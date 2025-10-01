Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai

01-10-2025 - 10:12 AM | Bất động sản

Hà Nội công khai 17 chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai do chậm đưa đất vào sử dụng; đồng thời gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 7 trường hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công khai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, đơn vị này công khai đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Các dự án này đã được gia hạn hoặc kéo dài thời gian đưa đất vào sử dụng gồm:

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 1.

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 2.

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 3.

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 4.

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 5.

Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'om đất vàng' không triển khai- Ảnh 6.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường gỡ bỏ công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 7 trường hợp: Đất tại phường Việt Hưng của Liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM tổng hợp Đức Giang; Đất tại xã Phúc Thịnh của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội; Đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bách Khoa; Đất tại 19 Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm của Dự án đầu tư xây dựng Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua; Đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng của Công ty cổ phần đầu tư Vinakim và của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; Đất tại xã Sóc Sơn của Công ty cổ phần đầu tư Vân Sơn.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

