiệt độ, với độ sôi trên 80°C, sở hữu hàm lượng hơn 20 khoáng chất có lợi cho sức khỏe với nhiều khoáng chất hiếm như lưu huỳnh, radon…, thường được ứng dụng trong dưỡng sinh, hỗ trợ trị liệu da liễu – cơ xương khớp – tuần hoàn – phục hồi chức năng… Mạch suối khoáng chảy qua dự án đã kiến tạo trục lõi của cả khu đô thi 42ha, hình thành nên một "thung lũng khoáng lành" với những bể khoáng lộ thiên, chòi thiền, đường dạo ven suối, chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, khách sạn, spa, khu thương mại dịch vụ, không gian văn hóa đậm nét Chăm pa…

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ chuyên biệt tại Baia Retreat Hội Vân

Baia Retreat Hội Vân là dự án tiên phong đưa triết lý "bất động sản tái tạo" vào triển khai thực tiễn, khởi nguồn từ dòng suối Hội Vân– một tài nguyên thiên nhiên trước đây chưa từng được khai thác và phát triển xứng tầm. Khu đô thị đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét của thị trường: từ second-home đơn thuần sang home-retreat, tài sản vì sức khỏe – sống lâu, ở thật. Trong bối cảnh "tài sản lớn nhất là sức khỏe", dự án mang đến lời giải bền vững, trọn vẹn cho một thế hệ đang tái định nghĩa "giàu có" bằng chất lượng sống. Không chỉ là một khoản đầu tư tiềm năng, Baia Retreat Hội Vân còn là "ngôi nhà thứ hai" đúng nghĩa – nơi mỗi thế hệ có thể tìm về để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe định kỳ, hoặc an trú lâu dài giữa thiên nhiên nguyên bản.

Từ lĩnh vực năng lượng tái tạo, TTVN Group tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình xây dựng chuẩn sống bền vững, đồng thời nâng tầm khái niệm second-home thành một "gia sản truyền đời" gia tăng giá trị theo thời gian. Với định hướng Heritage & Retreat – Di sản & Chữa lành, đề cao giá trị giao thoa bản địa truyền thống với kiến trúc onsen Nhật Bản; sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên, TTVN Group hứa hẹn sẽ mang đến một đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng độc đáo bậc nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ.