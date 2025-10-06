Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 4 kết luận thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt dự án sử dụng quỹ đất "vàng" ven biển Nha Trang bộc lộ hàng loạt sai phạm.

Đất vàng bỏ hoang

Cụ thể, một trong những điểm nóng là khu đất số 70 đường Trần Phú (TP Nha Trang) – vị trí đắc địa nhưng bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc hai dự án BT. Cụ thể, đó là Dự án trụ ăng ten Đài PT-TH Khánh Hòa (diện tích 5.414 m², vốn 90 tỉ đồng) và Dự án trụ sở làm việc của Đài (diện tích hơn 23.303 m², vốn 136 tỉ đồng), do liên danh Công ty CP Xây dựng đô thị Phương Đông và Công ty CP Tập đoàn Cotana làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư là quỹ đất cũ của Đài PT-TH tại số 70 Trần Phú. Tuy nhiên, hợp đồng BT ký từ năm 2014 không phù hợp với quy định pháp luật, trong khi đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế thanh toán BT bằng quỹ đất.

Như vậy, việc UBND tỉnh sử dụng cơ sở đất đai tại số 70 Trần Phú để thanh toán cho nhà đầu tư không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dù về hình thức lại "ăn khớp" với quyết định sau đó.

Khu đất Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa (cũ) số 70 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh giai đoạn 2013 – 2016, Sở Tài chính (2013 – 2018) cùng nhiều cá nhân liên quan. Ngoài ra, hợp đồng BT Trụ sở Đài PT-TH ký năm 2018 cũng bị chỉ ra vi phạm: UBND tỉnh giao đất xây dựng chưa phù hợp quy hoạch, không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP Nha Trang. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND Khánh Hòa phải chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện quyết toán dự án để thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

"Ấn định" giá

Dự án BT xây dựng Trường Cao đẳng nghề Nha Trang tại xã Phước Đồng (diện tích 7,4 ha, tổng vốn 295,6 tỉ đồng) được ký với Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa năm 2015.

Theo hợp đồng BT, nhà đầu tư được hoàn vốn bằng trụ sở cũ của trường tại số 32 Trần Phú – một lô đất mặt tiền biển có giá trị cao được chủ đầu tư dự kiến xây dựng dự án Sunshine Marina Nha Trang. Dự án này ấn định giá đất ở khu đất 32 Trần Phú là hơn 271 tỉ đồng.

Qua thanh tra, Sở Tài chính tham mưu sử dụng các cơ sở nhà, đất vị trí cũ để thanh toán Dự án BT chưa tuân thủ theo quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, công tác công bố danh mục dự án chưa phù hợp với thời gian công bố danh mục dự án theo quy định.

Nội dung hợp đồng BT tại khoản 5.2 Điều 5 "Giá trị quyền sử dụng đất của Khu đất và quyền đầu tư thực hiện Dự án khác được ấn định là 271.738.000.000 đồng...". Đến thời điểm thanh tra vẫn chưa giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, do đó việc thực hiện khoản 5.2 của Hợp đồng hiện nay chưa phù hợp quy định Luật đất đai.

Khu đất số 32 Trần Phú – một lô đất mặt tiền biển có giá trị cao được chủ đầu tư dự kiến xây dựng dự án Sunshine Marina Nha Trang

Với hàng loạt sai phạm và vướng mắc, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ theo hướng dẫn Ban Chỉ đạo 751 và chờ Nghị quyết Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án BT, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư, xác định giá đất cụ thể khu đất dự kiến thanh toán công trình BT theo quy định pháp luật; việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của bộ ngành trung ương.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện kết luận thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi kết quả thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra trước ngày 30-10-2025.