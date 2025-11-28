Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảm hoạ cháy 8 toà chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 3: Số người chết tăng lên 94, lực lượng cứu hoả phá cửa từng căn hộ

28-11-2025 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Công tác cứu hộ tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong, Trung Quốc) bước sang ngày thứ 3 kể từ khi vụ hoả hoạn bùng phát, với 94 người thiệt mạng

Ngoài 94 người thiệt mạng được báo cáo, còn có 76 người bị thương, bao gồm 11 lính cứu hoả. Chính quyền cho biết 25 cuộc gọi cầu cứu vẫn chưa thể xử lý, trong khi lực lượng cứu nạn tiếp tục lục soát từng căn hộ.

Rạng sáng ngày 28/11, Phó giám đốc Sở cứu hoả Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ phá cửa từng căn hộ để đảm bảo không còn ai mắc kẹt bên trong. Nước được phun vào những căn hộ đã tắt lửa nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại trước 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương. Theo Chan, phần lớn thi thể được tìm thấy tại toà Wang Cheong House và Wang Tai House, nơi ngọn lửa dữ dội nhất. Một số người sống sót đã được phát hiện rải rác ở các toà nhà khác.

Thảm hoạ cháy 8 toà chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 3: Số người chết tăng lên 94, lực lượng cứu hoả phá cửa từng căn hộ- Ảnh 1.

Ảnh: Karma Lo

Đến 7h sáng, khi mặt trời lên, các thi thể tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường. Trong nhiều căn hộ tối đen và không còn cửa sổ, ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ liên tục quét qua những căn phòng cháy đen để tìm kiếm người còn sống sót. Một vị trí ở tầng cao của một toà nhà vẫn còn cháy âm ỉ, buộc lực lượng chức năng phải triển khai xe thang phun nước dập lửa.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn xốp styrofoam được dùng để bịt kín cửa sổ thang máy ở tất cả các tầng. Đây là chất cực kỳ dễ cháy, khiến ngọn lửa lan thẳng theo các hành lang vào từng căn hộ. Bên ngoài tòa nhà, lưới bao che và lớp phủ xanh bọc quanh giàn giáo cũng không đạt chuẩn an toàn cháy nổ, góp phần khiến lửa leo lên toàn bộ mặt ngoài toà nhà chỉ trong thời gian ngắn.

Thảm hoạ cháy 8 toà chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 3: Số người chết tăng lên 94, lực lượng cứu hoả phá cửa từng căn hộ- Ảnh 2.

Các thi thể vẫn đang được đưa ra (Ảnh: Dickson Lee)

Sau nhiều tiếng đồng hồ kiểm tra, nhà chức trách xác nhận các vật liệu không phù hợp do đơn vị thi công cung cấp đã tạo điều kiện cho đám cháy lan với tốc độ khủng khiếp.

Ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát, với cáo buộc sử dụng vật liệu sai chuẩn và bịt kín cửa sổ bằng xốp dễ cháy.

Đám cháy được báo cáo vào 14h51 chiều ngày 26/11 và nhanh chóng biến thành biển lửa. Hệ thống giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bốc cháy trong vài giây, rồi biến thành những cột lửa khổng lồ. Các mảng lưới xanh đang cháy rơi từ trên cao xuống mặt đất.

Ngọn lửa lan nhanh đến 7 trong 8 toà nhà, khiến hàng trăm người mắc kẹt, còn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cả khu dân cư.

Nguồn: SCMP

Chân dung lính cứu hoả qua đời trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Xót xa lời nhắn cuối

Theo Phạm Trang

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
hong kong, cháy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới doanh nghiệp EU thừa nhận sự thật đắng lòng: Hàng Trung Quốc vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt, một ngành từng là niềm tự hào của EU đang bị 'bào mòn' nghiêm trọng

Giới doanh nghiệp EU thừa nhận sự thật đắng lòng: Hàng Trung Quốc vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt, một ngành từng là niềm tự hào của EU đang bị 'bào mòn' nghiêm trọng Nổi bật

'Tự bắn vào chân' vì áp lệnh trừng phạt Nga, 4 quốc gia châu Âu kêu cứu, đòi EU hỗ trợ tài chính

'Tự bắn vào chân' vì áp lệnh trừng phạt Nga, 4 quốc gia châu Âu kêu cứu, đòi EU hỗ trợ tài chính Nổi bật

Xem cách người Nhật "vẽ hình" kỳ lạ cho tàu Shinkashen mới kinh ngạc trước khối óc của họ kỳ tài đến mức nào

Xem cách người Nhật "vẽ hình" kỳ lạ cho tàu Shinkashen mới kinh ngạc trước khối óc của họ kỳ tài đến mức nào

08:36 , 28/11/2025
Tỷ phú xe điện gây bất ngờ bởi lối sống giản dị: Dùng đồ cũ, tự chụp mẫu để tiết kiệm phí thuê người

Tỷ phú xe điện gây bất ngờ bởi lối sống giản dị: Dùng đồ cũ, tự chụp mẫu để tiết kiệm phí thuê người

08:08 , 28/11/2025
Báo Nga: Chưa nước nào làm lớn như Việt Nam

Báo Nga: Chưa nước nào làm lớn như Việt Nam

07:41 , 28/11/2025
Tổng thống Nga nói lý do không thể ký hiệp ước hòa bình với Ukraine ở thời điểm hiện tại

Tổng thống Nga nói lý do không thể ký hiệp ước hòa bình với Ukraine ở thời điểm hiện tại

07:17 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên