Sở hữu sedan bán chạy Toyota Vios với ưu đãi 100% thuế trước bạ

Cùng với mẫu xe Yaris Cross, Vios là mẫu xe có sức bật mạnh ở phân khúc B Sedan của Toyota, khi bán ra thị trường 1.292 xe trong tháng 9, tăng 566 xe so với tháng trước đó, củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc.

Có thể thấy, Vios là mẫu xe hiếm có trên thị trường Việt Nam khi duy trì được sức hút suốt hơn hai thập kỷ. Trong bối cảnh xe điện hóa hay xu hướng gầm cao lên ngôi, Vios vẫn giữ được vị thế nhất định, khi trở thành lựa chọn thực chất, kinh tế và gắn bó bền lâu với người dùng.

Vẫn duy trì các giá trị cốt lõi về sự bền bỉ, tiết kiệm, tin cậy và tính thanh khoản cao, trong khi có những cải tiến nhất định về thiết kế và trang bị, Vios chiều lòng cả những khách hàng truyền thống và khách hàng trẻ lần đầu sở hữu xe.

Tháng 10, hãng xe Nhật Bản tiếp tục triển khai hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Trong đó, Vios được "ưu ái" với chương trình ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ, giúp người dùng tiết kiệm được từ 46 - 54 triệu đồng (tùy phiên bản).

Khách hàng mua xe theo hình thức trả góp còn được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,99%, cố định trong 6 tháng đầu. Tối ưu chi phí lăn bánh, giao xe nhanh, thủ tục đơn giản cùng hưởng hệ sinh thái dịch vụ chất lượng từ đại lý, Vios là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho các khách hàng cá nhân, gia đình trẻ và kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Sở hữu Vios hồi đầu tháng 10, anh Công Đinh cho hay: "Vios thậm chí còn tiết kiệm xăng hơn cả chiếc hatchback cỡ A tôi sử dụng trước đó. Ngày xưa 400 - 500 triệu đồng không thể mua đứt một chiếc Vios nhưng giờ cùng số tiền đó tôi đã tự tin sở hữu chiếc xe này, rộng rãi, thoải mái và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của gia đình."

Người dùng đánh giá cao tiêu chí tiết kiệm của Vios: tiết kiệm xăng, chi phí bảo dưỡng, ít hao mòn, phù hợp nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế gia đình.

Bên cạnh Vios, Veloz Cross và Avanza Premio cũng áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, đi kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng. Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho các mẫu xe Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry (tất cả các phiên bản), gia tăng cơ hội sở hữu xe hơi cho người Việt. Đặc biệt, đây là tháng đầu tiên hãng xe Nhật Bản triển khai ưu đãi với hai mẫu xe nhập khẩu Thái Lan là Hilux và Camry, thể hiện tinh thần lắng nghe ý kiến khách hàng.

Anh Vũ Trọng Đại (Hưng Yên) cho biết: "Tôi làm kinh doanh thiết bị vệ sinh nên có ý định mua xe bán tải. Tháng trước, tôi đã đi tham khảo nhiều showroom thì vẫn thích Hilux hơn cả vì bền, khỏe bậc nhất phân khúc bán tải rồi nhưng hãng không có ưu đãi. Đầu tháng này được nhân viên bán hàng của đại lý thông báo hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nên tôi đã quyết định đặt cọc luôn."

Toyota Hilux lần đầu tham gia "cuộc chơi" khuyến mại, hỗ trợ khách hàng đến 50% lệ phí trước bạ.

Trong xu hướng di chuyển xanh được khuyến khích phát triển, Toyota đẩy mạnh chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe Hybrid Electric (HEV) với gói ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu. Chương trình áp dụng cho tất cả 6 mẫu xe HEV với 7 phiên bản được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Trong lễ kỷ niệm 30 năm cuối tháng 9 vừa qua, người đứng đầu Toyota Việt Nam công bố thông tin quan trọng, Toyota sẽ đầu tư 360 triệu đô la Mỹ cho việc hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe HEV đầu tiên. Những chiếc xe HEV "made in Vietnam" được kỳ vọng sẽ góp phần không nhỏ vào công cuộc xanh hóa giao thông.

Bên cạnh các chính sách kể trên, chương trình bán xe cũ (không phân biệt dòng xe), lên đời xe mới Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV với lãi suất chỉ từ 0%/năm được triển khai tại các đại lý có hoạt động T-Sure trên khắp cả nước.

Đa dạng chính sách bán hàng, áp dụng cho những mẫu xe được ưa chuộng, tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, Toyota cho thấy sự nghiêm túc trong chính sách phát triển tại Việt Nam và góp phần mang đến giải pháp di chuyển toàn diện hơn cho người Việt.