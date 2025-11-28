Số người thiệt mạng trong vụ cháy 8 toà chung cư tăng lên 128, hơn 200 trường hợp vẫn chưa rõ tung tích, 80 thi thể không thể nhận dạng

Chiều 28/11, Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang Ping Keung thông báo số người thiệt mạng trong thảm hoạ cháy tại khu nhà Wang Fuk Court đã tăng lên 128 người và cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm bên trong hiện trường.

Theo ông Tang, trong số những người thiệt mạng, 108 thi thể đã được tìm thấy ngay tại khu vực xảy ra cháy. Hiện có 79 người bị thương, đưa tổng số thương vong lên mức đặc biệt nghiêm trọng. Giới chức cũng cho biết khoảng 200 người đang trong tình trạng "chưa rõ", trong đó có 80 thi thể không thể nhận dạng, nhiều khả năng do bị cháy biến dạng.

Ảnh: Elson Li

Tính đến thời điểm công bố, đã có 467 yêu cầu hỗ trợ tìm người mất tích được gửi đến cơ quan chức năng. Một phần trong số này bị trùng lặp, song lực lượng chức năng xác định có 39 người đã tử vong, 35 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, 110 người được tìm thấy an toàn, còn lại 200 người chưa thể liên lạc.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang cho biết đám cháy bắt nguồn từ tầng trệt toà Wang Cheong House, sau đó bùng phát theo chiều thẳng đứng. Kiểm nghiệm cho thấy lớp lưới bao quanh giàn giáo không phải là vật liệu dễ cháy. Tuy nhiên, tốc độ lan lửa "bất thường" được cho là do các tấm xốp cực kỳ dễ cháy được dán bên ngoài cửa sổ các căn hộ.

Khi bén lửa, xốp tạo nhiệt lớn khiến kính cửa sổ vỡ tung, làm ngọn lửa tràn vào bên trong, đồng thời lan nhanh ra bên ngoài, “thiêu rụi cả trong lẫn ngoài”, ông Tang nói.

Ảnh: Karma Lo

Liên quan vụ việc, ba nhân sự cấp cao của Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Prestige - đơn vị thi công dự án cải tạo - đã bị bắt vào ngày 27/11 với cáo buộc ngộ sát. Ba người này gồm giám đốc kiêm quản lý vận hành Ho Kin Yip, giám đốc Hau Wa Kin và Steve Wong Chung Kee, 68 tuổi, người phụ trách an toàn và ký duyệt dự án.

Cảnh sát cũng đã thu giữ 14 máy tính tại văn phòng của nhà thầu.

Sáng ngày Uỷ ban Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) tiếp tục bắt giữ hai giám đốc của công ty tư vấn Will Power Architects - đơn vị được chỉ định làm tư vấn dự án từ năm 2019. Hai người bị bắt là Wong Hap Yin và Ng Yeuk. Một trong số họ đã bị áp giải về trụ sở công ty ở Kowloon Bay để phục vụ khám xét.

Prestige được chọn làm nhà thầu chính vào năm 2023, sau khi vượt qua 56 đối thủ trong quá trình đấu thầu dự án cải tạo khu nhà.

Nguồn: SCMP