Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)

28-11-2025 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

2 ngày trước đó, đây còn là tổ ấm của một gia đình.

Sáng ngày 28/11, cơ quan chức năng cho biết đã có 94 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Wang Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài ra còn có 76 người bị thương, bao gồm 11 lính cứu hoả. Chính quyền cho biết 25 cuộc gọi cầu cứu vẫn chưa thể xử lý, trong khi lực lượng cứu nạn tiếp tục lục soát từng căn hộ.

Rạng sáng ngày 28/11, Phó giám đốc Sở cứu hoả Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ phá cửa từng căn hộ để đảm bảo không còn ai mắc kẹt bên trong. Nước được phun vào những căn hộ đã tắt lửa nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại trước 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương).

Một hình ảnh bên trong một căn hộ cháy rụi đã được truyền thông đưa tin cho thấy nơi từng là mái ấm của một gia đình giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn, mọi đồ vật đều bị cháy rụi.

Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 1.

Clip ghi lại cảnh lính cứu hỏa vào trong các căn hộ

Công tác dập lửa đã chính thức khép lại, giai đoạn tiếp theo đội cứu hộ sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các nạn nhân trong từng căn hộ, đồng thời xác định nguyên nhân hỏa hoạn và kiểm tra xem hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ có hoạt động tốt trong những thời điểm quan trọng hay không. Về thời điểm cư dân có thể trở về nhà, các sắp xếp sẽ được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá và điều tra tại chỗ.

Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 2.

Lửa đêm qua vẫn thi thoảng bùng lên ở 1 số tòa nhà

Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 3.

Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 4.

Cận cảnh bên trong căn hộ chỉ còn tro tàn trong chung cư bị cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)- Ảnh 5.

Cứu hộ sẽ tập trung tìm kiếm nạn nhân trong thời gian tới

 Nguồn: HK01, New Zealand Chinese Herald

Nhân chứng kể khoảnh khắc trốn tử thần trong bão lửa nuốt chung cư ở Hong Kong

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

